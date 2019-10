Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Ga griezelen in Plaswijkparck, rondneuzen op de Swan Market of nachtklimmen bij Fun Forest Rotterdam.

Griezelavond - Plaswijkparck

De heks van Plaswijkparck is ontsnapt en heeft het park betoverd. Ren door de spooktunnel, word achternagezeten door boze piraten en behekste bomen of schrik je rot op de zolder. De adviesleeftijd is zeven jaar of ouder.

Waar: Plaswijkparck

Wanneer: vrijdag 25 oktober, 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Meer informatie

Swan Market - Van Nelle Fabriek

Van handgemaakte sieraden en (vintage) kleding tot speelgoed en betaalbare kunst: er wordt van alles aangeboden op de creatieve Swan Market. En heb je een pauze nodig na het snuffelen tussen de vele kramen, dan kun je wat eten en drinken halen bij de foodtrucks, of naar livemuziek luisteren.

Waar: Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1

Wanneer: zondag 27 oktober, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 2,50 euro

Meer informatie

De Swan Market afgelopen zomer. (Foto: Chymo & More Photography)

Nachtklimmen en Halloweenklimmen - Fun Forest Rotterdam

Echte durfals kunnen dit weekend in het donker klimmen en klauteren. Ga vrijdag langs voor het Halloweenklimmen, waarvoor het bos de hele nacht gevuld is met enge figuren en versieringen. Op zaterdag is het Nachtklimmen en kun je in het donker het klimpark in.

Waar: Fun Forest Rotterdam, Langepad 71

Wanneer: 25 en 26 oktober, 17.00 tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 16,95 euro

Meer informatie

An Easy Sunday - Grounds

Bij Grounds organiseren ze een familiedag zonder gedoe. Terwijl ouders genieten van livemuziek, vermaken de kinderen zich bij diverse workshops en de kinderdisco. In de grote zaal speelt deze zondag HAN, een muzikant die positieve liedjes schrijft met invloeden uit reggae, folk en wereldmuziek.

Waar: Grounds, Pieter de Hoochweg 125

Wanneer: zondag 27 oktober, 12.30 tot 15.30 uur

Prijs: 5 euro, kinderen gratis

Meer informatie

Herfstfeestival XL - Hofpleintheater

Hofpleintheater staat in het teken van feest. Voor het symbolische bedrag van 1 euro koop je een strippenkaart, waarmee je van alles kunt doen. Ga verkleed op de foto, knutselen op het doe-het-zelfplein, volg een theaterworkshop, of laat je rondleiden. Op vrijdag zijn er daarnaast allerlei voorstellingen voor kinderen.

Waar: Hofpleintheater, Benthemplein 13

Wanneer: 22 tot met 25 oktober, 9.30 tot 16.00 uur

Prijs: 1 euro

Meer informatie

Girlpower Talks - Museum Rotterdam

Als onderdeel van de tentoonstelling Girlpower praat gastcurator en sporthistoricus Jurryt van de Vooren met Rotterdamse sportvrouwen. Op zondag is de eerste editie met Fatima Moreira de Melo, over haar leven, loopbaan en de plek die Rotterdam inneemt in haar leven.

Waar: Museum Rotterdam, Rodezand 26

Wanneer: zondag 27 oktober, 14.00 tot 16.00 uur

Prijs: 9 euro, inclusief museumbezoek

Meer informatie

De sprekers van Girlpower. (Foto: Jesje Veling Photography)

Lichtshow De Grote Schijn - Kralingse Bos & Plas

Maak dit weekend een bijzondere avondwandeling door het Kralingse Bos. Door middel van licht, geluid en geuren lijkt het bos bevangen door toverkracht en zit het vol verrassingen. De natuur speelt de hoofdrol in de lichtshow met het bos als decor, trompettist Eric Vloeimans verzorgt de soundtrack.

Waar: Kralingse Bos & Plas

Wanneer: 18 tot met 27 oktober, 19.00 uur

Prijs: 14,65 euro

Meer informatie

Oproep