Er is komend weekend weer veel te doen in Amsterdam. Ontmoet televisiepersoonlijkheden als Tim Hofman, Floortje Dessing en Sinan Can tijdens het BNNVARA Festival of bezoek een van de vele activiteiten tijdens 24H Oost. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

BNNVARA Festival - Westergas

Maak van dichtbij kennis met bekende BNNVARA-gezichten zoals Floortje Dessing, Jeroen Pauw, Astrid Joosten, Tim Hofman en Sinan Can. De televisiepersoonlijkheden zullen een boekje opendoen over bijvoorbeeld de impact van hun programma's, persoonlijke momenten en maatschappelijke thema's. Reken verder op heel veel muziek.

Waar: Westergas, Pazzanistraat 33

Wanneer: zondag 27 oktober van 13.00 tot 20.00 uur

Prijs: 28 euro

Meer informatie

Op het BNNVARA Festival vertelt onder anderen Floortje Dessing over de impact van haar programma's. (Foto: Bruno Press)

Vlooienmarkt - IJ-Hallen

Wil je shoppen, maar heb je de Kalverstraat ondertussen wel gezien? Dit hele weekend is er een vlooienmarkt in de IJ-Hallen op de NDSM-werf. Er zijn liefst 750 kramen met uitgestalde waren, dus voor elk wat wils.

Waar: IJ-Hallen, T.T. Neveritaweg 1

Wanneer: zaterdag 26 en zondag 27 oktober van 9.00 tot 16.30 uur

Prijs: 5 euro (volwassenen) of 2 euro (kinderen)

Meer informatie

ZOJazz Lounge - Oscam Café

Luister vrijdag naar live jazzmuziek bij het Oscam Café in Zuidoost. Graziëlla Hunsel Rivero, 'The First Lady of Jazz in Amsterdam Zuidoost', begeleidt samen met de band van ZOJazz de zangers Joop Tertaas en Cheyenne Toney. Vanaf 18.00 uur wordt soul food opgediend.

Waar: Oscam Café, Bijlmerdreef 1289

Wanneer: vrijdag 25 oktober van 18.00 tot 23.00 uur

Prijs: 17,50 euro

Meer informatie

Amsterdamse Hofjes Wandeling - diverse locaties in de Jordaan

Er bevinden zich nog ongeveer vijftig hofjes in Amsterdam en hiervan zijn de meeste in de oude volkswijk de Jordaan te vinden. Wandel door deze 'verborgen oases' onder leiding van een ervaren en getalenteerde gids en laat je verrassen door de verhalen die worden gedeeld.

Waar: de Jordaan

Wanneer: vrijdag 25 oktober van 10.00 tot 13.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

24H Oost - diverse locaties in Amsterdam-Oost

Tijdens 24H Oost openen winkels, musea, kerken, hotels, bars en clubs in Amsterdam-Oost voor 24 uur de deuren voor publiek. Het doel: mensen kennis laten maken met het stadsdeel. Op de deelnemende locaties is een hoop te doen: van creatieve, sportieve en muzikale activiteiten tot lekker eten en drinken.

Waar: verschillende locaties in Amsterdam-Oost

Wanneer: zaterdag 26 oktober vanaf 6.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Jij Maakt De Stad - Café-restaurant De Tropen

Een betere wereld begint bij jezelf. Dit motto staat centraal bij het evenement Jij Maakt De Stad dat deel uitmaakt van 24H Oost. Leer wat ervoor nodig is om een wormenhotel te bouwen waarmee het eigen GF-afval kan worden gecomposteerd en volg een upcycleworkshop waar sieraden vana fval worden gemaakt. Meedoen is gratis, maar vergeet je niet aan te melden.

Waar: De Tropen, Mauritskade 64

Wanneer: zaterdag 26 oktober van 13.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De Artistieke Camping - QRU

Ook zo gek op de typische spellen die gespeeld worden op de camping? Speel zaterdag badminton, tafeltennis, sjoelen, hinkelen, knikkeren of tafelvoetbal bij QRU in Amsterdam-Oost. Het evenement is overdekt, dus je wordt alleen nat van het zweten. De avond wordt afgesloten met de bekende campingdisco.

Waar: QRU, Cruquisweg 144

Wanneer: zaterdag 26 oktober van 12.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

