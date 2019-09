Utrecht staat vanaf vrijdag anderhalve week lang in het teken van het Nederlands Film Festival (NFF). Filmkenners Helmut Boeijen, Ab Zagt en Rick de Gier doen uit de doeken naar welke films zij nieuwsgierig zijn en welke zij goed, ontroerend of confronterend vonden.

Helmut Boeijen is filmkenner en documentairemaker. Hij schrijft wekelijks de nieuwsbrief DeDocUpdate, waarin hij nieuwe documentaires tipt. Film- en cultuurjournalist Rick de Gier schrijft onder meer voor VPRO Cinema. Ab Zagt is filmredacteur voor het Algemeen Dagblad. De NFF-films waar deze kenners naar uitkijken en de al door hen bekeken favoriete films delen ze met NU.nl.

Turn!

Volgens Boeijen maakt Turn! een serieuze kanshebber voor het Gouden Kalf. Regisseur Esther Pardijs volgt haar negenjarige zoon, een jong talent in de turnwereld. Zij brengt de sportcarrière van haar zoon in beeld, maar ook zichzelf en andere ouders van sporters. De ouders worstelen met de vraag hoe zij het beste uit hun kind kunnen halen, zonder hen op te zadelen met hun eigen verwachtingen en teleurstellingen. "Pardijs probeert haar zoon goed te begeleiden. Tegelijkertijd mag het negenjarige jongetje niet naar een kinderfeestje, omdat hij moet trainen voor een wedstrijd", zegt Boeijen. "Het motief van die tweestrijd zit in de hele film."

Genre: documentaire

Regisseur: Esther Pardijs

Prijs: 11 euro

Draaidagen: 28 september en 1, 2 en 3 oktober

Filmstill uit Turn!. (Foto: Turn!)

Bumperkleef

Hans is met zijn vrouw en kinderen in de auto onderweg naar de verjaardag van zijn ouders. Door een onhandige manoeuvre van een andere automobilist, moet hij op de rem trappen. Hans raakt verwikkeld in een ordinaire verkeersruzie, waarin zijn ego laag voor laag voor de ogen van zijn gezin wordt afgepeld. Zagt vindt Lodewijk Crijns een van de interessantste regisseurs van Nederland. "Hij kan nogal provoceren met zijn films, maar zijn talent is nog niet helemaal tot wasdom gekomen. Hij heeft jarenlang geen speelfilm gemaakt, dus ik ben reuze benieuwd hoe de film is."

Genre: thriller, drama

Regisseur: Lodewijk Crijns

Draaidagen: 30 september en 1 en 2 oktober

Filmstill uit Bumperkleef. (Foto: Bumperkleef)

Kapsalon Romy

Romy moet tegen haar zin in iedere dag naar oppasoma Stine, die als kapster werkt. Stine wordt met de dag warriger en vergeetachtiger. Dan neemt ze Romy in vertrouwen: ze lijdt aan de ziekte van Alzheimer. De film is geregisseerd door Mischa Kamp, die eerder de jeugdfilms Het paard van Sinterklaas en Jongens regisseerde. "De regisseur weet precies de juiste toon te treffen", zegt De Gier. "Het is allemaal vrij aandoenlijk, maar tegelijkertijd weet ze ook heftige thema's aan te snijden zonder te pijnlijk of te sentimenteel te worden. En het is niet alleen leuk voor kids, je kunt als ouder ook goed meekijken."

Genre: jeugd, drama, familiefilm

Regisseur: Mischa Kamp

Draaidagen: 29 september en 1, 2 en 4 oktober

Afrikaanse bruid

De Belgische pensionado Gilbert slijt zijn dagen in Kenia, waar hij veel drinkt en de ene na de andere vrouw versiert. "Je ziet van heel dichtbij hoe hij contact legt met vrouwen, die hem alleen maar kiezen vanwege zijn geld", zegt Boeijen. Gilbert doet een aantal grimmige uitspraken. Zo zou hij vroeger nooit de lakens hebben gedeeld met een zwarte vrouw, omdat hij ze vies vond. Maar toen hij het eenmaal wel deed, werd hij naar eigen zeggen "gebeten door de microben" en wilde hij nooit meer wat anders. Op hun beurt gebruiken de vrouwen Gilbert voor zijn geld. "De makers brengen het allemaal in beeld en zeggen tegen de kijker: vind er maar wat van", zegt Boeien. "Ik denk dat deze film heel wat los gaat maken."

Genre: documentaire

Regisseur: Roy Dames en Jos Driessen

Draaidagen: 29 september en 1 en 2 oktober

Filmstill uit Afrikaanse bruid. (Foto: Afrikaanse bruid)

Grimm re-edit

In 2003 verscheen Grimm van regisseur Alex van Warmerdam, een vrije variant op het sprookje van Hans en Grietje. Maar Van Warmerdam was er niet tevreden mee. "Hij heeft verordonneerd dat die film niet op dvd mocht uitkomen", zegt Zagt. Daarom heeft de regisseur nu, zestien jaar later, met de originele beelden een nieuwe versie gemonteerd. "Er zijn shots toegevoegd en andere verwijderd. De film is een heel nieuw fenomeen geworden, dat is heel bijzonder in Nederland", zegt Zagt.

Genre: drama

Regisseur: Alex van Warmerdam

Draaidagen: 28, 29 en 30 september en 1 oktober

Filmstill uit Grimm re-edit. (Foto: Grimm re-edit)

Missie NS

Regisseur Catherine van Campen liep een tijdlang mee op het hoofdkantoor en op de stations van NS. Zij zoomt in op de manier waarop de NS zijn imago probeert te verbeteren. Op het gepolijste NS-hoofdkantoor in Utrecht wordt van iedere vergadering een film of vlog gemaakt als oppepper voor het personeel. "De film laat zien hoe overspannen bedrijven bezig zijn met hun imago", zegt De Gier. "Het gaat niet alleen over de NS, maar over een veel grotere marketinggekte die zo typerend is voor deze tijd."

Genre: documentaire

Regisseur: Catherine van Campen

Draaidagen: 29 september en 2, 3 en 4 oktober

Torso

Ex-gedetineerde Axel wil zijn verleden vol geweld en criminaliteit achter zich laten door te bodybuilden. "In de eerste scène van de film zie je hoe zijn lichaam bruin gespoten wordt. Zijn lichaam zit vol littekens en tatoeages. Het is meteen duidelijk dat deze man een heftig verleden heeft gehad", zegt Boeijen. Axel probeert de relatie met zijn van hem vervreemde zoons te herstellen en zijn leven op orde te krijgen. "Hij probeert een vader te zijn, maar soms neemt hij bepaalde houdingen aan of heeft hij een blik in zijn ogen en dan zie je nog wie hij was: iemand die je niet wil tegenkomen in een steegje."

Genre: korte film

Regisseur: Olivier S. Garcia

Draaidagen: 28 en 30 september

Filmstill uit Torso. (Foto: Torso)

De 39e editie van het Nederlands Film Festival wordt gehouden op diverse locaties in Utrecht, waaronder Pathé Rembrandt, Kinepolis Jaarbeurs en het Louis Hartlooper Complex. Het festival gaat van start op 29 september en duurt tot en met 5 oktober.