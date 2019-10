De jeugd hoeft zich deze week niet te vervelen: er verschijnen maar liefst zeven familiefilms in de bioscoop. In De Club van Lelijke Kinderen wordt de elfjarige Paul door een kwaadaardig regime opgesloten vanwege zijn afwijkende uiterlijk en in De Brief voor Sinterklaas is het kinderfeest in gevaar. Een overzicht van films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Trouble – animatie

Trouble is een hond die alles meezit: hij leidt een luizenleventje bij een rijke barones en heeft alles wat zijn hartje begeert. Maar wanneer zijn baasje plotseling overlijdt, wordt Trouble op straat gezet door de hebzuchtige kinderen van de barones, die hun erfenis komen opstrijken. Door ontmoetingen met wilde honden, zingende eekhoorns en een boze pizzabakker leert Trouble op eigen poten te staan. Ondertussen komen de kinderen erachter dat zij geen cent van de erfenis krijgen zonder de hond. Er ontstaat een ware klopjacht op Trouble.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Kevin Johnson

Stemmen: Stefania, Rico Verhoeven, Bizzey

Kijkwijzer: 6+

De Brief voor Sinterklaas – familiefilm

Sinterklaas is weer in het land, maar hij heeft een dringend probleem: hij komt een groot aantal Pieten tekort. Het ziet ernaar uit dat het sinterklaasfeest niet kan doorgaan. Daarom organiseert de goedheiligman een auditie om nieuwe Pieten te vinden. De tienjarige Sem schrijft onmiddellijk een brief. Maar wat hij niet weet, is dat Huibert Jan en zijn 'Mammie' een plannetje smeden om pietendag te saboteren. Gaat het Sem en de Pieten lukken om de -pietendag en het sinterklaasfeest te redden? Of komt er voor eens en altijd een einde aan het kinderfeest?

Genre: familiefilm

Regisseur: Lucio Messercola

Cast: Bram van der Vlugt, Lieke van Lexmond, Roel Dirven, Bo Burger, Pamela Teves

Kijkwijzer: alle leeftijden

De Club van Lelijke Kinderen – familiefilm

Paul is een elfjarige jongen met grote, opvallende flaporen. Op een dag moet hij mee met een bijzonder schoolreisje. In werkelijkheid wordt hij met honderden andere kinderen opgesloten omdat hij lelijk is. President Isimo wil het land zuiveren van alle mensen met een onaantrekkelijk uiterlijk. Paul weet te ontsnappen en richt samen met Sara en een aantal andere kinderen De Club van Lelijke Kinderen op. Vanuit hun schuilplaats ondermijnen ze het regime van de president. Ze smeden plannen om de president af te zetten en de andere kinderen te bevrijden.

Genre: familiefilm

Regisseur: Jonathan Elbers

Cast: Sem Hulsmann, Maan de Steenwinkel, Narek Awanesyan, Faye Kimmijser, Jeroen van Koningsbrugge

Kijkwijzer: 6+

Everest: De Jonge Yeti – animatie

Het tienermeisje Yi ontdekt een jonge, verdwaalde Yeti op het dak van haar flatje in Shanghai. Zij noemt hem Everest en is vastbesloten hem met haar vrienden Jin en Peng terug te brengen naar zijn familie in het Himalayagebergte. De vrienden moeten daarvoor een gevaarlijke tocht naar het hoogste punt van de aarde afleggen. Ondertussen worden ze op de hielen gezeten door zoöloog Dr. Zara en zakenman Burnish, die er alles voor over hebben om een Yeti te vangen.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Jill Culton, Todd Wilderman

Stemmen: Tara Hetharia, Roben Mitchell, Matheu Hinzen, Derek de Lint, Kim van Kooten, Loretta Schrijver

Kijkwijzer: 6+

Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap – animatie

Er is een buitenaards wezen met bovennatuurlijke krachten neergestort bij de Mossy Bottoms-boerderij, waar Shaun het Schaap en zijn vrienden wonen. Het wezen heet Lu-La en is ontzettend nieuwsgierig en brutaal. Shaun besluit Lu-La te helpen om thuis te komen, voordat een duistere organisatie haar gevangen kan nemen. Om Lu-La weer thuis te brengen moet Shaun het eerste schaap in de ruimte worden.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Richard Phelan, Will Becher

Stemmen: Justin Fletcher, John Sparkes, Joe Sugg, Kate Harbour

Kijkwijzer: alle leeftijden

Solan & Ludwig gaan naar de maan – familiefilm

Solan & Ludwig doen mee aan een ruimterace naar de maan, geleid door de briljante uitvinder Reodor. Tijdens de reis gaat er al snel van alles mis. Er worden geheime passagiers ontdekt, verborgen agenda's onthuld en niets verloopt zoals het moet.

Genre: familiefilm

Regisseur: Rasmus A. Sivertsen

Stemmen: Dennis Willekens, Hero Muller, Mitchel van den Dungen Bille, Rutger le Poole

Kijkwijzer: alle leeftijden

Whitestar – familiefilm

Beste vriendinnen Megan en Julia hebben een zomerbaantje bij de stal van paardenhandelaar Alex. Megan droomt ervan een succesvolle dressuurruiter te worden. Dan komt Whitestar op haar pad, een paard met wie ze een bijzondere band opbouwt. Alex bestempelt Whitestar tot onhandelbaar probleempaard en wil van het dier af, maar wanneer het paard bij Megan is, komen zijn verborgen talenten naar buiten.

Genre: familiefilm

Regisseur: Jamal Aatache

Cast: Britt Dekker, Richelle Planting, Florence Vos Weeda, Sterre van Woudenberg

Kijkwijzer: 6+

Gemini Man – actie

Huurmoordenaar Henry Brogan wordt plotseling zelf het doelwit wanneer hij wordt achtervolgd door een mysterieuze jongere concurrent die zijn acties telkens lijkt te kunnen voorspellen. Het blijkt een jongere kloon van hemzelf te zijn. Henry moet erachter zien te komen wie de kloon gemaakt heeft en wil zijn jongere versie voor zijn eigen fouten behoeden.

Genre: actie, thriller

Regisseur: Ang Lee

Cast: Will Smith, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong

Kijkwijzer: 12+

The Goldfinch – drama

Toen Theodore 'Theo' Decker dertien jaar oud was, kwam zijn moeder om het leven bij een bomaanslag in het Metropolitan Museum of Art. De aanslag tekent zijn leven en is het begin van een meeslepende reis vol verdriet, schuld, zelfontdekking, verlossing en liefde. Theo klampt zich vast aan één tastbaar stukje hoop: een schilderij van een klein geketend vogeltje.

Genre: drama

Regisseur: John Crowley

Cast: Ansel Elgort, Nicole Kidman, Oakes Fegley, Sarah Paulson, Aneurin Barnard

Kijkwijzer: 12+

De Belofte van Pisa – drama

Samir kan ongelooflijk goed trompet spelen. Zijn oudere broer en vriend Soesi bezorgen Samir een auditie bij het Muzieklyceum Zuid. De strenge docent Fred Morenissen is onder de indruk van zijn talent en laat hem toe tot de opleiding. Dan worden Mo en Soesi aangehouden voor een gewapende overval terwijl Samir machteloos toekijkt. Hij probeert zijn broer en vriend uit de gevangenis te krijgen terwijl hij zich staande houdt als enige Marokkaanse leerling op het lyceum.

Genre: drama

Regisseur: Norbert ter Hall

Cast: Shahine El-Hamus, Olivia Lonsdale, Yorick van Wageningen, Mahfoud Mokaddem

Kijkwijzer: 12+

Fisherman's Friends – comedy

Een groep vissers uit Cornwall bestormt onverwacht de hitlijsten van Engeland met zeemansliederen. Als de listige muziekproducent Danny de Fisherman's Friends op een kade ziet zingen, wordt hij gegrepen door hun optreden en is hij vastberaden een platencontract voor ze af te sluiten. Maar de vissers zijn behoorlijk eigenwijs.

Genre: comedy

Regisseur: Chris Foggin

Cast: Tuppence Middleton, Daniel Mays, James Purefoy

Kijkwijzer: 6+

