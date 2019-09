Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: kom shoppen bij de nazomermarkt in de Cronjé, dans zaterdagavond bij The Good Girls Club of bezoek de eerste editie van de Sunday Market Haarlem in de Lichtfabriek. Een overzicht van evenementen.

Nazomerfestival Babí Léto - Het Veerkwartier

Op zaterdag 28 september wordt bij Het Veerkwartier de nazomer, die in het Tsjechisch Babí Léto wordt genoemd, gevierd. Er wordt een skatewedstrijd gehouden, dj's Dirtyhoofd en Cecile draaien de hele dag en er zijn genoeg cocktails, een daghap en sangria verkrijgbaar.

Waar: Het Veerkwartier, A. Hofmanweg 62

Wanneer: zaterdag 28 september, 15.00 tot 00.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Nazomer Sale Market - Cronjéstraat

Omdat de zomer bijna voorbij is, vindt deze zondag de Nazomer Sale Market in de Cronjé plaats. De marktkramen door de hele winkelstraat hebben allerlei aanbiedingen en er is genoeg te doen voor kinderen. Zo is er onder andere een draaimolen en een ballonnenclown en zijn er poffertjes.

Waar: Generaal Cronjéstraat, Haarlem

Wanneer: zondag 29 september, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Kinderrondleiding - Ruïne van Brederode

Ga met Aagje de Vertelster of Rob de Kasteelbeheerder mee en hoor verhalen over de ridders en jonkvrouwen die vroeger op kasteel Brederode woonden en hoe het kasteel een ruïne werd. Er kan gespeeld of gebouwd worden, de verkleedkleren hangen klaar en natuurlijk mogen (groot)ouders ook mee. Deze zondag is valkenier Martin ook aanwezig met zijn roofvogels.

Waar: Ruïne van Brederode, Santpoort-Zuid

Wanneer: zondag 29 september, 14.00 uur

Prijs: 5 euro, kinderen tot en met drie jaar gratis

Meer informatie

The Good Girls Club - Vooges

Bij dit nieuwe (23+) dansfeestje in Haarlem kun je losgaan op de beste house, disco en classics van vrouwelijke dj's Eva Adamidis, Sheila Hill en Mercedes Coco. The Good Girls Club vindt plaats bij Vooges Centraal, praktisch op het station van Haarlem, en begint vroeg op de avond: om 20.00 uur.

Waar: Vooges Centraal, Kennemerplein 6

Wanneer: zaterdag 28 september, 20.00 tot 01.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Sunday Market Haarlem - De Lichtfabriek

Op 29 september vindt voor de eerste keer Sunday Market Haarlem plaats, in de industriële Lichtfabriek. Bij deze Sunday Market kun je shoppen, genieten van muziek en van hapjes en drankjes van diverse foodtrucks. Er is ook genoeg te doen voor kinderen.

Waar: De Lichtfabriek, Minckelersweg 2

Wanneer: zondag 29 september, 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Halve van Haarlem - Grote Markt

Op zondag wordt op de Grote Markt het startschot gegeven voor de vijfendertigste editie van de Halve van Haarlem waarbij er een halve marathon gerend wordt door Haarlem en de groene en duinrijke omgeving. Hiernaast kan ook gekozen worden om vijf of tien kilometer te rennen en vindt voor de kleintjes de Kabouterloop rond de markt plaats.

Waar: Grote Markt, Haarlem

Wanneer: zondag 29 september, 11.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis, meerennen vanaf 5 euro

Meer informatie

Deelnemers van de Halve van Haarlem. (Foto: Renata Jansen Fotografie)

