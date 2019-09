Sylvester Stallone is vanaf deze week voor de vijfde keer te zien als vechtmachine John Rambo in Rambo: Last Blood. Verder verschijnen een documentaire over de laatste levensdagen van de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn en een sciencefictionfilm met Brad Pitt. Een selectie van de films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Rambo: Last Blood - actie

John Rambo leidt na zijn laatste missie een eenvoudig, teruggetrokken leven op een ranch in Texas. Totdat de kleindochter van een goede vriendin op een dag wordt ontvoerd door mensenhandelaren. Rambo vertrekt naar Mexico om haar terug te halen. Maar daar krijgt het wraakzuchtige Mexicaanse drugskartel hem in de gaten. Zij zinnen op wraak. Rambo zal al zijn overlevingstechnieken uit de kast moeten trekken om dit te overleven.

Genre: actie

Regisseur: Adrian Grunberg

Cast: Sylvester Stallone, Paz Vega, Sheila Shah, Louis Mandylor

Kijkwijzer: 16+

Ad Astra - Sciencefiction

Astronaut Roy McBride reist naar het uiterste randje van het zonnestelsel om zijn vermiste vader te vinden. Onderweg onthult hij een geheim dat het voortbestaan van de mens en van de Aarde bedreigt.

Genre: sciencefiction, thriller

Regisseur: James Gray

Cast: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland

Kijkwijzer: 12+

Dolor y gloria - drama

De oude filmregisseur Salvador Mallo blikt terug op het verleden en de keuzes die hij gemaakt heeft. Mallo heeft al in geen jaren een film gemaakt, maar kan nog altijd teren op zijn oude successen. Op een dag ontmoet hij een van zijn voormalige acteurs, Alberto, met wie hij jaren geleden gebrouilleerd was. De hereniging zet een reeks gebeurtenissen in gang die Mallo ertoe dwingen zijn demonen onder ogen te komen.

Genre: drama

Regisseur: Pedro Almodovar

Cast: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Julieta Serrano, Leonardo Sbaraglia

Kijkwijzer: 16+

The Last Male on Earth - documentaire

The Last Male on Earth toont de laatste dagen uit het leven van de allerlaatste mannelijke noordelijke witte neushoorn op aarde. Neushoorn Sudan stierf in maart 2018 op de Keniaanse savanne. Sudan werd 24 uur per dag vergezeld door gewapende rangers, die hem beschermden tegen stropers. Als laatste mannetje van zijn soort werd Sudan een waar spektakel: vele toeristen en journalisten wilden een glimp van hem opvangen.

Genre: documentaire

Regisseur: Floor van der Meulen

Kijkwijzer: 9+

