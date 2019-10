Er is dit weekend genoeg te doen in Den Haag. De Japanse Tuin is tijdelijk open, er is een Franse markt en je kunt naar de laatste show van het Afrovibes-festival. Een overzicht van de activiteiten.

Afrovibes - het PAARD

Vrijdagavond is er een bijzondere, tweedelige show als onderdeel van het Afrovibes-festival. Geniet van de Afrikaanse gitarist Bongeziwe Mabandla en daarna van het dansproject Symphony of Now.

Waar: het PAARD, Prinsegracht 12

Wanneer: vrijdag 11 oktober, van 19.00 tot 20.30 uur

Prijs: 17,50 euro

Vrijdagavond is er Afrovibes in het PAARD. (Foto: Afrovibes)

Medicine Boy - Grote Markt

Zaterdag speelt het Zuid-Afrikaanse duo Medicine Boy in De Zwarte Ruiter. Hun muziek is een ode aan het wankele non-evenwicht tussen chaos en kalmte. Van brullende orgels en grommende gitaren tot oorverdovende stiltes en dromerige zang.

Waar: De Zwarte Ruiter, Grote Markt 27

Wanneer: zaterdag 12 oktober, vanaf 21.30 uur

Prijs: gratis toegang (vanaf achttien jaar)

Japanse Tuin openstelling - Landgoed Clingendael

Het is najaar en dat betekent dat de Japanse Tuin weer (kort) is geopend. Vanaf zaterdag kun je deze bijzondere tuin met zeldzame bomen en planten bezoeken. De Japanse Tuin in Den Haag is de enige in Nederland uit het begin van de twintigste eeuw.

Waar: Landgoed Clingendael

Wanneer: 12 oktober tot en met 27 oktober, van 10.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis toegang

Marché Royal - Hofkwartier

Zondag is er een Franse markt met muziek, lekkernijen en drankjes, boeken, mode, kinderworkshops en een oldtimershow. Er zijn rondleidingen in de Oud-Katholieke Schuilkerk en het Willibrordushuis waar de broeders van Sint Jan Franse liederen zingen. Kortom: waan je zondag in Frankrijk op het Hofkwartier.

Waar: Hofkwartier Den Haag, rond de Molenstraat

Wanneer: zondag 13 oktober, van 11.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis toegang

Kinderboekenfestijn - Centrale Bibliotheek

Zondag staat in het teken van het kinderboek bij de Centrale Bibliotheek. Er zijn workshops, er wordt voorgelezen en er zijn schrijvers, illustratoren en muzikanten aanwezig. Het Kinderboekenfestijn is voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders.

Waar: Centrale Bibliotheek, Spui 68

Wanneer: zondag 13 oktober, van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis toegang

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.