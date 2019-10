Op Dierendag geven veel mensen hun huisdier wat extra liefde en aandacht. Dat kan variëren van een eenvoudige wandeling tot een speciale dierentaart of luxueuze hotstonemassage. Waarom doen sommige mensen hun huisdieren zulke 'mensenpleziertjes' cadeau?

Hondentraiteur en -patissier Remco Hegi (37) uit Scheveningen heeft een drukke dag voor de boeg. Voor Dierendag moet hij meer dan dertig verse taarten speciaal voor honden en katten maken. Hegi legt zich toe op delicatessen als de Bossche bol, petitfours en ander gebak. Daarnaast verzorgt hij op locatie tapasbars en sushibars voor dieren.

De taartjes zouden op het eerste gezicht niet misstaan op een etagère tijdens een high tea. Maar wie zijn tanden erin zet, krijgt daar snel spijt van: het gebak wordt gemaakt met onder meer gemalen rundvlees, pens en vis. "Er heeft één keer iemand een hapje genomen van een hondenoliebol. Dat proefde hij de rest van de dag", zegt Hegi.

Hoeveel huisdieren worden er in Nederland gehouden? 2,6 miljoen katten

1,5 miljoen honden

15 miljoen aquarium- en vijvervissen

2 miljoen zang- en siervogels

1,2 miljoen knaagdieren

300.000 reptielen

Remco Hegi en zijn hond aan een tafel vol lekkernijen voor dieren. (Foto: Nico Schouten)

Bioscoopfilms, zwembaden en massagepraktijken voor honden

Zoals Hegi 'mensengerechten' voor dieren klaarmaakt, zo zijn er meer ondernemers die hun deuren voor huisdieren opengooien.

Zo mochten Rotterdamse hondenbezitters vorig jaar in april hun viervoeter meenemen naar de bioscoop voor de première van de film Isle of Dogs, sluit een aantal buitenzwembaden het seizoen af met een zwemdag speciaal voor honden, en kunnen honden en hun baasjes samen een hotstonemassage krijgen in de praktijk van massagetherapeut Elise Jansen in het Brabantse Oosteind.

Jansen schat dat ze tegen de duizend honden heeft gemasseerd, van wedstrijdhonden tot huisdieren. "Soms boeken klanten zo'n behandeling wanneer hun hond jarig is", zegt Jansen. "Een hotstonemassage is heel ontspannend en krijgt de spieren goed los."

Gedurende anderhalf uur bestudeert Jansen de spieren en het zenuwstelsel van de hond en masseert ze gespannen plekken. "De honden komen helemaal tot rust", zegt Jansen, die in haar carrière nog nooit is gebeten.

Maar de massages dienen een serieuzer doel dan alleen een luxueus uitje: "Over het algemeen krijg ik honden met problemen. Die bijvoorbeeld bang zijn voor geluid, oudere honden die wat stijf worden of honden die moeten revalideren na een pootamputatie."

Hondenmassagetherapeut Elise Jansen. (Foto: KynoCompleet)

De vermenselijking van het dier

Zulke aandacht voor het welzijn en gevoelsleven voor dieren is betrekkelijk nieuw, zegt Maarten Reesink, onderzoeker Animal Studies aan de Universiteit van Amsterdam. "Dertig jaar geleden gingen we er nog van uit dat dieren niet zoveel gedachten of gevoelens hadden."

Nu dichten we dieren allerlei menselijke eigenschappen toe omdat we ze beter willen begrijpen, zegt de onderzoeker. "We hebben de neiging de ander te begrijpen door ons eigen perspectief. Als we naar een hond of een kat kijken, zien we onze baby's. Ze hebben dezelfde ronde vormen, een hoog voorhoofd, grote ogen aan de voorkant van het gezicht en er komen piepende geluidjes uit."

Die projectie van menselijke eigenschappen op honden en katten is wat de culinaire dierenhapjes zo populair maakt, denkt Hegi. "Een hond heeft er natuurlijk geen benul van wat een oliebol is. "Maar de baasjes slaan erop aan. Die emotie bij de consument is heel belangrijk."

“Als we naar een hond of een kat kijken, zien we onze baby's” Maarten Reesink, onderzoeker Animal Studies aan de UvA

Het vermenselijken van dieren kan in principe geen kwaad, zegt Reesink. "Maar nu zien we dat we soms over de top antropomorfiseren (vermenselijken, red.). Het kan problematisch worden wanneer we dingen met dieren doen die niet aansluiten bij het natuurlijke gedrag. Je moet ze wel als dieren blijven zien."

Vrijdag 4 oktober is het Dierendag. Op verschillende plaatsen in Nederland worden uitjes georganiseerd, zoals fotoshoots met je huisdier, proeverijen voor dieren en zwemmen met honden. Maar een extra wandeling of snoepje is natuurlijk ook goed.