Naar online gamers in actie kijken alsof het een sportwedstrijd is; 1,3 miljoen Nederlanders doen het. Doorgaans kijken de toeschouwers vanuit huis, maar ook in openbare gelegenheden worden speciale kijkmomenten georganiseerd. Waar komt die populariteit vandaan?

Bijna 10 procent van de Nederlanders kijkt weleens naar streams waarin anderen een game spelen. Voornamelijk op YouTube (91 procent), maar ook via Twitch zoeken gameliefhebbers naar streams van mensen die hun favoriete spel spelen.

Dit is vooral populair onder mensen tussen de 18 en 35 jaar oud. Het vaakst wordt gekeken naar uitzendingen van het online spel League of Legends, Fortnite en DOTA 2.

Daarnaast is er een groep kijkers, die graag naar officiële wedstrijden van e-sporters (professionele spelers die hun geld verdienen met gamen) bekijkt.

De komst van YouTube en Twitch veranderde alles

Volgens Jasper van Vught, gamedeskundige en universitair docent aan de Universiteit Utrecht, is het kijken naar hoe anderen een spel spelen geen nieuw fenomeen. In de tijd van de Romeinen werd in het Colosseum in Rome bijvoorbeeld al gekeken naar vechtende gladiatoren en re-enactments van zeeslagen.

In de jaren zeventig en tachtig werden de zogenoemde e-sports vooral gekenmerkt door lokale kampioenschappen in arcadehallen, omdat er nog een gebrek aan netwerkmogelijkheden was. Tussen de jaren negentig en 2010 professionaliseerden de e-sports, omdat er online meer mogelijk was.

Daarna volgde er volgens de deskundige een verschuiving van sport naar entertainment. Dit kwam onder meer door de opkomst van streamingplatforms zoals YouTube en Twitch, waar de games online bekeken én becommentarieerd kunnen worden.

Kijken naar online gamers in een bioscoopzaal of stadion

Tegenwoordig wordt er vooral thuis naar online games gekeken, vertelt Van Vught. Maar dit gebeurt ook op andere locaties zoals de Ranked eSports Bar in Amsterdam. En in de bioscoop Kinepolis Amsterdam konden mensen afgelopen april naar de Legends European Championship Spring Finals kijken.

“Voor grote gamekampioenschappen worden speciale stadions gebouwd, Purmerend krijgt er bijvoorbeeld een.” Jasper van Vught, gamedeskundige en universitair docent

Soms gaat het nog een stapje verder. "Grote kampioenschappen worden in stadions gehouden die daarvoor zelfs speciaal gebouwd worden. Purmerend krijgt er bijvoorbeeld eentje."

H20 esports en Rabobank Waterland en Omstreken maakten de komst van het stadion bekend tijdens Gamescom 2019 in Keulen, de grootste gamebeurs van de wereld. Het stadion wordt gebouwd in een oude sporthal aan de Spinnekop in Purmerend. Ze willen hier e-sportwedstrijden en -toernooien organiseren. Ook komt er een gamingclub waar getraind kan worden. Het stadion moet voor het einde van 2019 de deuren openen. De e-sporters moeten de ruimte wel delen met kantoren van start-ups en andere techbedrijven.

De finale van het Europees kampioenschap League of Legends in Athene op 8 september 2019. (Foto: GettyImages)

Aanmoedigen of leren van professionals

Mensen die naar grote kampioenschappen kijken, hebben volgens Van Vught vaak een favoriet team en kijken dus om die teams aan te moedigen. "Maar het kan ook zijn dat mensen kijken om te leren van professionele spelers, simpelweg om geïnspireerd te raken door goede spelers die een spel spelen waar ze van houden. Of puur voor de entertainment of om onderdeel te zijn van een gemeenschap."

Het Filmcafé in Utrecht organiseert in samenwerking met Dutch Esports Company zo'n livegamingevenement. Dit evenement wordt rondom het wereldkampioenschap van het spel League of Legends georganiseerd. Op 26 oktober worden de kwartfinales op het grote doek vertoond. Op 2 en 3 november volgen de halve finales en op 10 november de finale.

Het idee hiervoor ontstond bij Menno Wielhouwer, de eigenaar van Dutch Esports Company. Hij speelt zelf online games en kijkt ook geregeld via streams hoe anderen dat doen. Hij koos niet alleen voor League of Legends omdat het één van de grootste spellen ter wereld is, maar ook omdat het strategisch kan worden gespeeld.

“Je voelt de emotie in de zaal en leeft dan helemaal mee.” Pieter de Groot, Filmcafé

Het uitzenden van de e-sportwedstrijden is een interessant idee, zegt Pieter de Groot van het Filmcafé. "Wij zenden wel vaker sportwedstrijden uit. Sportliefhebbers weten hoe leuk het is om een wedstrijd met z'n allen te kijken. Je voelt de emotie in de zaal en leeft dan helemaal mee."

In het Filmcafé in Utrecht is plek voor 350 personen. Kaarten kosten 5,50 of 7,50 euro. Het evenement is nog niet uitverkocht.

Verbetering: In dit artikel werd eerder onterecht gesteld dat online gamen en e-sports hetzelfde zijn. We hebben de onjuistheid aangepast.