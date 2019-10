Er is dit weekend weer genoeg te doen in Groningen. Het zijn de laatste drie dagen voor het horrorspookhuis in de Drie Gezusters, er wordt een romantische brocantemarkt gehouden in de Martinikerk en vanuit Lauwersoog kun je in het donker een vaartocht maken over de Waddenzee.

Horror Fun House - De Drie Gezusters

Normaal gesproken is De Drie Gezusters een gezellige kroeg, maar tijdens het Horror Fun House verandert het pand in een griezelig doolhof vol horrorpersonages. In 25 minuten tijd loop je een route langs verschillende spelelementen en acteurs.

Waar: De Drie Gezusters Upstairs, Grote Markt 36/39

Wanneer: vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober, vanaf 18.30 uur

Prijs: 14,50 euro

Meer informatie en tickets

De Drie Gezusters Upstairs verandert in een angstaanjagend spookhuis. (Foto: Halloween Groningen)

Microclub – Puddingfabriek

In Groningen komt het nachtleven pas laat op gang, maar niet tijdens de Microclub. Hier kun je vlak na het avondeten al de dansvloer op. De deuren openen om 20.00 uur en na 22.00 uur kom je niet meer binnen. De minimale leeftijd is 23 jaar.

Waar: Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4

Wanneer: zaterdag 26 oktober, vanaf 20.00 uur

Prijs: 11,45 euro

Meer informatie en tickets

Brocante onder de Martinitoren

Veertig brocanteurs uit heel Nederland verzamelen op 26 oktober in de Martinikerk. Je vindt hier antieke en vintage meubels uit allerlei periodes en in uiteenlopende stijlen. Er zijn afdelingen stoer en industrieel, romantisch en lieflijk, shabby chique en nog veel meer. Onder de zuilen van de Martinikerk verschijnt ook een terras met koffie en taart.

Waar: Martinikerk, Martinikerkhof 3

Wanneer: zaterdag 26 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Prijs: 5 euro voor volwassenen, kinderen tot zestien jaar gratis

Meer informatie

Chopin Festival – Verschillende locaties

Tijdens het Chopin Festival wordt een ode gebracht aan de negentiende-eeuwse componist Frédéric Chopin. Er is onder meer een klassieke jamsessie in het café van Brouwerij Martinus, verschillende concerten in de Oosterpoort en een familievoorstelling.

Waar: verschillende locaties

Wanneer: vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober

Prijs: vanaf 40 euro

Meer informatie en tickets

Ommelander Markt - Harmonieplein

Op de Ommelander Markt kun je streekproducten kopen. Denk aan honing, Groningse worst, verse en gedroogde kruiden, kaas, gerookte paling, vruchtensappen en zuivelproducten.

Waar: Harmonieplein, Oude Kijk in 't Jatstraat

Wanneer: zaterdag 26 oktober, van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Op de Ommelander Markt vindt je verse streekproducten. (Foto: Ommelander Markt)

Vaartocht op het wad - Lauwersoog

De Waddenzee is een van de weinige plekken waar het 's nachts nog volledig donker en stil is. Tijdens een avondvaartocht van drie uur vaar je met de Gebroeders Luden de zee op en gaan de motoren uit. Bezoekers ervaren een totale duisternis, (hopelijk) heldere sterrenhemel en stilte.

Waar: Buitenhaven, Haven 8, Lauwersoog

Wanneer: zaterdag 26 oktober, van 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: 27,50 euro

Meer informatie en reserveren

Oproep