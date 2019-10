Er is dit weekend weer genoeg te beleven in Groningen. De Der Aa-kerk vormt drie dagen lang het decor voor een groot wijnfestival en in het Zeefgebouw geeft Paradigm een feest met een nostalgisch tintje.

Popronde - Binnenstad

Tijdens de Popronde zie je gratis en voor niets opkomend talent uit Groningen spelen. In onder meer Vera, Simplon, het Grand Theatre, VRIJDAG, Huize Maas en het Concerthuis spelen bands. Voor informatie en merchandise zoals T-shirts, tassen, polsbandjes en oordopjes ga je naar het informatiepunt bij het Grand Theatre.

Waar: verschillende locaties in de binnenstad

Wanneer: 3 oktober vanaf 20.30 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Wijnfestival Groningen - Der Aa-kerk

Op het Wijnfestival staan meer dan twintig handelaren met hun mooiste wijnen. Delicatessenzaak De Kaaskop zorgt voor bijpassende hapjes. Bij het entreeticket zijn een proefglas, de garderobe en vier consumptiemunten inbegrepen.

Waar: Der Aa-kerk

Wanneer: 4 tot en met 6 oktober

Prijs: 18,50 euro

Meer informatie en tickets

Meer dan twintig handelaren komen naar het wijnfestival. (Foto: Wijnfestival Groningen)

Anne Neuteboom: Kijk haar gaan - De Oosterpoort

In Kijk haar gaan tackelt cabaretière Anne Neuteboom met veel zelfspot en een positieve houding de privileges en luxeproblemen van haar generatie. Ze levert commentaar op hoe afgeschermd we in Nederland eigenlijk leven, waardoor we de confrontatie met andersdenkenden volledig uit de weg gaan.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27

Wanneer: vrijdag 4 oktober, aanvang 20.15 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie en tickets

Paradigm: The Beginning - Zeefgebouw

Paradigm organiseert een nieuw feest, met als thema The Beginning. De grondleggers van de Nederlandse elektronischemuziekscene komen draaien. Het Zeefgebouw is opgedeeld in drie zalen waar house- en technoklassiekers worden gedraaid.

Waar: Zeefgebouw, Energieweg 10

Wanneer: zaterdag 5 oktober vanaf 22.00 uur

Prijs: 19,50 euro

Meer informatie en tickets

English Breakfast Sunday - Smoke

Wie op zaterdagavond tot in de kleine uurtjes in de stad op stap was, of wie zondagmiddag een stevige wandeling wil maken, kan de dag beginnen met een Engels ontbijt. Smoke serveert een buffet met eieren, spek, worstjes, bonen in tomatensaus, champignons, geroosterd brood en worcestersaus.

Waar: Smoke, Grote Markt 21a

Wanneer: zondag 6 oktober van 11.00 tot 15.00 uur

Prijs: 13

Meer informatie

Een klassiek Engels ontbijt. (Foto: Bar Smoke)

