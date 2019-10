Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Beleef de lichtshow in het Kralingse Bos, ga op een duurzame trip naar Tel Aviv of luister liggend naar pianomuziek in de Van Nelle Fabriek.

Lichtshow De Grote Schijn - Kralingse Bos & Plas

Maak dit weekend een bijzondere avondwandeling door het Kralingse Bos. Door middel van licht, geluid en geuren lijkt het bos bevangen door toverkracht. De natuur speelt de hoofdrol in de lichtshow met het bos als decor.

Waar: Kralingse Bos & Plas

Wanneer: vrijdag 18 tot en met zondag 27 oktober, aanvang 19.00 uur

Prijs: 14,65 euro

Meer informatie

Showcasefestival Left of the Dial - diverse locaties

Nieuwe alternatieve bands ontdekken? Ga dan vrijdag en zaterdag naar het showcasefestival Left of the Dial. Daar spelen 48 bands (post)punk, garage, shoegaze en noiserock. Ook kun je naar Bowlen met Bands of het festivalontbijt bij Rotown.

Waar: verschillende locaties rondom het Eendrachtsplein

Wanneer: vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober, aanvang 18.30 uur

Prijs: verschillende prijzen

Meer informatie

Filmfestival Cinekid - LantarenVenster

Cinekid is het filmfestival voor kinderen en is dit weekend in filmhuis LantarenVenster. Er is een programma met films voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar. Daarnaast kun je meedoen aan twee gratis workshops: leer je eigen beats maken of verken met een zelfgemaakte kleipoppetje een virtuele wereld.

Waar: Lantarenvenster, Otto Reuchlinweg 996

Wanneer: zaterdag 19 tot met zondag 27 oktober

Prijs: 10,50 euro

Meer informatie

Lifestylemarkt Le Marie Marché au bord du lac - Hillegersberg

Even van de Franse sfeer proeven? Dan kun je deze zaterdag terecht bij Le Marie Marché, een lifestyle- en foodmarkt geïnspireerd op de Franse markt. Van chansons tot swing en van Bretonse crêpes tot oesters.

Waar: Freericksplaats en Weissenbruchlaan, Hillegersberg

Wanneer: zaterdag 19 oktober, aanvang 11.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Magic Circus - Heemraadsplein

Magic Circus presenteert de nieuwe voorstelling TWIST! In de circustent beleef je acrobatische paaldans - maar dan in de lucht - koorddans, poëtische momenten en komieken. Dit eigentijdse circus is een avondje uit voor zowel volwassenen als kinderen.

Waar: Heemraadsplein

Wanneer: zaterdag 19 tot met woensdag 23 oktober, aanvang 16.00 uur

Prijs: vanaf 9 euro

Meer informatie

Sustainable City Trip naar Tel Aviv - Oase

Last van (beginnende) vliegschaamte, maar toch de wereld verkennen? Ga dan bij café/winkel Oase op een duurzame citytrip naar Tel Aviv. Een gids neemt je mee door zijn thuisstad door middel van Google Streeview op de beamer, er worden bijpassende hapjes geserveerd en uit de speakers klinkt muziek die je in Tel Aviv ook zou kunnen horen.

Waar: Oase, Westewagenstraat 80

Wanneer: vrijdag 18 oktober, 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: entree 8 euro

Meer informatite

Ligconcert Best of Einaudi - Van Nelle Fabriek

Beleef liggend op je eigen matje of matrasje een ligconcert in de vroegere koffiefabriek van Van Nelle. Pianist Jeroen van Veen speelt de muziek van Ludovico Einaudi, terwijl je op de gele vloer ligt waar vroeger de koffie verpakt werd.

Waar: Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1

Wanneer: zaterdag 19 oktober, 16.00 uur en 20.30 uur

Prijs: entree 38,50 euro

Meer informatie

Pianist Jeroen van Veen speelt Ludovico Eunaudi terwijl het publiek op de grond ligt. (Foto: Joeri van Veen)

Oproep