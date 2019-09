Dit weekend begint de astronomische herfst. Reden voor veel mensen om eropuit te trekken voor een stevige wandeling. Wandelaars en routemakers Wanda Catsman, Mari Smits en Rutger Burgers vertellen over hun favoriete herfstwandelingen.

Kasteel Amerongen - Utrecht

Kasteel Amerongen, gelegen op de Utrechtse Heuvelrug, is een van de best bewaard gebleven buitenhuizen uit de Gouden Eeuw. Hier brachten rijke kooplieden de zomerdagen door. Rond het kasteel ligt een wandelroute van 11 kilometer die langs oude bossen met bomen van meer dan honderd jaar oud voert. Het is een van de favoriete herfstwandelingen van wandelblogger en -auteur Wanda Catsman. "Je loopt hier afwisselend door het bos, over open veld en over uiterwaarden", zegt ze.

Afstand: 11 kilometer

Startpunt: TOP Amerongen, Burgwal 6, Amerongen

Bekijk hier de routebeschrijving

Kasteel Amerongen, een buitenverblijf uit de Gouden Eeuw. (Foto: Wanda Catsman)

Groene Wissel Noorbeek - Limburg

Deze stevige wandelroute loodst wandelaars door de aan België grenzende Voerstreek. De beekjes de Voer en de Noor slingeren door het landschap. Hou in dit heuvelachtige gebied rekening met flinke stukken klimmen en dalen. Onderweg kom je langs oude hoeven, vakwerkhuizen, loofbossen, boomgaarden en meidoornhagen. "De panorama's in deze streek zijn onweerstaanbaar voor wandelaars", zegt wandelroutemaker Mari Smits.

Afstand: 14 kilometer

Startpunt: bushalte Dorpsstraat, Noorbeek, Limburg

Bekijk hier de routebeschrijving

Een nieuwsgierig paard bij Noorbeek. (Foto: Mari Smits)

Trage Tocht Wassenaar - Zuid-Holland

'Trage tochten' zijn wandeltochten die voor minstens 70 procent uit onverharde paden bestaan. Routemaker Rutger Burgers heeft al zo'n 470 'trage tochten' afgelegd. De route bij Wassenaar is een van zijn favoriete herfstwandelingen. "Het is een landgoedwandeling over De Horsten, waar je het landgoed en de mooie beekjes van alle kanten te zien krijgt", zegt Burgers. "Het landschap is afwisselend en bestaat uit polder- en duingebied. Vlakbij ligt landgoed Eikenhorst, waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima vroeger woonden."

Afstand: 9 kilometer

Startpunt: landgoed De Horsten, Papeweg 36, Wassenaar

Bekijk hier de routebeschrijving

De wandeling voert over landgoederen en langs beekjes. (Foto: Rutger Burgers)

Sallandse Heuvelrug - Overijssel

Op de Sallandse Heuvelrug heb je keuze uit acht paaltjeswandelingen van 4 tot 13 kilometer lang. De routes kruisen elkaar op verschillende punten, zodat je je wandeling naar eigen inzicht kunt inkorten of verlengen. "Het is er rustiger dan bijvoorbeeld de Posbank, maar je hebt er prachtige heide, afgewisseld met bossen. En veel kleine dorpjes met horecagelegenheden", zegt Catsman.

Afstand: 13 kilometer

Startpunt: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, Nijverdal

Bekijk hier de routebeschrijving

Paddenstoelen op de Sallandse Heuvelrug. (Foto: Sallandse Heuvelrug)

N70-natuurroute bij Nijmegen - Gelderland

Ten oosten van Nijmegen liggen acht heuvels met namen als Boterberg, Sterrenberg en Duivelsberg. Wandelaars klimmen en dalen over heuvels en bossen. "De wandeling biedt prachtige vergezichten over de polders, schilderachtige laantjes en het rivierenlandschap", zegt Smits.

Afstand: 16 kilometer

Startpunt: Rijksstraatweg 191, Beek-Ubbergen

Bekijk hier de routebeschrijving

Wandelaars op de N70-natuurroute. (Foto: Visit Nijmegen)

NS-wandeling Belmonte - Gelderland

Deze wandeling loopt van station Ede-Wageningen tot het busstation in Wageningen. Onderweg loop je door het bos de Sysselt en langs de slingerende Molenbeek. "Je komt langs het Arboretum Belmonte, waar allerlei inheemse bomen en struiken staan", zegt Catsman. Ook bijzonder aan deze wandeling is de Wageningse Berg. Vanaf daar heb je uitzicht over de Rijn en de Betuwe. "Het is bijna on-Nederlands, dat soort uitzichten kennen wij bijna niet", zegt Catsman.

Afstand: 10 of 16 kilometer

Startpunt: station Ede-Wageningen

Bekijk hier de routebeschrijving

De route voert door het bos de Sysselt. (Foto: Wanda Catsman)

Bedevaartswandeling Heiloo-Egmond - Noord-Holland

Volgens Smits is Heiloo de grootste Mariabedevaartplaats in Nederland. Zo werden de Witte Kerk en de Willibrordusput in het dorp tot in de negentiende eeuw regelmatig bezocht door pelgrims en reden er tot 2013 'bedevaartstreinen' naar Heiloo. De bedevaartswandeling leidt onder meer langs een kasteelruïne en een kapel in het bos.

Afstand: 20 kilometer

Startpunt: station Heiloo

Bekijk hier de routebeschrijving

De Runxput met geneeskrachtig water en de Genadekapel O.L.V. ter Nood. (Foto: Mari Smits)

Trage Tocht Bussum - Noord-Holland

De 'trage tocht' in Bussum is de eerste wandelroute die Burgers te binnen schiet wanneer hij aan een herfstwandeling denkt. "Die voert over landgoederen met statige beuken, vijvers en doorkijkjes", zegt hij. Je wandelt een stuk over de Bussumerheide en volgt een zogeheten spreng, een door mensen gegraven beek. "In oktober, wanneer de beuken verkleuren, is de wandeling op haar fraaist."

Afstand: 16 kilometer

Startpunt: station Bussum-Zuid

Bekijk hier de routebeschrijving

Een plateau op de Bussumerheide. (Foto: Wandelzoekpagina)

Burgers werkt samen met Rob Wolfs sinds 2017 aan 'trage tochten', die grotendeels over onverharde paden lopen. Catsman loopt tochten in Nederland en andere Europese landen en schreef samen met Mariëlla Beukers een wandelgids met veertien wijnwandelingen door Nederland. Smits is historicus en maakt thematische wandelroutes, zoals bedevaartroutes.

Oproep