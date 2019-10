Geweld en terreur. Dat is veelal het overkoepelende thema van de films die deze week in de bioscoop verschijnen. In The Kitchen nemen drie Ierse maffia-echtgenotes het heft in eigen handen wanneer hun mannen in de gevangenis belanden en in Piranhas proberen zes vijftienjarige jongens een voet tussen de deur te krijgen bij de Italiaanse maffia. Een overzicht van de zeven films die deze week in de bioscoop verschijnen.

The Kitchen - actie

Het is 1978 in New York. Een deel van de stad, beter bekend als Hell's Kitchen, wordt gedomineerd door de Ierse maffia. Schietpartijen en geweld zijn er aan de orde van de dag. Wanneer drie maffialeden worden opgepakt, nemen hun vrouwen het heft in eigen handen. Zij besluiten de criminele zaken zelf te gaan runnen en hun concurrentie uit de weg te ruimen.

Genre: actie

Regisseur: Andrea Berloff

Cast: Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Domhnall Gleeson, Elisabeth Moss, Brian d'Arcy

Kijkwijzer: 16+

Misfit 2 - jeugd

Julia komt terug uit Amerika voor het nieuwe schooljaar. Ze is in de wolken wanneer ze samen met Nick mag meedoen aan een grote landelijke muziekwedstrijd. Maar dan kondigt Nick aan naar een andere school te gaan. Daar windt de populaire en getalenteerde Babette hem om haar vinger. Zij wil een nummer opnemen met Nick. Julia en haar Misfits moet alles op alles stellen om Nick terug te halen. Zelfs een samenwerking met hun eeuwige rivalen de VIP squad gaan ze daarbij niet uit de weg.

Genre: jeugd, komedie

Regisseur: Erwin van den Eshof

Cast: Djamila, Niek Roozen, Jan Kooijman, Gio Latooy, Tinne Oltmans, Jeremy Frieser

Kijkwijzer: alle leeftijden

Domino - thriller

De Deense politieagent Christian wil gerechtheid voor zijn vermoorde parter. Hij is vastbesloten om de moordenaar, IS-lid Ezra Tarzi, te vinden. Hij krijgt hierbij hulp van Alex, de ex-minnares van zijn partner. Christian en Alex spelen een kat-en-muis-spel met de schimmige CIA-agent Joe, die Tarzi als pion gebruikt om andere IS-kopstukken te vangen. Christian en Alex beseffen te laat dat hun eigen levens op het spel staan.

Genre: thriller

Regisseur: Brian De Palma

Cast: Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce

Kijkwijzer: 16+

47 Meters Down: Uncaged - horror

Vier vriendinnen maken een duiktocht naar een verzonken stad van de Mayabeschaving. Wat zij niet weten is dat deze ruïnes het jachtterein zijn van een aantal bloeddorstige mensenhaaien. Terwijl hun zuurstofflessen langzaam leegraken moeten de meiden een uitweg zoeken in een onderwaterlabyrint van nauwe grotten en spleten.

Genre: horror

Regisseur: Johannes Roberts

Cast: Sophie Nélisse, Corinne Foxx, Sistine Rose Stallone

Kijkwijzer: 16+

De Patrick - drama

De besluiteloze Patrick woont samen met zijn ouders op een naturistencamping. Wanneer zijn vader sterft, krijgt hij de leiding over de camping. Maar in plaats van het werk op te pakken, raakt Patrick steeds verder geobsedeerd door de zoektocht naar zijn favoriete hamer, die hij kwijt is. Hij moet en zal het stuk gereedschap terugvinden. Hoe langer zijn queeste duurt, hoe meer het een zoektocht wordt naar zichzelf.

Genre: drama, komedie

Regisseur: Tim Mielants

Cast: Kevin Janssens, Pierre Bokma, Hannah Hoekstra, Frank Vercruysse, Tine van den Wyngaert

Kijkwijzer: 12+

Piranhas - drama

Zes vijftienjarige jongens scheuren op hun scooters door de smalle straatjes van Napels. Ze willen indruk maken op hun 'helden' van de Italiaanse maffia door in drugs te dealen en vijanden van de maffia te bedreigen. Alleen zo kunnen ze zich hun dure scooters, merkkleding en levensstijl veroorloven. De gewiekste Nicola is de leider van de jongens. Hij daagt een van de oude maffiabazen uit voor een snelle weg naar de top. Maar in de onderwereld geldt: wie vandaag de leiding heeft, kan morgen dood zijn.

Genre: drama

Regisseur: Claudio Giovannesi

Cast: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Mattia Piano Del Balzo

Kijkwijzer: 12+

The Swallows of Kabul - animatie

De jonge Mohsen en Zunaira vormen een verliefd stelletje in de door de Taliban verwoeste stad Kaboel. Zij geloven ondanks alles in een betere toekomst. Elders in de stad heeft het koppel Atiq en Mussarat alle hoop laten varen. Atiq is een gevangenisbewaarder die steeds sceptischer wordt over het regime. Mussarat is ongeneeslijk ziek. Per toeval kruisen de paden van de twee koppels elkaar wanneer Zunaira in de gevangenis belandt en Attiq met gevaar voor eigen leven besluit haar te helpen.

Genre: animatie, drama

Regisseur: Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mevellec

Cast: Zita Hanrot, Swann Arlaud, Hiam Abbass, Simon Abkarian

Kijkwijzer: 12+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 25 of 26 september in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

