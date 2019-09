Het doek viel vorige week voor discotheek Smithy's Palace in het Overijsselse Eesveen. Het is de laatste in een lange reeks bar-dancings op het platteland die sluiten of failliet worden verklaard. Waarom verdwijnt de dorpsdiscotheek?

Veel Drentenaren koesteren dierbare herinneringen aan discotheek Smithy's Palace. Voor hen was het vaste prik om op zaterdagavond op de dansvloer van de bar-dancing te staan, waar ook weleens grote artiesten zoals René Froger optraden.

Vorige week ging de uitgaansgelegenheid failliet. Het is de laatste in een lange reeks verdwenen dorpsdiscotheken. Volgens horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners verdween 23 procent van alle discotheken tussen 2012 en 2017. Deze daling is het sterkt in de noordelijke provincies: in Groningen werden tien van de vijftien dansgelegenheden opgedoekt en in Drenthe vijf van de tien.

1.300 bezoekers op de dansvloer in de hoogtijdagen

Ook Het Danspaleis in Haaksbergen ging ten onder. Het was de enige Twentse uitgaansgelegenheid in een straal van 40 kilometer en had meerdere zalen waar in de hoogtijdagen zo'n dertienhonderd bezoekers per zaterdagavond op de dansvloer stonden. In 2008 ging de zaak failliet, slechts een paar maanden na een grootschalige verbouwing.

"De economische toestand was niet best op dat moment", legt Bernard 't Jong uit, die Het Danspaleis met zijn collega Ruben Jansen nieuw leven in wil blazen. "Er kwamen nog wel bezoekers, maar de kosten waren te hoog. Een artiest boeken, kostte 6.000 of 7.000 euro voor een half uur en dat konden ze niet meer terugverdienen met toegangskaartjes en consumpties."

Concurrentie van festivals

Ook discotheek Chez Marknesse in de Noordoostpolder staat inmiddels te koop. Eigenaar Louw Mulders verloor een groot deel van zijn klandizie aan evenementen die georganiseerd werden in de omgeving. "In het verleden werden er alleen in de zomer festivals georganiseerd, nu heb je die het hele jaar door", zegt hij.

Bezoekers geven bovendien flink wat meer geld uit op festivals dan in een discotheek. ING berekende de gemiddelde besteding van de festivalbezoeker op 150 euro per dag. Dat is tien keer hoger dan het bedrag dat mensen bereid zijn neer te tellen tijdens een avondje in de kroeg.

Daarnaast heeft het verhogen van de leeftijd om alcohol te kopen niet meegewerkt. Dit maakt dat jongeren onder de achttien vaker thuis of bij vrienden drinken en dat de inkomsten van de discotheekexploitanten dalen.

Bezoekers van een silent disco. (Foto: Hush Silent Disco)

Nieuw leven voor Het Danspaleis

Van Spronsen & Partners verwacht dat het aantal discotheken voorlopig nog blijft dalen. Desondanks werken 't Jong en Jansen al maanden aan de heropening van Het Danspaleis, dat omgedoopt wordt tot Discotheek Haaksbergen. "We zijn hard bezig om het pand weer in goeie staat te krijgen. De bovenste zaal is al klaar, die kan al gebruikt worden", zegt 't Jong.

Hij gelooft dat de disco weer een succes kan worden. "We houden het levendig met thema-avonden, eighties- en ninetiesfeesten en feesten voor de jeugd van vroeger. We hebben nu al veel aanvragen voor bedrijfsfeesten of zilveren bruiloften. Als er in Twente een feestje is, komen daar zeker tweehonderd mensen op af."