Er is komend weekend weer veel te doen in Amsterdam. Proef wijnen uit verschillende landen op het Amsterdam Wine Festival of struin langs vele kraampjes op de speciale Jaarmarkt van de Dappermarkt. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Foodhallen Fest 5 year anniversary - Foodhallen

Foodhallen bestaat vijf jaar en pakt uit. Eet, drink en geniet van livemuziek, dj's en een verrassingsoptreden. Even bijkomen? Speel dan kluisjesmemory, maak een foto in het fotohokje of draai aan het rad van fortuin. Foodhallen trakteert één geluksvogel op een jaar lang gratis eten.

Waar: Foodhallen, Bellamyplein 51

Wanneer: vrijdag 4 oktober van 17.00 tot 1.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De keuze is al vijf jaar reuze bij De Foodhallen. (Foto: Foodhallen Amsterdam)

Weekend van de Wetenschap - NEMO

Ter ere van het Weekend van de Wetenschap is de entree voor museum NEMO dit weekend gratis. Het thema is Energie, in alle vormen. Leer waarom een dutje veel extra energie kan geven of bouw eigenhandig een kettingreactie. Verder zijn er tal van workshops en lezingen bij te wonen.

Waar: NEMO, Oosterdok 2

Wanneer: zaterdag 5 en zondag 6 oktober van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Denk jij met je onderbuik? - Universiteit van Amsterdam

Doe mee aan een gratis onderzoek naar onderbuikgevoelens tijdens het Weekend van de Wetenschap in de Universiteit van Amsterdam. In het mobiele lab van het universiteitsmuseum testen onderzoekers hoe jij fysiologisch reageert bij het zien van verschillende politici. De onderliggende vraag is: stem je met je onderbuik of verstand?

Waar: Universiteit van Amsterdam, Science Park 904

Wanneer: zaterdag 5 oktober van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

VT Wonen & Designbeurs - RAI Amsterdam

Op zoek naar inspiratie voor de inrichting van huis en tuin? Doe ideeën op tijdens de VT Wonen & Designbeurs. Laat je adviseren door experts of kijk zelf rustig rond in de reusachtige RAI Amsterdam, waar de 'nieuwste designs' en 'verrassende ontwerpen' staan tentoongesteld.

Waar: RAI, Europaplein

Wanneer: dinsdag 1 tot en met zondag 6 oktober van 9.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Verwacht de nieuwste woondesigns tijdens de VT Wonen & Designbeurs. (Foto: Jeroen van der Spek)

De Grote Suriname-tentoonstelling - De Nieuwe Kerk

Leer meer over de cultuurgeschiedenis van Suriname, beginnend bij de oudste nederzettingen en eindigend bij de republiek die Suriname tegenwoordig is. Tientallen musea en privécollecties stelden in totaal meer dan driehonderd objecten ter beschikking, van archeologische vondsten tot kledingstukken, documenten en hedendaagse kunst en van film- en muziekfragmenten.

Waar: De Nieuwe Kerk, Dam

Wanneer: zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 18 euro

Meer informatie

Bangface Amsterbang - Melkweg

Dit beruchte Britse feest houdt zich niet aan één genre. Verwacht acid, jungle, rave hardcore, drum and bass, breakcore, bass en techno gaan in de mix. Dresscode is je meest belachelijke outfit. Verwacht glowsticks, opblaasdieren en heel veel plezier.

Waar: Lijnbaansgracht 234a

Wanneer: vrijdag 4 oktober van 22.00 tot 7.00 uur

Prijs: 28,75 euro

Meer informatie

Oproep