Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag is er een Halloween Horror Show in Kinepolis en zondag kan naar het wereldkampioenschap League of Legends worden gekeken in het Filmcafé.

Halloween Party XL - Filmcafé

Het Filmcafé staat 25 oktober in het teken van Halloween. Wie niet verkleed is, komt niet binnen. Er is muziek en er zijn vintage horrorfilms en cocktails. Ook is er genoeg ruimte om een dansje te wagen.

Waar: Filmcafé, Cab-Rondom 90a

Wanneer: vrijdag 25 oktober van 23.00 tot 5.00 uur

Prijs: 8 euro

Drijf in bioscoop - Den Hommel

Zwembad Den Hommel organiseert een 'drijf in bioscoop'. De film Ralph breekt het internet wordt gedraaid. Je mag een luchtbed meenemen en er is geen zwemvaardigheid vereist. De film is Nederlands gesproken.

Waar: Den Hommel, Kennedylaan 5

Wanneer: vrijdag 25 oktober van 17.00 tot 19.30 uur

Prijs: 6,95 euro

Still uit Ralph breekt het internet. (Foto: Walt Disney Company)

Halloween Horror Show - Kinepolis

Fans van horror kunnen zaterdag hun hart ophalen in Kinepolis. Je kunt daar de hele nacht de meest enge films kijken: The Lodge, Ready Or Not, Little Monsters en Bloodline. Enige vereiste: stalen zenuwen.

Waar: Kinepolis, Jaarbeursboulevard 300

Wanneer: zaterdag 26 oktober vanaf 22.00 uur

Prijs: 25 euro

League of Legends World Viewing Party - Filmcafé

Liefhebbers van de online game League of Legends kunnen dit weekend de kwartfinales van het wereldkampioenschap kijken in het Filmcafé. De wedstrijd wordt uitgezonden op het grote doek. Het Utrechtse team Liquid is ook bij de uitzending aanwezig.

Waar: Filmcafé, CAB-Rondom 90a

Wanneer: zaterdag 26 oktober en zondag 27 oktober

Prijs: 5,50 euro

