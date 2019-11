De dagen worden weer korter en donkerder, dus veel mensen plannen uitstapjes om ergens naar uit te kunnen kijken. Hoe boek je zo voordelig mogelijk een stedentrip?

Bestemming: Oost- en Zuid-Europa

Wie graag goedkoop op stedentrip wil, kan het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië beter overslaan. Londen is een van de duurste bestemmingen van Europa, waar je geen hotelkamer voor onder de 50 euro zult vinden.

Voor een goedkope stedentrip kies je een bestemming in Oost- of Zuid-Europa. "De prijzen voor vervoer, de overnachtingen en het eten en drinken liggen daar een stuk lager", zegt Anneke Nijenhuis. Zij is reisagent bij srprs.me en boekt regelmatig driedaagse stedentrips met een budget van 95 euro. "In Napels heb je al een pizza voor 4 euro en in Boedapest heb je een halve liter bier voor 2 euro", zegt ze.

Ook grote delen van Spanje, zoals Murcia, Zaragoza en Salamanca, lenen zich voor een budgetvriendelijke stedentrip. "Daar kun je heel goedkoop een wijntje bestellen, waar soms al een hele borrelplank bij wordt geserveerd", zegt reisdeskundige Liesbeth Rasker, auteur van het blog Bag to Reality en het boek Solo reizen. "Je bent daar gewoon spekkoper."

Voor een goedkoop weekendje weg hoef je niet per se naar het buitenland. Op kortingwebsites als VakantieVeilingen, Actie van de Dag, Groupon en Social Deal vind je regelmatig hoteldeals of vakantieparkhuisjes voor een zachte prijs. Houd er dan wel rekening mee dat de data van deze weekenden vaak niet flexibel zijn.

De Poolse stad Gdansk is een populaire bestemming voor een goedkope stedentrip. (Foto: 123RF)

Wees flexibel bij het boeken van de vlucht

Hoe verder van tevoren je een vlucht boekt, hoe lager de ticketprijs. Het is het voordeligst om tot zestig dagen voor je vertrek te boeken. Wacht je langer, dan schieten de prijzen omhoog.

Nijenhuis raadt aan om bij het zoeken van vliegtickets te schuiven met je vertrekdata, en de luchthavens. "Grote kans dat er op andere dagen in de buurt van je vertrekdatum een goedkopere vlucht vertrekt dan wanneer je aan één dag gebonden bent", zegt ze.

Over het algemeen geldt: vertrekken van kleinere luchthavens is goedkoper dan vliegen vanaf Schiphol. Een hele vroege of late vlucht is goedkoper dan een vlucht midden op de dag. "Een vlucht om half zes 's ochtends vanaf Eindhoven is bijna altijd goedkoper dan vanaf Schiphol", zegt de reisagent. "Maar dan moet je wel bedenken of je het de moeite waard vindt om verder te reizen naar de luchthaven."

Goede vliegticketvergelijkingswebsites zijn Skyscanner, Google Flights en momondo. Voer je beoogde vlucht altijd in op meerdere vergelijkingswebsites om de laagste prijs te vinden. De websites bieden namelijk allemaal andere ticketprijzen aan.

Hoe groter het reisgezelschap, hoe goedkoper de accommodatie

Een reisgezelschap van acht personen is het voordeligst. "Slaapzalen van hostels bestaan vaak uit achtpersoonskamers", zegt Nijenhuis. "Die kun je dan als privékamer huren tegen de prijs van een bed op een gedeelde kamer."

De goedkoopste appartementen en hotels zitten vaak buiten het stadscentrum. Bedenk goed of je ook daarop wil besparen. "Voor mij is locatie het allerbelangrijkst", zegt Rasker. "Ik betaal liever iets meer voor een iets kleiner of minder indrukwekkend appartement dan voor iets dat ver buiten de stad ligt."

Een goedkoper appartement of hostel betekent vaak ook dat je inlevert op zaken als privacy en comfort. "Ik vind: je moet wel een lekkere plek hebben", zegt Rasker. "De tijd dat ik dacht: ach, ik hoef er alleen maar te slapen, is voorbij."