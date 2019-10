Iedere week kraken duizenden mensen onder het genot van een biertje hun hersenen tijdens een pubquiz. Quizmakers Tom Kuijpers (Let's Quiz), Harry Meuge (Quiz Events QWBUA), Pascal Ninaber (Upbeatles) en quizspelers Rypke Bakker (Nederlands kampioen voetbalquiz) en Martine Eerelman (Team Wenen) vertellen je hoe je je optimaal kunt voorbereiden op een pubquiz.

In de jaren negentig waaide de pubquiz vanuit Engeland over naar Nederland. Het was voor kroegen een makkelijke en goedkope manier om klanten te trekken op avonden dat er geen sport op tv was. Inmiddels is de pubquiz uitgegroeid tot een avondvullend programma met in bijna iedere stad en ieder dorp een eigen editie.

90 procent van de deelnemers komt gewoon voor een leuke avond, zegt quizmaker Kuijpers. Maar er zijn ook fanatieke teams die wekelijks spelen en een groot deel van hun vrije tijd besteden aan trainen. "Je hebt teams die de nummers en volgorde van de Top 2000 uit hun hoofd leren", zegt Meuge. "Als je dat onder vier teamleden opdeelt, hoef je er maar vijfhonderd per persoon te kennen."

Zorg voor een gevarieerd team

De deskundigen zijn het erover eens dat alle voorbereiding begint bij de samenstelling van het team. "Je ziet bij een pubquiz vaak vriendengroepen. Zij hebben dezelfde leeftijd, dezelfde interesses en dezelfde kennis. Ze weten allemaal het antwoord op dezelfde vragen en niemand weet het antwoord op de overige vragen", zegt Kuipers.

“Zoek mensen die goed zijn in waar jij minder goed in bent.” Rypke Bakker, Nederlands kampioen voetbalquiz

"Dat is prima als je voor de gezelligheid komt", zegt Eerelman. "Maar als je voor de winst gaat, heb je vier of vijf mensen nodig met gespreide leeftijden en kennis."

"Ik weet veel van geschiedenis en sport", zegt Bakker. "Maar in Amerikaanse films ben ik heel slecht. Zoek mensen die goed zijn in waar jij minder goed in bent." Bakker herinnert zich een voetbalquiz in Zwolle waar hij met zijn team aan deelnam. "Niemand van ons wist iets van de geschiedenis van het Zwolse voetbal. Toen zijn we in contact gekomen met een man van 75 jaar die daar juist heel veel van wist. Hij is toen bij ons in het team gekomen."

Een pubquiz in Grand Cafe Lebowski in Utrecht. (Foto: Upbeatles)

Volg het nieuws, vooral de sectie 'opmerkelijk'

In bijna iedere pubquiz zit een nieuwsronde. "Houd vooral het opmerkelijke nieuws in de gaten", zegt Meuge. "Luchtige, grappige verhalen zijn dankbare onderwerpen voor quizmakers."

Om een idee te krijgen van hoe ver terug je het nieuws moet lezen, kun je kijken naar hoe vaak de pubquiz wordt georganiseerd. Bij een quiz die maandelijks plaatsvindt, moet je het nieuws langer volgen dan bij een pubquiz die wekelijks plaatsvindt.

Houd ook niet alleen de actualiteiten bij, maar ook nieuwe muziek en films, adviseert Meuge. "Luister elke dag een paar uur naar Radio 538 om de grote hits mee te krijgen."

Hoe meer ervaring, hoe groter de kans op winst

Hoe vaker je speelt, hoe beter je ziet wat de sterke punten zijn en waar de verbeterpunten van je team liggen. "In mijn pubquizteam heeft niemand wat op met Formule 1 en niemand is bereid zich daarin te verdiepen", zegt Meuge. "Dat blijft onze achilleshiel. Dat soort tekortkomingen moet je aanpakken."

“Blijf altijd bij je eerste antwoord. Dat is vaak het juiste.” Pascal Ninaber, quizmaker

"Staar je niet blind op ervaren quizzers", vervolgt hij. "Als je voor het eerst meedoet, is het al heel knap als je de top tien haalt. Pas als je het vaker doet, ga je bepaalde patronen en vragen herkennen."

Tot slot: blijft altijd bij je eerste antwoord, zegt Ninaber. "Dat is vaak juist. Ga niet twijfelen, want daar komen vaak de verkeerde antwoorden uit."