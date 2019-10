Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag is er voor het eerst een wandeltocht langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en op zondag staat de buurtborrel op het Berlijnplein in het teken van het Lichtjesfeest.

Waterlinie-wandeltocht - Nieuwe Hollandse Waterlinie

De eerste editie van dit wandelevenement laat je kennismaken met de Utrechtse forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De wandeltocht begint bij daglicht en eindigt in het donker, waardoor je de overgang van stad naar natuur en van licht naar donker kunt ervaren. Je loopt langs forten, bunkers, landgoederen, boerderijen en kastelen. Ondertussen kom je lichtprojecties op de bomen en oplichtende vliegers in de lucht tegen. Er zijn vuurspuwers en er is muziek en dans. Je kunt kiezen tussen vijf routes, van 12,5 tot 37,5 kilometer. Door mee te lopen, steun je het Diabetes Fonds.

Waar: startpunt vanaf Jaarbeursplein en de Botanische Tuinen

Wanneer: zaterdag 19 oktober, 12.00 tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 15 euro

Meer informatie

Alles Kids - Ekko

Ekko organiseert tijdens de Culturele Zondag een concert speciaal voor kinderen. Voorafgaand aan het concert geeft de band een workshop waarin de kinderen leren hoe het is om in een band te zitten. Ze gaan onder andere posters knutselen, zo hard mogelijk drummen, airguitar spelen en headbangen. De muziek is 'catchy rock-'n-roll' en 'poppy punk'.

Waar: Bemuurde Weerd Westzijde 3

Wanneer: zondag 20 oktober, 12.00 tot 15.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Maliebaanloop 2019 - Maliebaan

De Maliebaanloop vindt voor de 35ste keer plaats. Dit jaar hebben ze een nieuwe afstand: naast zes en tien kilometer kan je nu ook zestien kilometer lopen. De loop is voor alle leeftijden. De jongste deelnemer is 4 jaar oud en de oudste 81 jaar.

Waar: Maliebaan

Wanneer: zondag 20 oktober, 9.45 tot 14.45 uur

Prijs: vanaf 10 euro

Meer informatie

(Foto: Maliebaanloop)

Raum buurtborrel x Diwali - Berlijnplein

Iedere maand houdt Raum een buurtborrel in Venster, het wijkrestaurant van Raum aan het Berlijnplein. Deze keer heeft de borrel een bijzonder thema: Diwali. Het lichtjesfeest uit het hindoeïsme. De oorspronkelijk Hindoestaanse Narsingh Balwantsingh, onder andere bekend als tv-presentator en cabaretier, luidt de feestdag in. Tijdens het evenement worden er sterretjes aangestoken om de boel te verlichten, is er een gratis diner, een schilder- en dansworkshop voor kinderen, een photobooth, een disco en kunnen er hennatatoeages gezet worden.

Waar: Venster, Berlijnplein

Wanneer: zondag 20 oktober, 14.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Oktoberfest - Werkspoor Café

Werkspoor Café De Leckere wordt zaterdag 19 oktober veranderd in een Duitse biertent. Het is de tweede editie van het evenement, waar tweeduizend litertanks gevuld worden met bier om alle pullen mee te vullen. De keuken is ook open, zodat er kip of curryworst gegeten kan worden. Dj Dirndl en Walter Ego zorgen voor de muziek.

Waar: Werkspoor Café, Tractieweg 43

Wanneer: zaterdag 19 oktober, 16.00 tot 0.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

