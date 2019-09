60 monumenten in de provincie Groningen zijn zaterdag op Open Monumentendag te bezichtigen, waarvan 35 in de hoofdstad. NU.nl zet enkele bijzondere monumenten op een rij die op 14 september geopend zijn.

Stadhuis

Het stadhuis sluit binnenkort voor langere tijd de deuren voor een verbouwing. De Open Monumentendag is de laatste keer dat het gebouw uit 1810 in zijn huidige staat te bezoeken is. In het stadhuis vertellen trouwambtenaren over hun werk, volg je een rondleiding over de politieke geschiedenis van de stad en is er een vitrine te zien met archeologische vondsten.

Waar: Grote Markt 1

Tijd: van 11.00 tot 17.00 uur

Het stadhuis van Groningen. (Foto: Henk Tammens)

Papiermolen

Openluchtzwembad de Papiermolen werd in de jaren vijftig aangelegd in een landelijk gelegen buurtschap tussen het Sterrebos en het Hoornsediep. Tijdens Open Monumentendag kun je in het zwembad een speciale rondleiding over dit voormalige buurtschap volgen. Historische foto's en maquettes laten zien hoe de wijk er in de jaren vijftig uitzag.

Waar: Papiermolenlaan 3

Tijd: van 11.00 tot 17.00 uur

Watertoren Noord

De Watertoren bij het Noorderplantsoen wordt af en toe gebruikt voor theatervoorstellingen, maar is meestal gesloten voor publiek. Dit weekend kun je de toren beklimmen en genieten van het uitzicht over de Hortusbuurt. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen gebruikmaken van de panoramalift.

Waar: Noorderbinnensingel 14

Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur

Vereniging Watersport De Twee Provinciën

Op de grens van Drenthe en Groningen ligt De Twee Provinciën, voor veel Groningers de favoriete plek om een dagje aan het water of op het terras te vertoeven. Het thema Plekken van plezier is hier uitgewerkt in een foto-expositie over het Paterswoldsemeer.

Waar: Meerweg 227

Tijd: van 12.00 tot 17.00 uur

Der Aa-kerk

Het kerkgebouw Der Aa-kerk heeft al vele functies vervuld in haar ruim vijfhonderd jaar oude geschiedenis. Het gebouw heeft onder meer dienstgedaan als paardenstal, fietsenstalling en kazerne. Zaterdag kun je er terecht voor een rondleiding over de gewelven van de kerk boven het plafond.

Waar: Akerkhof 2

Tijd: van 12.00 tot 17.00 uur

Der Aa-kerk in het centrum van Groningen. (Foto: 123RF)

Noordelijk Scheepvaartmuseum

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is ondergebracht in twee monumentale panden uit de vijftiende eeuw. Zaterdag worden er twee gratis rondleidingen gehouden waarbij je alles te weten komt over de Groningse handel en de rijke kooplieden die hier in de buurt woonden.

Waar: Brugstraat 14

Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur, rondleidingen om 13.00 en om 15.00 uur

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum. (Foto: 123RF)

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Hier vind je een volledig overzicht van deelnemende monumenten.