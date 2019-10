Er is deze vakantie weer genoeg te doen in Utrecht. Er zijn allerlei workshops voor kinderen, er is een wandeltocht langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en natuurlijk een feestje voor Halloween.

Halloween Horror Show - Kinepolis

Fans van horror kunnen zaterdag 26 oktober hun hart ophalen in Kinepolis. Je kunt daar de hele nacht de meest enge films bekijken: The Lodge, Ready Or Not, Little Monsters en Bloodline. Enige vereiste: stalen zenuwen.

Waar: Kinepolis Utrecht

Wanneer: zaterdag 26 oktober vanaf 22.00 uur

Prijs: 25 euro

Meer informatie

Friends Anniversary - Louis Hartlooper Complex

De serie Friends bestaat 25 jaar. Om dat te vieren brengt Warner Bros. Pictures iconische afleveringen, exclusieve interviews en nog nooit eerder vertoonde beelden naar het grote doek. De serie is nog altijd populair, ook al is de laatste aflevering al vijftien jaar geleden uitgezonden. Friends won Emmy’s en een Golden Globe.

Waar: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1

Wanneer: zondag 27 oktober, vanaf 20.00 uur

Prijs: normale ticketprijs van 10,50 euro + 1 euro lange filmtoeslag

Meer informatie

Zaklampentocht - Kasteel Amerongen

De zaklampentochten door het kasteel van Amerongen zijn inmiddels traditie. Kinderen kunnen drie dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) in de herfstvakantie een spannende tocht door de gangen van het kasteel beleven. Het is er helemaal donker, dus de kinderen hebben echt een zaklamp nodig om iets te kunnen zien. Er is een begeleider bij en het is geen griezelspeurtocht.

Waar: Kasteel Amerongen, Drostestraat 20, Amerongen

Wanneer: dinsdag 22 oktober tot en met donderdag 24 oktober

Prijs: 6 euro

Meer informatie

Halloween Party XL - Filmcafé

Het Filmcafé staat 25 oktober in het teken van Halloween. Wie niet verkleed komt, komt niet binnen. Er is muziek, genoeg ruimte om te dansen en er zijn cocktails en horrorfilms.

Waar: Filmcafé, Cab-Rondom 90a

Wanneer: vrijdag 25 oktober, van 23.00 tot 5.00 uur

Prijs: 8 euro

Meer informatie

Het Filmcafé staat 25 oktober in het teken van Halloween. (Foto: AFP)

Drijf in bioscoop - Den Hommel

Zwembad Den Hommel organiseert een 'drijf in bioscoop'. De film Ralph breekt het internet wordt gedraaid. Je mag een luchtbed meenemen en er is geen zwemvaardigheid vereist. De film is Nederlands gesproken.

Waar: Den Hommel, Kennedylaan 5

Wanneer: zaterdag 25 oktober, van 17.00 tot 19.30 uur

Prijs: 6,95 euro

Meer informatie

