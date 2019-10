Er is deze herfstvakantie geen enkele reden om je te vervelen. Van theatervoorstellingen tot festivals, musea en creatieve workshops: een lege agenda vult zich in Rotterdam vanzelf.

Filmfestival Cinekid - LantarenVenster

Cinekid is het filmfestival voor kinderen en vindt deze herfstvakantie plaats in LantarenVenster. Er is een programma met films voor kinderen van twee tot met twaalf jaar. Daarnaast kunnen ze meedoen aan twee gratis workshops: leer eigen beats maken of verken met een zelfgemaakte kleipoppetje een virtuele wereld.

Waar: LantarenVenster, Otto Reuchlinweg 996

Wanneer: tot en met zondag 27 oktober

Prijs: 7 euro

Bezoekers van het CineKid Festival. (Foto: CineKid Festival)

Lichtshow De Grote Schijn - Kralingse Bos & Plas

Maak dit weekend een bijzondere avondwandeling door het Kralingse Bos. Door middel van licht, geluid en geuren lijkt het bos bevangen door toverkracht en zit het vol verrassingen. De natuur speelt de hoofdrol in de lichtshow met het bos als decor, trompettist Eric Vloeimans zorgt voor de soundtrack.

Waar: Kralingse Bos & Plas

Wanneer: tot en met zondag 27 oktober, aanvang 19.00 uur

Prijs: 14,65 euro

Herfstvakantie workshops - Digital Playground

Deze herfstvakantie kunnen kinderen van acht tot en met veertien jaar bij Digital Playground terecht voor verschillende leuke workshops. Ze kunnen apps maken, met virtual reality stoeien, animeren, aan de slag met TikTok en games ontwerpen. Nieuw is een workshop waarmee je je eigen Pokémon maakt.

Waar: Digital Playground, Schilderstraat 26a-28a

Wanneer: dinsdag 22 tot en met donderdag 24 oktober

Prijs: 15 euro

Griezelavond - Plaswijkparck

Ga griezelen in Plaswijkparck! De heks van Plaswijkparck is ontsnapt en heeft het park betoverd. Luister naar spookachtige verhalen, ga op heksenjacht of probeer de betovering verbreken. Vrijdag is de adviesleeftijd vanaf zeven jaar. Ren door de spooktunnel, word achternagezeten door boze piraten en behekste bomen of schrik je rot op de spookzolder.

Waar: Plaswijkparck

Wanneer: woensdag 23 tot en met vrijdag 25 oktober, verschillende tijden

Prijs: 7,50 euro

Swan Market - Van Nelle Fabriek

Van handgemaakte sieraden en (vintage)kleding tot speelgoed en betaalbare kunst: er wordt van alles aangeboden op de creatieve lifestyle markt Swan Market. En heb je een pauze nodig van het snuffelen tussen de vele kramen, dan kun je wat te eten en drinken halen bij de foodtrucks of luisteren naar livemuziek.

Waar: Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1

Wanneer: zondag 27 oktober, van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 2,50 euro

De Swan Market afgelopen zomer. (Foto: Chymo Meng)

Duizendkleuren krentenbollenfestival - Studio de Bakkerij

Van dinsdag tot met donderdag is het drie dagen lang feest in Studio de Bakkerij. Kinderen tussen de twee en vijf jaar kunnen iedere dag komen spelen, dansen, muziek maken, knutselen en op zoek gaan naar de mooiste kleur tijdens een kleiworkshop. Daarnaast is er iedere dag een voorstelling en kun je natuurlijk krentenbollen eten!

Waar: Studio de Bakkerij, Bergweg 283

Wanneer: dinsdag 22 tot en met donderdag 24 oktober, verschillende tijden

Prijs: 5 euro

Festival Jazz International - verschillende locaties

Jazz International brengt grote en veelbelovende jazzartiesten naar Rotterdam voor een weekend vol optredens. Dit jaar staat de Rotterdamse scene centraal. Een kleine greep uit het programma: The New Rotterdam Jazz Orchestra feat. Jason Lindner, Melissa Aldana en het Doppler Trio.

Waar: verschillende locaties

Wanneer: vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober

Prijs: verschillende prijzen

HerfstFEESTival XL - Hofpleintheater

Hofpleintheater staat deze herfstvakantie in het teken van feest. Voor het symbolische bedrag van 1 euro koop je een strippenkaart, waarmee je van alles kunt doen. Ga verkleed op de foto, knutselen op het doe-het-zelf-plein, volg een theaterworkshop of laat je rondleiden. Op vrijdag zijn er daarnaast allerlei voorstellingen voor kinderen.

Waar: Hofpleintheater, Benthemplein 13

Wanneer: dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 oktober, 9.30 tot 16.00 uur

Prijs: 1 euro

