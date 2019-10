Er is komend weekend weer veel te doen in Amsterdam. Ga naar de Grootste Pubquiz van Nederland, gepresenteerd door illusionist Victor Mids, of woon een debat bij over drugscriminaliteit in de hoofdstad. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

De Grootste Pubquiz van Nederland - Marineterrein

Pubquizfanaten krijgen tijdens De Grootste Pubquiz van Nederland de kans om zich te meten met een ongekend aantal teams. Reken op prikkelende vragen, bier, worst, muziek en illusies van illusionist Victor Mids.

Waar: Kattenburgerstraat 5

Wanneer: vrijdag 11 oktober van 19.30 tot 0.00 uur

Prijs: ongeveer 27,50 euro, prijs is afhankelijk van grootte team

Het Drugsdebat - De Balie

Drugscriminelen hebben in Amsterdam vrij spel, constateerde het vernietigende rapport De achterkant van Amsterdam in augustus van dit jaar. Maar in hoeverre zijn recreatieve drugsgebruikers verantwoordelijk voor het in stand houden van deze zware criminaliteit? Sofyan Mbarki, voorzitter van de Amsterdamse PvdA-fractie, zal hierover in debat gaan met Mac Busz, initiatiefnemer van het Poppi Drugs Museum.

Waar: Kleine-Gartmanplantsoen 10

Wanneer: vrijdag 11 oktober van 20.30 tot 22.30 uur

Prijs: 13 euro

Nacht van de Hete Bliksem - Boogyland

Boks- en kickboksvereniging Boogyland maakt van de wedstrijddagen een groot feest. Kijk naar hoogstaande en sportieve wedstrijden in de ring en verbaas je over de 'freaky showworstelaars' die na de competitieve wedstrijden het strijdtoneel betreden. Vanaf 22.00 uur gaat de muziek aan en zal er gedanst worden tot een uur of 3.00.

Waar: Gedempt Hamerkanaal 38

Wanneer: zaterdag 12 oktober van 17.00 tot 3.00 uur

Prijs: 15 euro

Sunday Market - Rokin

Sunday Market is een terugkerende markt in Amsterdam die in het teken staat van kunst, mode en design. Hier worden geen spullen verkocht die iedereen al heeft, maar gaat het om unieke producten die door de makers zelf worden verkocht. Tussen het winkelen door is er ruimte om te genieten van live muziek en lekker eten.

Waar: Oude Turfmarkt

Wanneer: zondag 13 oktober van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Shop dingen die niet iedereen heeft op de Sunday Market (Foto: Pixabay)

Buurt Mini Festival - Camping Vliegenbos

Camping Vliegenbos neemt afscheid van het zomerseizoen met een laatste festival. Verwacht verschillende bandjes, dj's en heel veel gezelligheid. De line-up bestaat uit onder anderen Rik Hoogenboom, The Electric Space Cowboys en Peter van Reijen.

Waar: Meeuwenlaan 138

Wanneer: zondag 13 oktober van 12.00 tot 19.00 uur

Prijs: gratis

L'Amuse kaasproeverij - ZUID

Proef tien kazen, vijf bijpassende wijnen en een speciaal kaasgerechtje van de ZUID-chefkok tijdens de kaasproeverij van fromagerie L'Amuse in ZUID. Tijdens de middag zullen kenners alle verhalen over de kazen en wijnen vertellen.

Waar: Stadionweg 320

Wanneer: zondag 13 oktober van 14.00 tot 17.00 uur

Prijs: 35 euro

