Heksen, bebloede zusters en horrorclowns: in oktober staan de pretparken en bioscoopzalen bol van de Halloween-evenementen, zoals de Fright Nights in Walibi Holland en de Halloween Nights in Toverland. Waarom houden veel mensen van een flink potje schrikken?

In de spookhuizen die attractieontwerper John Ruisch (39) bouwt, sta je zelf voor de keuze: welke kamer ga je binnen, welke hoek ga je om, welke deur trek je open? Achter iedere hoek kan een zombie, seriemoordenaar of maniakale chirurg staan. "In een achtbaan krijg je een beugel voor, gaat het karretje rijden en heb je verder geen keuze meer. In een spookhuis moet je letterlijk iedere stap zelf zetten. Dat is veel angstaanjagender", zegt Ruisch.

Horrorliefhebber Ruisch bouwt al zeventien jaar spookhuizen voor themaparken via Leisure Expert Group. "Elke keer dat ik een horrorfilm kijk, denk ik: wat doe ik mezelf aan? Ik schrik de hele tijd en de kijkervaring is niet prettig, maar toch heel aantrekkelijk. Toen dacht ik: in pretparken gebeurt precies hetzelfde. Daar moet je ook je angst overwinnen om in een achtbaan te stappen."

Het decor van één van de door Ruisch ontworpen spookhuizen. (Foto: Leisure Expert Group)

Horror reflecteert wat er gebeurt in de wereld

Horror doet het goed in Nederland. Volgens 'Mr. Horror', filmproducent en horrorkenner Jan Doense (59) groeit en slinkt de populariteit van het genre mee met de hoeveelheid angst in de wereld. "Op momenten dat het slecht gaat in de wereld en mensen bang zijn, kijken ze veel naar horror", zegt hij. "In de jaren vijftig zag je veel films met monsters en atoommutanten, precies in de periode na Hiroshima en Nagasaki. Tien tot vijftien jaar geleden hadden we martelfilms zoals Hostel en Saw. Die worden gelinkt aan berichten over martelingen in Abu Ghraib."

Door horrorfilms en evenementen kunnen we die sluimerende angst gedurende anderhalf uur de ruimte geven en daarna loslaten. "Het is een veilige manier om de spanning eruit te laten", zegt Doense. "In een horrorfilm zie je mensen die het nog erger hebben dan jij. Je leert dat het met jezelf allemaal wel meevalt. Dan kun je er weer even tegenaan."

Na de schrik volgt de opluchting

Het belangrijkste verschil tussen een film en een horrorattractie in een themapark, is dat de spanning in een attractie sterker doorbroken moet worden, zegt Ruisch. "In Jaws wordt iemand vermorzeld in de kaken van de haai en dan is het enge moment voorbij. In een spookhuis gaat dat niet, je bent nog steeds in die omgeving", legt hij uit. "Daarom is het belangrijk humor toe te voegen. Je schrikt, en moet daarna lachen. Zo blijft het een leuke ervaring."

Aan het einde van de horrorfilm of het spookhuis volgt de verlossing. "Na het hoogtepunt, de grote slachtpartij, is het voorbij", zegt horrorkenner Frank Mulder, hoofdredacteur en medeoprichter van horrormagazine De Nachtvlinders. "Daarna voel je je opgelucht. Je hebt de angst overwonnen. Dat voelt dan als een geluksmoment", zegt hij.

De Saw-reeks kwam uit het tijdperk van berichtgeving over Abu Ghraib. (Foto: BrunoPress)

Overzicht: welke Halloweenfeesten kun je zelf nog bezoeken?

Officieel valt Halloween op 31 oktober, maar gedurende de hele maand zijn er evenementen. De komende tijd kun je hier sowieso nog heen.

Fright Nights Walibi

Het kindergedeelte Walibi Playland wordt tijdens de Fright Nights omgedoopt tot Nightmares, waar bezoekers al hun kindernachtmerries tegenkomen. Daarnaast keert onder meer de horrorpiratengrot terug en zijn er zes spookhuizen.

Waar: Walibi, Spijkweg 30, Biddinghuizen

Wanneer: 18, 19, 20, 24, 25, 26 en 27 oktober

Prijs: van 36,50 euro tot 39,50 euro

Meer informatie en tickets

Halloween Nights – Toverland

Het doolhof in de Tovertuin verandert in horrorlabyrint Trapped, waarin je moet vluchten voor een rattenplaag. Verder is er een circustent met enge clowns en een spookhuis waar een griezelige professor poppen tot leven wekt. Als je niet door de personages achtervolgd en opgejaagd wil worden, kun je voor 4,95 euro een speciale toverstaf aanschaffen waardoor ze op afstand blijven.

Waar: Toverland, Toverlaan 2, Sevenum

Wanneer: 18, 19, 25 en 26 oktober

Prijs: 31 euro

Meer informatie en tickets

(Foto: Attractiepark Toverland)

Halloween Horror Show – 22 bioscopen in Nederland

De Halloween Horror Show is een nachtelijke horrorfilmmarathon die plaatsvindt in 22 bioscopen in zeventien Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Emmen, Helmond en Den Bosch. Er worden vier horrorfilms vertoond, variërend van zombieslashers tot atmosferische films over kwaadaardige geesten.

Waar: 22 bioscopen in Nederland

Wanneer: zaterdag 26 oktober, aanvang 22.00 uur

Prijs: verschillende prijzen

Meer informatie, locaties en tickets

Heksendoorn - Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn richt zich vooral op kindvriendelijke horror. Alle kinderen worden tot heks benoemd en kunnen op avontuur in de vele spookhuizen. Screams is een evenement voor twaalf jaar en ouder met scare zones, dj's, vuurwerk en een horrorshow.

Waar: Avonturenpark Hellendoorn, Luttenbergerweg 22, Hellendoorn

Wanneer: 18 tot en met 27 oktober

Prijs: vanaf 15,50 euro

Meer informatie en tickets

Oproep