Er is komend weekend weer veel te doen in Utrecht. Er is een grote stuiterballenrace en er kunnen herinneringen worden opgehaald tijdens een skatesessie.

Opening proeflokaal vandeStreek - Ontariodreef

De Utrechtse bierbrouwer vandeStreek opent de deuren van haar eigen bar ín de brouwerij. Die wordt geopend op 11 en 12 oktober. Daaromheen is er van alles te doen. Zo zijn er spelletjes voor jong en oud en draaien live-dj's lekkere platen.

Waar: vandeStreek, Ontariodreef 43

Wanneer: vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Utrecht Stuitert - Brusselplein

Utrecht Stuitert organiseert de eerste Utrechtse stuiterballenrace. Het doel is om geld op te halen voor het Prinses Màxima Centrum in Utrecht. Er zullen ongeveer tienduizend ballen stuiteren. Van 10 meter hoogte worden ze op het Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum losgelaten om vervolgens door een parcours te gaan. Voor kinderen zijn er daarnaast een aantal activiteiten georganiseerd, zoals een springkussen, een levensgrote Twister en 4 op 'n rij.

Waar: Brusselplein

Wanneer: zaterdag 12 oktober, 12.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Expeditie Hogewoerd - Castellum Hoge Woerd

Castellum Hogewoerd wordt zondag omgetoverd tot een opgravingslocatie. Jonge archeologen kunnen aan de slag gaan en ontdekken hoe het is om zelf te graven en te speuren. Ze kunnen sieraden maken, zich verkleden als Romeinse soldaat of meedoen aan een 3D-rondleiding.

Waar: Castellum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1, De Meern

Wanneer: zondag 13 oktober, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: vanaf 3 euro

Meer informatie

Kinderen kunnen op zoek naar schatten tijdens Expeditie Hoge Woerd. (Foto: Expeditie Hoge Woerd)

80s/90s Skate Sessie - Skatepark Utrecht

Zaterdag wordt er een skatesessie georganiseerd die in het teken staat van de jaren tachtig en negentig. De organisatie richt zich in het bijzonder op mensen die skater waren in dat tijdperk. Het idee: de goede oude tijd herbeleven. Als je veertigplusser bent, mag je gratis naar binnen. Maar mensen van alle leeftijden zijn welkom.

Waar: Skatepark Utrecht, Koningin Wilhelminalaan 4

Wanneer: zaterdag 12 oktober, 19.00 tot 00.00 uur

Prijs: 5,50 euro, veertigplussers gratis entree

Meer informatie

Oktoberfest - Houten

Dit weekend tovert het Oude Dorp in Houten om in een Duits dorp. Bier uit grote pullen, braadworst en Duitse kledij: alles wordt uit de kast getrokken. Natuurlijk is er ook (Duitse) muziek die door diverse lokale blaaskapellen wordt verzorgd.

Waar: Oude Dorp, Houten

Wanneer: zaterdag 12 en zondag 13 oktober

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.