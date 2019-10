Het festival We Are Tomorrow van aanstaande zaterdag draait om meer dan muziek. Op het festival van de Jonge Klimaatbeweging worden danspasjes afgewisseld met het presenteren van een klimaatagenda en het eten van vegetarische en veganistische snacks. Waarom organiseren jongeren een klimaatfestival?

De bezoekers van het klimaatfestival kunnen dansen, biologisch bier drinken en inspiratie op het gebied van duurzaamheid opdoen. Er worden sessies georganiseerd over duurzaam reizen, eerlijke kleding en drijvende boerderijen. De jongerenbeweging verwacht zo'n duizend veelal jonge bezoekers.

"Het is vrij uniek dat jongeren zich op deze schaal laten horen voor een brede maatschappelijke kwestie als klimaat", zegt de aan de Universiteit Utrecht verbonden sociaal psycholoog John de Wit. "Maar de nood is hoog en dat voelen jongeren. Ze hebben nog meer toekomst voor zich dan ouderen en hebben het gevoel dat het voor hen belangrijk is om iets aan de problemen te doen. Sociale bewegingen zijn cruciaal om veranderingen teweeg te brengen."

"Het helpt om collectief bezig te zijn met het klimaat, want duurzaam leven is oprecht moeilijk", zegt de 27-jarige Maarten Labots, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. "Het werkt heel motiverend om je met gelijkgestemden te omgeven. Door een collectief te vormen, wordt het makkelijker. "

'Ga niet zeuren over CO2-uitstoot'

Waarom gooien sommige jongeren blikjes op straat en organiseren anderen een klimaatfestival? "Dat heeft alles te maken met hoe bewust je bent van je eigen verantwoordelijkheid in de wereld en de rol die je speelt", zegt De Wit. "Als het grotere geheel je weinig interesseert, staat je eigen belang voorop. De crux is jezelf kunnen zien als onderdeel van een groter geheel en beseffen dat het grotere geheel ook belangrijk is voor jou."

De achttienjarige Wytze Walstra is bestuurslid bij de klimaatbeweging en maakt zich zorgen over zijn toekomst en die van mensen om zich heen. "Ik ben ervan overtuigd dat klimaatverandering een urgent probleem is. Maar ik wil me niet focussen op doemscenario's, maar op wat eraan gedaan kan worden. In plaats van op een feestje een vriend te bekritiseren op de hoeveelheid CO2-uitstoot van zijn vliegreisje naar Costa Rica, wil ik benoemen wat je wel kunt doen."

Wytze Walstra, bestuurslid bij de Jonge Klimaatbeweging. (Foto: Mick van Hesteren)

Geen plastic wegwerpproducten op het festival

Er is nu voor de vorm van een festival gekozen, omdat zo'n evenement "iets positiefs is", vertelt Walstra. Maar is het wel milieubewust om een festival te organiseren waar iedereen naartoe moet komen? De Wit: "Als het festival duurzaam georganiseerd is, kan het wel. Is het goed bereikbaar met het openbaar vervoer? Wat voor eten, drinken, bestek en bekers zijn er? Hoe wordt er schoongemaakt? Daar moet op gelet worden."

“Ik liet mijn vrienden pas wat vegetarische snacks proeven en ze waren verbaasd over het kleine verschil.” Wytze Walstra, bestuurslid Jonge Klimaatbeweging

"We hebben alle elementen die een festival niet duurzaam kunnen maken eruit gehaald", reageert voorzitter Labots. "We hebben de Westergas in Amsterdam gekozen, omdat deze locatie op groene stroom functioneert. Er zijn geen plastic wegwerpproducten op het festival. We werken met statiegeld. Al het eten is vegetarisch of veganistisch. We sporen bezoekers daarnaast aan om met het openbaar vervoer of de ov-fiets te komen."

Maarten Labots, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. (Foto: Mick van Hesteren)

Tips voor duurzaam uitgaan

Tijdens het uitgaan kunnen principes weleens op de achtergrond raken, zegt Walstra met een lach. "Ik raak gefrustreerd door veel wegwerpartikelen en afval bij festivals en uitgaansgelegenheden. Organisatoren moeten daar wat aan doen." Maar er zijn genoeg mogelijkheden om zelf duurzamer uit te gaan.

"Mijn tip is investeren in goede spullen", zegt Labots. "Neem je eigen beker mee naar een festival. Koop geen wegwerpponcho, maar een goede regenjas. Vaak nemen we dingen mee naar een festival die we de dag erna weggooien, tot tenten aan toe. Ook heb ik wellicht geen populaire tip voor jongeren: gebruik geen drugs. Drugs hebben een grote impact op het milieu. De manier waarop drugs geproduceerd worden is vervuilend."

Walstra vult aan: "Gooi je afval en je peuk in de afvalbak. Ga zo veel mogelijk met het openbaar vervoer naar evenementen of pak een ov-fiets. Zoek plekken op waar duurzaam bier wordt geschonken en duurzame snacks worden geserveerd. Ik liet mijn vrienden pas wat vegetarische snacks proeven en ze waren verbaasd over het kleine verschil."

De Jonge Klimaatbeweging organiseert op zaterdag 12 oktober het festival We Are Tomorrow op de Westergas in Amsterdam. Op het festival wordt onder meer de Jonge Klimaatagenda gepresenteerd, waar meer dan zeventig jongerenorganisaties bij betrokken zijn. De agenda bevat de visie van jongeren op hoe we zouden kunnen werken, wonen, reizen, eten en leren in 2050.