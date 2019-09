Er is dit weekend weer veel te doen in Rotterdam. Struin over festival Djemaa el Fna, bezoek de herfstfair of vier het recht om te zijn wie je bent tijdens Rotterdam Pride.

Festival Djemaa el Fna - Museumpark

Het Museumpark wordt dit weekend omgetoverd in een gigantisch openluchtrestaurant en festival. Geïnspireerd op het gelijknamige plein in Marrakesh proef je drie dagen lang gerechten uit verschillende culturen, struin je over de souk, kijk je naar performances en talkshows en kun je meedoen aan workshops.

Waar: Museumpark

Wanneer: vrijdag 20 tot met zondag 22 september

Meer informatie

Een man schenkt Marokkaanse thee tijdens Djemaa el Fna. (Foto: Fleur Beerthuis)

Wijkfeest Hoogkwartier Showkwartier - Park aan Achterklooster

Ontdek alles wat de wijk Hoogkwartier te bieden heeft op het gebied van kunst, winkels, sport, muziek, architectuur, eten en drinken. Op vrijdag vindt het openingsfeest plaats. Bezoekers kunnen de wijk zelf ontdekken of zich laten rondleiden langs de verschillende winkels en restaurants. Het programma wordt afgesloten met een blockparty met livemuziek en eten.

Waar: Rondom het park aan het Achterklooster

Wanneer: vrijdag 20 en zaterdag 21 september

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Herfstfair – Trompenburg Tuinen en Arboretum

Tientallen standhouders verkopen hun planten en oogstproducten op de jaarlijkse herfstfair. In de Trompenburg Tuinen staan kraampjes met lekker eten, planten van geselecteerde kwekers en ambachtelijke producten. Als je geluk hebt, mag je ook nog iets proeven.

Waar: Trompenburg Tuinen & Arboretum, Honingerdijk 86

Wanneer: zaterdag 21 en zondag 22 september, 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 9,50 euro

Meer informatie

Rotterdam Pride - verschillende locaties

Rotterdam viert het recht om te zijn wie je bent tijdens Rotterdam Pride. Loop mee met de Pride Walk, pak de Loveboat of bezoek een van de feestjes in het centrum van de stad. Verder zijn er een week lang allerlei activiteiten, zoals lezingen, workshops, de roze salon voor lhbti-ouderen en een variétéshow.

Waar: verschillende locaties

Wanneer: zondag 22 tot met zondag 29 september

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Festival A Day at the Park – Kralingse Bos en Plas

Zin om te dansen? A Day at the Park verhuist na tien edities van Amsterdam naar Rotterdam. Het concept wordt daarbij in een Rotterdams jasje gestoken, met bekende horeca uit de stad. De line-up bestaat uit techno en house, onder wie Chris Liebing, Michel de Hey en Benny Rodrigues.

Waar: Kralingse Bos en Plas

Wanneer: zaterdag 21 september, 12.00 uur

Prijs: 54 euro

Meer informatie

Rooftop Screening Hotel Life Double Bill – Dakterras STROOM

Als de zon ondergaat en het helemaal donker is, start de film op het dakterras van restaurant STROOM. Dit weekend presenteert Roffa Mon Amour twee films over hotels: op vrijdag The Shining (1980) en op zaterdag The Grand Budapest Hotel (2014). Er is popcorn, een divers assortiment aan snacks en een bar. Tip van de organisatie: kleed je warm aan.

Waar: Dakterras van STROOM, Lloydstraat 1

Wanneer: vrijdag 20 en zaterdag 21 september, 19.30 uur

Prijs: 16,50 euro, inclusief popcorn

Meer informatie

Fabuloso Market – Arminius

Arminius opent zijn deuren voor Fabuloso, een vrijmarkt voor iedereen die van vintage, mode en bric-à-brac houdt of het wil verkopen. In de kerk zijn ongeveer honderd verkoopplekken, taart, koffie en livemuziek. Reserveer een plekje of schuif aan op de dag zelf.

Waar: Arminius, Museumpark 3

Wanneer: zaterdag 21 september, 10.00 tot 15.30 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Oproep