De afgelopen tijd verrezen er vier jeu-de-boules-bars in Nederland en twee grote arcadehallen met klassieke videospellen zoals Pacman en Tetris. Waarom komen deze 'belegen' uitjes weer terug?

Het is zaterdagavond en alle acht jeu-de boules-banen bij BOEL Groningen zijn bezet. Een divers gezelschap aan bezoekers gooit de zware, metalen boules zo dicht mogelijk bij het houten balletje. Een groep die net binnenkomt krijgt te horen dat er pas om kwart voor elf weer een baan beschikbaar is. "Als je in het weekend geen baan gereserveerd hebt, moet je vaak even wachten", zegt Martin Engberts van BOEL.

Meer 'ouderwetse' spellen keren terug

De jeu-de-boules-bar in Groningen is de vierde in een reeks cafés met hetzelfde concept: een borrel drinken, een hapje eten en een balletje gooien. Eerder openden soortgelijke bars in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het Franse tijdverdrijf is niet het enige 'ouderwetse' spel dat een terugkeer naar de Nederlandse horeca maakt. Ook de sjoelbak en de flipperkast zijn steeds meer te vinden.

Zo organiseerde het Filmcafé in Utrecht al vier keer een avond 'discosjoelen'. Een nachtelijk sjoeltoernooi van 22.30 tot 4.00 uur 's nachts, vergezeld door pompende muziek van dj's. En de inschrijflijst voor het Gronings Kampioenschap Sjoelen in de hippe watertoren vorig jaar was binnen een week vol.

Airhockey en flipperen

Daarnaast zijn in Amsterdam en Utrecht in de afgelopen jaren grote arcadehallen met flipperkasten, airhockeytafels en videogames verrezen. "Mensen vinden het leuk omdat ze het nog van vroeger kennen", zegt Martijn Bakker van Flipperop, een bedrijf dat flipperkasten verhuurt. "Vroeger had elke kantine een flipperkast, tegenwoordig zijn ze bijna verdwenen", zegt hij.

Maar de vraag neemt weer toe. "Ja, naar alle spelletjes van vroeger", zegt Bakker. "We worden gevraagd voor jubilea, trouwfeesten, vrijdagmiddagborrels, beursevenementen, je kan het zo gek niet bedenken. Dat soort oude speelgoed spreekt tot de verbeelding."

Een oude arcadegame. (Foto: 123RF)

Op zoek naar offline vermaak in een online wereld

Bakker denkt dat mensen graag teruggrijpen naar leuke dingen van vroeger omdat onze smartphone, sociale media en de moderne manier van werken steeds meer aandacht opeisen. "Onze levens worden grotendeels gedomineerd door een scherm", zegt hij. "Zoiets als een flipperkast, die geluid maakt en waarbij je je hand-oogcoördinatie oefent, werkt als een magneet op mensen."

“Door een overkill aan informatie zijn mensen op zoek naar ontspanning” Harold Pol, ervaringsexpert

Tim Wildschut is hoogleraar sociale psychologie aan de universiteit van Southampton en is gespecialiseerd in nostalgie. Hij stelt dat warme herinneringen aan vroeger tegengewicht bieden voor ongemakkelijke gevoelens, zoals vervreemding van de wereld.

Dat onderschrijft ook ervaringsexpert Harold Pol, docent aan de Hogeschool Utrecht en promovendus aan de Universiteit Twente. "Door een overkill aan informatie zijn mensen op zoek naar ontspanning", zegt hij in een eerder interview met NU.nl. "Ze vinden het prettiger om vermaakt te worden dan dat ze zelf vermaak moeten organiseren."

“Iedereen zit op hetzelfde niveau wanneer we gaan jeu-de-boulen” Marieke Bruinsma, studente

Iedereen kan meedoen

Ook spreekt het jeu-de-boulen, het discosjoelen en de arcadehal mensen aan omdat iedereen het kan. "Als ik met mijn vrienden ga bowlen, is het al vrij snel duidelijk wie het vaker heeft gedaan en wie niet", vertelt studente Marieke Bruinsma (23), die met vrienden aan het jeu-de-boulen is. "Hier zit iedereen op hetzelfde niveau."

"Het is gewoon een leuk uitje wat iedereen kan, niet veel energie kost en waarbij je gezellig wat kunt drinken", aldus Engberts.