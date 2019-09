Er is dit weekend weer veel te doen in Groningen. In De Oosterpoort kun je zondag luisteren naar aanstormende en gevestigde bands, op de Grote Markt wordt Klein Berlijn georganiseerd en in EM2 kun je je tegoed doen aan bier en braadworst. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

PlatoPlanet – De Oosterpoort

Op de laatste zondag van september kun je voor een zacht prijsje kijken en luisteren naar verschillende bands in De Oosterpoort. Hier organiseert platenzaak Plato ieder jaar een festival voor aanstormend en gevestigd Nederlands talent. Je ziet hier onder anderen 45ACIDBABIES, Inge van Calkar en Son Mieux.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27

Wanneer: zondag 29 september van 15.00 tot 21.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie en tickets

Klein Berlijn – Grote Markt

Op de Grote Markt wordt een vintagemarkt georganiseerd met een mix van kleding, vinyl, meubels, woonaccessoires, schoenen, antiek en curiosa. Verder staan er foodtrucks en leuken lokale dj's de markt op met muziek.

Waar: Grote Markt

Wanneer: zondag 29 september van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Oktofest – EM2

Op het terrein van de Voormalige Suikerfabriek kun je je dit weekend tegoed doen aan pullen bier, braadworst en zoute pretzels. Iedereen wordt aangemoedigd om in dirndl en lederhosen te komen en mee te doen met deze Duitse traditie.

Waar: EM2, Suikerlaan 6

Wanneer: vrijdag 27 en zaterdag 28 september vanaf 18.00 uur

Prijs: 13,50 euro per persoon of 101 euro voor een tafel voor tien personen

Meer informatie en tickets

Bezoekers van het Oktoberfest houden hun pullen bier omhoog. (Foto: Oktoberfest Den Haag)

Zwemfest – Vera

De studieverenigingen van de opleiding geschiedenis, biologie en ruimtelijke wetenschappen organiseren ieder jaar een gezamenlijk festival dat voor alle Groningers toegankelijk is. Dit jaar spelen de beginnende bands Tape Toy, Niko, Slack Attack, Mighty Breaks, Paracetamøl, Bongloard, De Nachtwinkel en Zomaar Radio.

Waar: Vera, Oosterstraat 44

Wanneer: donderdag 26 september vanaf 20.00 uur

Prijs: 8,50 euro

Meer informatie en tickets

SalsaPlatform Festival – Platformtheater

Tijdens dit meerdaagse latinfestival kun je workshops en bootcamps in salsa, kizomba, bachata en andere dansstijlen volgen. Elke avond wordt afgesloten met een groot dansfeest. Als je alleen naar de feesten wil en niet naar de workshops of bootcamps, kun je hiervoor een apart kaartje kopen.

Waar: Platformtheater, Boterdiep 46

Wanneer: vrijdag 27 tot en met zaterdag 29 september

Prijs: van 17,50 tot 60 euro

Meer informatie en tickets

Vintage Kilo Sale – Der Aa-kerk

Nog herfstkleding nodig? De Der Aa-kerk staat zaterdag vol kledingrekken en tafels vol schoenen, riemen, tassen en andere accessoires. Tijdens de vintage per kilo sale reken je 20 euro per kilo kleding af. Er is mannen- en vrouwenkleding.

Waar: Der Aa-kerk, Akerkhof 2

Wanneer: zaterdag 28 september van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree, 3 euro voor earlybirdtoegang

Meer informatie

Bezoekers snuffelen tussen de kledingrekken. (Foto: Vintage Kilo Sale)

Lantaarntocht Maisdoolhof – Strand Meeroevers

Ten oosten van Groningen ligt een maisdoolhof van bijna drie voetbalvelden groot. Het is het laatste weekend dat het doolhof toegankelijk is voor het wordt gemaaid. Daarom kunnen kinderen van vier tot en met twaalf jaar vrijdag meedoen aan een spannende lantaarntocht. Er is een groot doolhof en een klein doolhof waar je sneller doorheen bent.

Waar: Strand Meeroevers en Maisdoolhof Meerstad, Waterviolier

Wanneer: vrijdag 27 september van 18.00 tot 22.00 uur

Prijs: 2,50 euro, contant betalen bij aankomst

Meer informatie

Het is het laatste weekend dat bezoekers kunnen dolen tussen het mais. (Foto: Maisdoolhof Meerstad)

Oproep