Er verschijnen deze week een aantal langverwachte films in de bioscoop. Joker vertelt het verhaal van hoe een man langzaam krankzinnig wordt en in een kwaadaardige schurk verandert. Halina Reijns regiedebuut Instinct laat zien hoe psychiater Nicoline tegen beter weten in steeds dieper in een seksueel machtsspel wordt gesleurd. Er is ook lichtere kost: in Roxane probeert een boer YouTube-sterren van zijn kippen te maken.

Joker - thriller

Joker vertelt het verhaal over hoe de aartsvijand van Batman gek is geworden. Gotham-inwoner Arthur Fleck worstelt om zich staande te houden in de door geweld ontwrichte stad. Fleck probeert 's avonds door te breken als stand-upcomedian en is overdag in te huren als clown. Maar in plaats van dat mensen met hem meelachen, blijkt hij vaker zelf een mikpunt van spot te zijn. Gevangen in een neerwaartse vicieuze cirkel neemt hij één verkeerde beslissing, die een kettingreactie van escalerende gebeurtenissen tot gevolg heeft.

Genre: thriller

Regisseur: Todd Phillips

Cast: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Instinct - drama

Psychiater Nicoline werkt in een tbs-kliniek. Daar ontmoet ze Idris, een zedendelinquent die een aantal ernstige misdrijven heeft gepleegd. Idris staat op het punt om met onbegeleid verlof te mogen. Maar Nicoline vertrouwt hem niet en wil zijn proeftijd verlengen. Tegelijkertijd voelt de psychiater zich sterk aangetrokken tot de manipulatieve Idris. Er ontstaat een seksueel machtsspel tussen hen, waar Nicoline volledig in verstrikt raakt.

Genre: drama

Regisseur: Halina Reijn

Cast: Carice van Houten, Marwan Kenzari

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

F*ck de Liefde - komedie

F*ck de Liefde volgt drie verhaallijnen. Lisa ligt midden in een scheiding van Jack en zit er even helemaal doorheen. Haar vriendinnen nemen mee op vakantie naar Curaçao. Daar ontmoet Lisa de charmante wereldreiziger Jim. Aan de andere kant van de oceaan duikt haar ex Jack vol het vrijgezellenleven in en belandt hij in bed met de verleidelijke Cindy. Cindy's zus Bo is al tien jaar getrouwd met Said, die recentelijk zijn baan is kwijtgeraakt. Hij houdt dit voor zijn vrouw verborgen, die met steeds meer argwaan naar hem kijkt. Op haar beurt maakt Bo juist snel carrière, niet in de laatste plaats omdat ze steeds meer tijd met haar aantrekkelijke baas doorbrengt.

Genre: komedie, romantiek

Regisseur: Lodewijk van Lelyveld, Appie Boudellah

Cast: Thijs Römer, Yolanthe Cabau, Edwin Jonker, Bo Maerten, Victoria Koblenko, Maurits Delchot

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Kapsalon Romy - jeugd

Romy moet tegen haar zin in iedere dag naar haar oma Stine omdat haar pas gescheiden moeder moet werken. Stine werkt als kapster, maar wordt met de dag vergeetachtiger. Dan neemt ze Romy in vertrouwen: ze lijdt aan de ziekte van Alzheimer. De band tussen oma en kleindochter groeit terwijl er steeds meer gaten in Stines geheugen komen.

Genre: jeugd

Regisseur: Mischa Kamp

Cast: Vita Heijmen, Beppie Melissen, Noortje Herlaar, Bianca Krijgsman, Guido Pollemans

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

After the Wedding - drama

Isabel runt een weeshuis in Calcutta. Ze vliegt op uitnodiging van zakenvrouw Theresa naar New York. Theresa wil dat Isabel voor haar bedrijf komt werken. Isabels noodlijdende weeshuis zou in ruil daarvoor een flinke som geld krijgen, maar dan mag ze de kinderen niet meer bezoeken. Isabel staat voor een zware keuze. Helemaal als blijkt dat Theresa ook nog eens getrouwd is met haar ex Oscar, met wie zij een geheim deelt.

Genre: drama

Regisseur: Bart Freundlich

Cast: Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

An Ocean Story - documentaire

Filmmaker Sander van Weert, mariene bioloog Nanne van Hoytema en Thomas van Thiel, oprichter van By the Ocean We Unite, gaan naar de World Ocean Summit 2018 in Mexico. Hier spraken zij met wereldleiders, klimaatwetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven over vervuiling, overbevissing en klimaatverandering. Ook bezochten zij lokale initiatieven die zich inzetten voor het behoud van de zee, mangrovebossen, stranden en koralen.

Genre: documentaire

Regisseur: Sander van Weert

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Pavarotti - documentaire

Luciano Pavarotti (1935-2007) was een van de bekendste operazangers ooit, die mensen ver buiten het reguliere operapubliek wist aan te spreken en te raken. Pavarotti's leven kende uitzonderlijke hoogtepunten en zware dieptepunten. Regisseur Ron Howard gebruikt beelden uit het familiearchief, interviews en televisieregistraties om een ode aan de Italiaanse tenor te brengen.

Genre: documentaire

Regisseur: Ron Howard

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Roxane - komedie

Raymond is een zachtaardige en goedgemutste biologische kippenhouder. Elke dag leest hij zijn kippen toneelstukken voor, geflankeerd door zijn mooiste hen Roxane. Wanneer zijn bedrijf failliet dreigt te gaan moet Raymond alles op alles zetten om zijn kippen te behouden. Hij wil zijn hennen tot YouTube-sterren maken. Maar Raymond komt er al snel achter dat daar meer voor nodig is dan alleen een camera.

Genre: komedie

Regisseur: Mélanie Auffret

Cast: Léa Drucker, Guillaume de Tonquédic

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Your Mum and Dad - documentaire

In Your Mum and Dad werpt regisseur Klaartje Quirijns licht op een onbesproken trauma uit haar jeugd. Ze laat zien hoe ouders overal op de wereld fouten en gebreken doorgeven aan hun kinderen. We worstelen met het heden en kunnen niet altijd met het verleden omgaan. De documentaire gaat over familieverhoudingen en de universele vraag hoe je omgaat met het bestaan.

Genre: documentaire

Regisseur: Klaartje Quirijns

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 2 of 3 oktober in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

