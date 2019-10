Ook in de bioscoop zijn de donkere dagen aangebroken. We zien Halloweenfilms, Sinterklaasfilms en het vervolg op Maleficent met Angelina Jolie als de uitgekookte Disneyschurk. Een overzicht van de negen films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Maleficent 2 - avontuur

In Maleficent 2 wordt de eindelijk herstelde band tussen fee Maleficent en haar peetdochter Aurora weer verstoord. Aurora gaat trouwen met prins Phillip en in het hele land wordt het aanstaande huwelijk gevierd. Maar een onverwachte gebeurtenis trekt het tweetal uiteen in tegengestelde richtingen in de Grote Oorlog.

Genre: fantasie, avontuur

Regisseur: Joachim Rønning

Cast: Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley

Kijkwijzer: 12+

Waar is het Grote Boek van Sinterklaas? - familiefilm

De hebberige Guus Blik is de baas van de grootste speelgoedfabriek van het land. Hij vindt het belachelijk dat Sinterklaas speelgoed zomaar "gratis weggeeft" aan kinderen. Hij steelt het boek van Sinterklaas, zodat de goedheiligman niet meer weet welke cadeautjes hij aan de kinderen geeft. De Sint klopt aan bij de Kerstman voor hulp, maar ook zijn boek is weg. Sinterklaas en de Kerstman moeten samenwerken om de feestdagen te redden.

Genre: familiefilm

Regisseur: Armando de Boer

Cast: Carlo Boszhard, Irene Moors, Wilbert Gieske, Vic de Wachter, Soy Kroon

Kijkwijzer: alle leeftijden

Binti - familiefilm

De twaalfjarige Binti wil een beroemde vlogger worden, maar die droom komt in gevaar wanneer ze met haar vader voor de politie moet vluchten: ze wonen illegaal in België en moeten worden uitgezet. Onderweg ontmoet ze een nieuwe vriend, Elias. Binti krijgt een idee: haar vader moet trouwen met de moeder van Elias, zodat ze in het land kunnen blijven. Al vloggend beginnen Binti en Elias aan hun plan.

Genre: familiefilm

Regisseur: Frederike Migom

Cast: Mo Bakker, Bebel Tshiana Baloji, Joke Devynck

Kijkwijzer: 6+

Haunt - horror

Zes vrienden bezoeken een spookhuis tijdens Halloween. Al snel wordt duidelijk dat dit geen gewone kermisattractie is. In het horrorhuis worden meerdere mensen op gruwelijke wijze vermoord door de gemaskerde acteurs. Is het nep en hoort het bij de show of zijn de vrienden in groot gevaar? Langzaam realiseren ze zich dat ze hier misschien niet meer levend uit zullen komen.

Genre: horror

Regisseur: Scott Beck, Bryan Woods

Cast: Katie Stevens, Will Brittain, Lauryn Alisa McClain

Kijkwijzer: 16+

Wat Is Dan Liefde - komedie

Echtscheidingsadvocaat Cato krijgt de mogelijkheid om partner te worden bij een advocatenkantoor waar behoefte is aan verandering. Cato pleit voor een volwassen, beschaafde manier om echtscheidingen te regelen terwijl haar brallerige collega's hun cliënten zo veel mogelijk geld willen aftroggelen in een ellenlange vechtscheiding. Maar dan moet ze samenwerken met Gijs, die alles vertegenwoordigt wat Cato verafschuwt. De samenwerking lijkt gedoemd te mislukken, maar hoe langer de twee met elkaar opgescheept zitten, hoe meer ze van elkaar leren.

Genre: komedie

Regisseur: Aniëlle Webster

Cast: Elise Schaap, Maarten Heijmans, Teun Luijkx, Anneke Blok, Michiel Romeyn

Kijkwijzer: 12+

A Fool's Paradise - documentaire

Regisseur Saskia Vredeveld reist terug naar haar moederland Zuid-Afrika. Ze vraagt zich af of ze zich nog wel thuis zal voelen in haar eigen land. Een route van zo'n 1.800 kilometer van Kaapstad tot het dorpje Amsterdam voert door prachtige natuur en confronteert Saskia met haar jeugd, waarin segregatie en racisme normaal waren.

Genre: documentaire

Regisseur: Saskia Vredeveld

Kijkwijzer: alle leeftijden

An Unexpected Love - komedie

Het echtpaar Marcos en Ana is al 25 jaar gelukkig met elkaar. Maar wanneer hun enige kind, de negentienjarige Luciano, het ouderlijk huis verlaat, openen zich nieuwe perspectieven voor hun huwelijk. Ana valt zonder de zorg voor haar kind in een diepe existentiële crisis. Marcos en Ana beginnen zich af te vragen waarom ze überhaupt nog samen zijn. Ze besluiten tijdelijk uit elkaar te gaan om uit te testen of het single bestaan bij ze past.

Genre: komedie

Regisseur: Juan Vera

Cast: Ricardo Darin, Mercedes Moran, Claudia Fontan

Kijkwijzer: 16+

Før Frosten (Before the Frost) - drama

Door de strenge winter van 1850 in Denemarken dreigen boer Jens en zijn familie een hongerdood te sterven. Jens besluit daarop zijn dochter te laten trouwen met de zoon van zijn buren. Maar wanneer een rijke boer uit de omgeving Jens' land wil kopen, ziet hij dit als een mogelijkheid op een wellicht nog betere toekomst.

Genre: drama

Regisseur: Michael Noer

Cast: Jesper Christensen, Ghita Nørby, Clara Rosager, Elliott Hove

Kijkwijzer: 12+

Portrait de la jeune fille en feu - drama

Kunstenares Marianne woont op een afgelegen eiland in Bretagne aan het einde van de achttiende eeuw. Zij krijgt de opdracht om het huwelijksportret van Heloïse te schilderen. Zij is uitgehuwelijkt, maar staat niet te popelen om te trouwen. Marianne moet het portret maken zonder dat Heloïse ervan op de hoogte is. Tijdens lange wandelingen aan de kust observeert ze haar model zorgvuldig en 's nachts werkt ze aan het schilderij. Langzaam worden de twee vrouwen tijdens hun ontmoetingen verliefd op elkaar.

Genre: drama

Regisseur: Célina Sciamma

Cast: Adèle Haenel, Valeria Golino, Noémie Merlant, Luàna Bajrami

Kijkwijzer: 12+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 16 of 17 oktober in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.