Binnenkort stemt de gemeente Rheden over een gedeeltelijk auto- en motorenverbod in het Gelderse natuurgebied de Posbank. Het gemotoriseerde verkeer zou de natuur en andere bezoekers hinderen. De motorrijders en automobilisten vinden het oneerlijk dat zij als enige overlastgevende groepen worden aangewezen. "Wij willen ook gewoon van de natuur genieten."

De Posbank, onderdeel van Nationaal Park Veluwezoom, is vooral bekend van de glooiende heuvels, de heide en het uitzichtpunt. Het is een gebied waarvan er maar weinig in Nederland zijn. Het natuurgebied wordt echter ook steeds beruchter vanwege de grote drukte, auto's, motoren, groepen wielrenners en wandelaars die voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen.

De Posbank is een van de weinige nationale parken in Nederland waar je met een gemotoriseerd voertuig doorheen kunt rijden. De Beekhuizenseweg, die dwars door het natuurgebied slingert, verbindt de dorpen Velp en De Steeg met elkaar

'Hulpdiensten kunnen er niet langs'

Volgens schattingen komen er jaarlijks zo'n 2 tot 3 miljoen bezoekers naar het natuurgebied. Op een zonnige zaterdag lopen, fietsen en rijden er zo'n twintigduizend mensen over de Gelderse heide. Jeroen de Koe, die de Veluwezoom namens Natuurmonumenten beheert, is bezorgd dat de veiligheid in het geding komt. Zo ontstaan er op mooie dagen geregeld verkeersopstoppingen. "Volgens mijn toezichthouders is het dan zo druk dat de hulpdiensten er niet meer langs kunnen", zegt De Koe.

"Inwoners van het dorp komen in het weekend niet meer graag naar de Posbank", vertelt Gerrit (84) uit Rheden. "Het is er te druk en er is te veel lawaai, mede door de motoren. Een beperking van de toestroom lijkt me goed voor de natuur en de omgeving", zegt hij.

De gemeente Rheden werkt dan ook aan een plan om de Posbank in het weekend en tijdens feestdagen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Automobilisten en motorrijders die dan een 'rondje Posbank' willen maken, moeten hun voertuigen achterlaten op een van de parkeerplaatsen om daarna de tocht te voet of per fiets te vervolgen, legt wethouder Ronald Haverkamp (VVD) uit.

“Door een gedeeltelijk autoverbod kunnen bezoekers rustig van de natuur genieten.” Jeroen de Koe, beheerder Nationaal Park Veluwezoom

Natuurmonumenten is blij met het voorstel en hoopt dat de kwaliteit van de natuur en de natuurbeleving erop vooruitgaan wanneer er geen auto's en motoren meer door het gebied kunnen rijden. "Zo krijgen de vogels en dieren weer meer rust en kunnen bezoekers rustig van de natuur genieten", zegt De Koe.

Wat houdt het auto- en motorverbod in? Auto's en motoren kunnen nu in een grote lus over de Posbank rijden. Daar wil wethouder Ronald Haverkamp een einde aan maken.

In het nieuwe voorstel is doorgaand verkeer in het weekend en op feestdagen niet meer mogelijk.

Wel blijven de horecapunten bereikbaar.

Motorrijdersvereniging niet eens met het plan

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) is tegen het plan. "Waarom alleen de auto's en motors weren? Zij veroorzaken geen overlast in het gebied", zegt Arjan Everink van de KNMV. "Een motor is een smal voertuig. Die zijn niet verantwoordelijk voor de verkeersopstoppingen."

“Het grootste gedeelte van de motorrijders is recreant. Die willen juist in het weekend over de Posbank rijden.” Arjan Everink, Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

De Koe benadrukt dat het natuurgebied het grootste gedeelte van de tijd gewoon openblijft. "Alle belangrijke punten blijven bereikbaar. We voorkomen alleen dat mensen daar voor de lol in het weekend rondjes door de natuur gaan rijden."

Dat is wat Everink betreft geen oplossing. "Het grootste gedeelte van de motorrijders is recreant. Die komt daar om van de mooie natuur te genieten. Dat doen ze juist in het weekend. Ja, de paviljoens blijven bereikbaar, maar dat is maar een heel klein stukje van de Posbank."

Discussie met een lange geschiedenis

De discussie over het wel of niet weren van gemotoriseerd verkeer speelt op meer plaatsen. Zo overlegt een Drentse natuurorganisatie al drie jaar met de gemeente Noordenveld om auto's gedeeltelijk van het Gronings-Drentse natuurgebied De Onlanden te weren. "De gesprekken verlopen erg moeizaam", vertelt Wim van Boekel van Stichting Natuurbelang De Onlanden. "Er zijn veel partijen die daar willen blijven rijden."

“Dit is de derde keer dat er wordt voorgesteld om de Posbank autoluw te maken.” Ronald Haverkamp, wethouder gemeente Rheden (VVD)

Ook het debat over de Posbank kent een lange geschiedenis: al in de jaren tachtig en negentig lagen er plannen om gemotoriseerde voertuigen uit de natuur te weren.

"Dit is de derde keer dat er een voorstel komt", vertelt Haverkamp. "De vorige twee keren was er onder de bevolking niet genoeg draagvlak om de maatregel in te voeren. Maar het is inmiddels veel drukker geworden en er is meer steun voor."

In oktober wordt er officieel gestemd over het plan. Dan komt er duidelijkheid of de Posbank in het weekend alleen bereikbaar is voor wandelaars en fietsers.