Er is komend weekend weer veel te doen in Amsterdam. Zie tienduizenden mensen hardlopen van Amsterdam naar Zaandam tijdens de Dam tot Damloop of struin langs tientallen kraampjes bij de IJ-hallen. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Dam tot Damloop – De Dam

Bijna 86.000 sporters wandelen, lopen en rennen dit weekend tijdens de vier Dam tot Dam-evenementen in Amsterdam en Zaandam. Het principe? Van de ene stad naar de andere stad lopen, recht door de IJtunnel heen. Een deel van de opbrengsten van de lopers en het evenement gaat naar het goede doel. Inschrijven is niet meer mogelijk, de deelnemers toejuichen wel.

Waar: De Dam, Amsterdam

Wanneer: 21 en 22 september

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Atleet Michel Butter tijdens de Dam tot Damloop van 2015. (Foto: Pro Shots)

100uur4OnlyFriends – Café Tante Roosje

Café Tante Roosje is vanaf dinsdag honderd uur aaneengesloten open om geld in tijdens Only Friends, een evenement om geld in te zamelen voor kinderen met een beperking. Dj Bert en dj Barry zullen in deze periode niet stoppen met het draaien van muziek en het bouwen van een feest. Daarnaast belooft de organisatie nog veel meer entertainment en verrassingen.

Waar: Rembrandtplein 5

Wanneer: 17 tot en met 21 september

Prijs: gratis

Meer informatie

Vlooienmarkt - IJ-Hallen

Wil je shoppen, maar heb je de Kalverstraat ondertussen wel gezien? Dit hele weekend is er een vlooienmarkt in de IJ-Hallen op de NDSM-werf. Er zijn liefst 750 kramen met uitgestalde waren, dus voor elk wat wils.

Waar: IJ-Hallen, T.t. Neveritaweg 1

Wanneer: 21 en 22 augustus van 9.00 tot 16.30 uur

Prijs: 5 euro (volwassenen) of 2 euro (kinderen)

Meer informatie

Een verkoper laadt zijn waren uit de auto. (Foto: IJ-Hallen)

Miss Amsterdam Verkiezing - RAI

Grote steden als Londen, New York en Hong Kong hadden al hun eigen missverkiezingen en nu is het de beurt aan Amsterdam. In drie rondes strijden achttien deelnemers om de titel Miss Amsterdam 2018. De presentatie is in handen van Jörgen Raymann.

Waar: RAI Amsterdam, Europaplein

Wanneer: zaterdag 21 september van 19.00 tot 23.30 uur

Prijs: Vanaf 19,05 euro

Meer informatie

Oktoberfest – Café De Afdeling

Café De Afdeling in Amsterdam Noord had zoveel zin in een Oktoberfest dat het niet kon wachten tot de maand oktober ook daadwerkelijk was aangebroken. Proost daarom donderdag al met grote pullen bier op het goede leven. En vergeet vooral niet om de lederhosen of dirndl uit de kast te halen.

Waar: H. Cleyndertweg 63b

Wanneer: donderdag 19 september van 20.00 tot 1.00 uur

Prijs: 12,50 euro voor entree en onbeperkt bier

Meer informatie

Oproep