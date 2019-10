De Mobiele Eenheid (ME) houdt donderdag een grote oefening in de binnenstad van Weert. De agenten oefenen onder meer hoe ze relschoppers kunnen herkennen tussen het winkelende publiek. De oproerkraaiers bestaan uit 140 vrijwillige figuranten. Hoe is het om een dagje te mogen 'knokken' tegen een peloton ME'ers?

Het is onrustig in Weert. Een grote groep van zo'n 140 jongeren zoekt ruzie in de binnenstad. Ze richten vernielingen aan en de sfeer wordt steeds agressiever. De ME wordt erop afgestuurd om de herrieschoppers uit elkaar te drijven. Dit scenario en andere situaties worden vandaag van 9.00 tot 16.00 uur geoefend in de binnenstad.

Alle agenten van de ME moeten twee keer per jaar een intensieve training van meerdere dagen volgen om te oefenen voor calamiteiten zoals een terroristische aanslag.

"Als je ergens op een leeg veld gaat oefenen, weten de agenten dat ze iedereen op moeten pakken", zegt Michel Maes van de politie Limburg. "Maar in het publieke domein loopt ook winkelend publiek rond. De agenten moeten herkennen wie onschuldige omstanders zijn en wie problemen veroorzaken. Dat maakt het zo realistisch mogelijk", zegt Maes.

'Leuk om een dagje met de politie te stoeien'

Aan de oefening doen naast 140 figuranten 150 ME-agenten mee. De figuranten zijn afkomstig van verschillende mbo-scholen uit de omgeving. Zij zijn van tevoren gebriefd over hun rol in de oefening en welk doel zij als 'relschoppers' moeten zien te bereiken. Het grootste deel van de figuranten volgt een opleiding tot beveiliger of hulpverlener. "Veel studenten vinden het leuk om een dagje met de politie te mogen stoeien", zegt Maes.

Verpleegkundestudent Romy Beetstra (18) uit Hendrik-Ido-Ambacht doet regelmatig mee aan de simulaties. Haar moeder, die bij een opleidingscentrum voor hulpverleners werkt, deed met vriendinnen al vaker mee. Toen Beestra achttien werd, mocht ze ook deelnemen. Sindsdien stond al zes keer tegenover een peloton ME'ers.

“Als je er vol ingaat en hard tegenwerkt, krijg je een hardere tik terug.” Romy Beetstra, figurant-relschopper

"Soms moeten we met houten blokken gooien", zegt Beetstra. "Soms is het meer rollenspel. Dan moet je bijvoorbeeld weigeren om uit een bus te stappen." Zelf houdt ze van de fysieke oefeningen. "Ik heb weleens een tik gekregen. Dat ziet er eng uit, maar het valt best mee. Je hebt het zelf in de hand. Als je er vol ingaat en hard tegenwerkt, dan krijg je ook hardere tikken terug."

Beetstra doet mee omdat ze het leuk vindt, maar ook omdat ze de ME wil helpen bij hun training. "Je krijgt hierdoor veel respect voor de ME", zegt ze. "Iedereen denkt dat het een beetje domme krachten zijn die alleen maar slaan. Maar ze moeten veel doorstaan en het is heel knap dat ze dit werk kunnen doen."

Alle ME-agenten volgen twee keer per jaar een intensieve training (Foto: Pro Shots)

Verzoeken voor vrijgezellenfeesten

Stichting Openbare Orde en Veiligheid-Support (OOV-Support) regelt figuranten voor oefeningen van hulpverleners en ordehandhavers. De stichting merkt dat een 'robbertje vechten' met de politie ook in trek is bij groepen die het puur als een leuk uitje zien. "Wij krijgen soms verzoeken voor bedrijfsfeesten, vrijgezellenfeesten of sportverenigingen die willen meedoen", zegt John Broeseliske van OOV-Support.

Broeseliske begrijpt de aantrekkingskracht wel. "Je mag voor even allerlei dingen doen die normaal gesproken niet mogen en het kost je niks", zegt hij. "Maar het is belangrijk dat het tegenspel aanstuurbaar blijft. Als de politie zegt dat je moet stoppen, moet je nu stoppen. Je krijgt soms best harde tikken. We kunnen niet zomaar iedereen mee laten doen." De verzoeken voor de feesten worden dan ook afgewezen.

Figurant moet achtergrond in hulpverlening hebben

De figuranten die OOV-Support regelt, hebben daarom veelal een achtergrond in de hulpverlening. "Zij willen iets betekenen voor de samenleving op het gebied van openbare orde en veiligheid", zegt Broeseliske.

Een ME-oefening is dus geen uitje waar iedereen zomaar aan mee kan doen. "Maar het wel iets bijzonders om aan mee te doen", aldus Broeseliske. "Je komt op plekken waar je nooit zou komen en doet dingen die je nooit zou doen. Laatst oefenden we in het uitruimen van een veerboot met vijfhonderd passagiers, die in de reddingsboten gezet moesten worden. Maar het is fysiek zwaar, je moet dus wel enthousiast kunnen blijven."

Om donderdag het verrassingselement te bewaren voor het oefenende ME-peloton tijdens de simulatie in Weert, maakt de politie niets bekend over wat er precies gaat gebeuren of waar. Wel mag het publiek gerust een kijkje komen nemen, zegt Maes. Op 24 oktober wordt er nogmaals geoefend in de binnenstad.