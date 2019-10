Halloween komt dichterbij en dat is te merken aan het bioscoopaanbod: er gaan deze week drie horrorfilms in première. In Little Monsters probeert een kleuterjuf haar klas te beschermen tegen een zombie-uitbraak en in Countdown telt een app op je telefoon af naar het moment dat je sterft. Voor wat lichtere kost kun je naar De Liefhebbers of de Franse feelgoodfilm Fête de Famille. Een overzicht van de negen films die in de bioscoop verschijnen.

De Liefhebbers - drama

De familie Liefhebber bestaat uit opa Jan, oma Lea, hun vier volwassen kinderen en vijf kleinkinderen. Jan is ziek, maar houdt zijn toestand geheim voor zijn kinderen. Wanneer zij erachter komen dat hun vader zijn ziekte heeft verzwegen, komen de onderlinge relaties op scherp te staan. Om weer door één deur te kunnen, moeten ze de confrontatie met elkaar én zichzelf aangaan.

Genre: drama

Regisseur: Anna van der Heide

Cast: Jeroen Krabbé, Hadewych Minis, Theo Maassen, Beppie Melissen, Sanne Samina Hanssen

Kijkwijzer: 12+

Light of My Life - thriller

Light of My Life speelt zich af in de nabije toekomst. Een mysterieuze ziekte heeft wereldwijd de levens van alle vrouwen geëist en de aarde wordt alleen nog bevolkt door mannen. Maar de ziekte heeft geen effect gehad op de elfjarige Rag, die zich samen met haar vader in de bossen verbergt en zich ter bescherming als jongen kleedt. Het tweetal probeert te overleven in een wereld waarin de medemens hun grootste vijand is. Maar Rag wordt ouder en het wordt steeds moeilijker om te verbergen dat ze eigenlijk een vrouw is.

Genre: thriller, survival

Regisseur: Casey Affleck

Cast: Casey Affleck, Anna Pniowsky, Tom Bower

Kijkwijzer: 16+

Little Monsters - horror

De aantrekkelijke kleuterjuf Miss Caroline gaat op schooluitje met haar klas en zoekt vrijwilligers die kunnen helpen. Dave, de oom van een van haar leerlingen, geeft zich op. Hij is een aan lager wal geraakte muzikant en meldt zich aan om Caroline te kunnen versieren op het reisje. Wanneer de groep aankomt in het pretpark, worden ze overrompeld door een plotselinge zombie-uitbraak. Terwijl Caroline haar leerlingen in veiligheid brengt, moeten Dave en de alcoholistische kleuterheld Teddy McGiggles de zombies te lijf gaan.

Genre: horror, comedy

Regisseur: Abe Forsythe

Cast: Lupita Nyong'o, Josh Gad, Alexander England

Kijkwijzer: 16+

Official Secrets - drama

Official Secrets is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Britse klokkenluider Katharine Gun. In 2003, ten tijde van de Irak-invasie, lekt zij vertrouwelijke documenten waarin een illegale spionageoperatie tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt onthuld. De Londense krant The Observer publiceert haar verhaal, waarna het wereldwijd de voorpagina's haalt. Het leven van Gun en dat van haar geliefden komt in gevaar wanneer ze wordt beschuldigd van landverraad. Ze weigert te buigen en moet een manier vinden om de dreiging het hoofd te bieden.

Genre: drama, thriller

Regisseur: Gavin Hood

Cast: Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Goode, Ralph Fiennes

Kijkwijzer: alle leeftijden

Countdown - horror

De jonge verpleegster Quinn ontdekt dat de app Countdown aftelt naar het exacte tijdstip van haar dood. Er begint een race tegen de klok: Quinn heeft 72 uur de tijd om een manier verzinnen om aan haar dood te ontsnappen. Ondertussen wordt ze opgejaagd door een mysterieus figuur.

Genre: horror

Regisseur: Justin Dec

Cast: Elizabeth Lail, Anne Winters

Kijkwijzer: 16+

Ready or Not - horror

Na de bruiloft trekt de jonge bruid Grace in bij haar man Daniel en zijn steenrijke, excentrieke familie. Haar schoonfamilie wil een speciaal ritueel doen om haar welkom te heten. Grace gaat akkoord, maar al snel blijkt het ritueel een stuk bloederiger en dodelijker dan verwacht. Grace moet vechten om te overleven, maar ook de familieleden zijn niet veilig.

Genre: horror

Regisseur: Tyler Gillet, Matt Bettinelli-Olpin

Cast: Adam Brody, Samara Weaving, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell

Kijkwijzer: 16+

Fête de Famille - komedie

Andrea wordt zeventig jaar oud en viert dit kroonjaar met een grote, feestelijke familiereünie. Maar dan staat ineens haar oudste dochter Claire op de stoep, die vier jaar eerder met de familie brak en met de noorderzon vertrok. Claire voelt zich gekrenkt en tekortgedaan en is vastbesloten te krijgen wat haar toekomt. Het vrolijke feest ontaardt al snel in een chaos.

Genre: comedy

Regisseur: Cédric Kahn

Cast: Catherine Deneuve, Vincent Macaigne, Emmanuelle Bercot

Kijkwijzer: 12+

Mystify: Michael Hutchence - documentaire

Michael Hutchence (1960-1997) was de zanger van de Australische rockband INXS, bekend van hits als Never Tear Us Apart, Suicide Blonde en Original Sin. In de laatste jaren voor zijn zelfverkozen dood kwam hij vaak in het nieuws door schandalen. Filmmaker Richard Lowenstein wil de eer van de zanger herstellen met een portret van de charismatische artiest. Hij spreek met Hutchences ouders, ex-geliefdes (onder wie Kylie Minogue) en collega-artiesten, die allemaal liefdevol over de zanger spreken.

Genre: documentaire

Regisseur: Richard Lowenstein

Kijkwijzer: onbekend

Robocar Poli - animatie

Het Robocar-team staat altijd klaar om de inwoners van Bezemstad te redden uit gevaarlijke situaties. Het team blust bosbranden, trotseert stormen en ontmaskert een vluchtauto. De vrienden Spookie, Trino en Poli leren kinderen alles over verkeersveiligheid, brandveiligheid en veiligheid in het dagelijks leven.

Genre: animatie, kinderfilm

Regisseur: Eom Jun-yeong

Stemmen: Cystine Carreon, Frans Limburg, Jelle Amersfoort, Job Bovelander

Kijkwijzer: alle leeftijden

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 24 of 27 oktober in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

