Het Amsterdam Dance Event is van start gegaan. Tot en met zondag staat de stad in het teken van elektronische muziek. Iedereen wordt aan de deur gefouilleerd, en wie met drugs op zak wordt betrapt, hoeft de rest van het festival niet meer terug te komen. Hoe werkt een deurbeleid, en waar mogen nachtclubs op selecteren?

Er gaan al jaren wilde verhalen rond over het deurbeleid van de Amsterdamse nachtclub De School. Zo mogen bezoekers alleen naar binnen wanneer ze op de hoogte zijn van de line-up en ze de juiste kleding dragen. Zelfs mensen die van tevoren online een ticket hebben gekocht, hebben niet automatisch recht op toegang.

De club mag dit deurbeleid voeren, want alle ondernemers zijn vrij om hun eigen toegangsregels op te stellen. "Zonder deurbeleid krijg je geen vergunning om een nachtclub uit te baten", zegt Pim Evers, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en mede-eigenaar van onder meer Club Claire en Disco Dolly.

Portiers kijken naar afwijkend gedrag

Portiers mogen mensen weigeren op basis van onder meer hun leeftijd, kleding, uiterlijk, toestand, gedrag of groepssamenstelling. "Het gaat om het bewaken van de balans tussen veiligheid en sfeer", zegt Evers. "Wanneer je alleen mannen binnen hebt en het eerste groepje vrouwen komt binnen, of wanneer er een gaythema-avond is en er staan alleen hetero's in de rij, dan kan dat zorgen voor wrijving."

De beveiligers scannen de bezoekers in de rij op afwijkend gedrag, legt oud-portier Rishi Mehilal en eigenaar van Melrose Security uit. "Wanneer mensen constant in en uit de rij lopen, wijst dat op onzekerheid of nervositeit. Wat voor bedoelingen heeft die persoon dan? Of stel dat er binnen een feest voor 16+ is en er staat een veertigjarige man in de rij. Wat heeft die daar te zoeken? Het observeren gaat verder dan alleen het deurbeleid."

Op sociale media klagen bezoekers weleens dat ze ergens niet binnenkwamen omdat ze de muziek niet kenden. Maar muziekkennis kan iets zeggen over de bedoelingen van de bezoeker, zegt Mehilal. "Vragen naar wie er binnen draait en wat voor soort avond het is, is een eenvoudige manier om achter iemands intenties te komen. Komt hij daar echt voor een leuke avond, of wil hij gaan rotzooien?"

"De portier scant de mensen in de rij op afwijkend gedrag." (Foto: Getty Images)

Meeste weigeringen door ras, leeftijd en geslacht

Mensen die een weigering aan de deur willen aanvechten, kunnen een klacht indienen bij het Panel Deurbeleid. Deze organisatie is in verschillende grote steden zoals Utrecht, Groningen in Almere actief en kan een gesprek tussen de ondernemer en de geweigerde bezoeker organiseren.

De meest voorkomende weigeringsgronden zijn huidskleur, leeftijd en geslacht, zegt Sophie van der Spek, coördinator van het Panel Deurbeleid Rotterdam. Vorig jaar behandelde dit panel 23 meldingen van discriminatie aan de deur. Bij 17 gevallen daarvan vermoedden de melders dat zij vanwege hun huidskleur werden weggestuurd.

Het Panel Deurbeleid ziet een daling in het aantal meldingen. "Melden kost volgens jongeren veel tijd en moeite", zegt Van der Spek. "Maar dit betekent niet dat er geen weigeringen meer plaatsvinden. Uit berichten op sociale media en uit onze sfeerbezoeken blijkt dat jongeren vandaag ook nog onterecht aan de deur worden geweigerd."

"Wij zijn ermee bekend dat sommige beveiligingsbureaus op basis van onder meer leeftijd, huidskleur en kleding van de personen selecteren, maar wij kijken voornamelijk naar het gedrag van de mensen om te kunnen voorspellen hoe ze zich binnen zullen gedragen", zegt Mehilal. "Vooral tijdens het ADE zijn de clubs zo in the picture. Als er iets gebeurt, ben je gewoon een doelwit. Dat wil je voorkomen. Better safe than sorry."

Deurbeleid tijdens Amsterdam Dance Event De minimale leeftijd is 18 jaar. Op sommige locaties geldt een minimumleeftijd van 21 jaar.

Op alle locaties geldt een fouilleerplicht. Je mag een fouillering weigeren, maar dan wordt je de toegang ontzegd.

Aangetroffen drugs worden afgepakt en de toegang tot de rest van het festival wordt je ontzegd.

Barpersoneel is verplicht je een glas water te geven als je daar bij je bestelling om vraagt.

Oproep