Er is dit weekend weer veel te doen in Haarlem: bezoek een van de vele (open) monumenten, snuif cultuur in de Toneelschuur of moedig rennende superhelden aan. Een overzicht van de evenementen.

Open huis - Diverse cultuurcentra

Omdat het culturele seizoen weer van start gaat, is het dit weekend open huis bij de drie grote, culturele centra van Haarlem. In de Philharmonie, Toneelschuur en Stadsschouwburg zijn allerlei workshops te volgen, verschillende voorproefjes van voorstellingen te zien en is er genoeg te doen voor jong en oud.

Waar: Stadsschouwburg, Philharmonie en Toneelschuur

Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 september, 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Frits op het strand - Beachclub Vooges

Frits Friday organiseert op 13 september z'n beroemde vrijdagborrel op het strand van Zandvoort. Begin het weekend goed bij Beachclub Vooges met drankjes, hapjes, verschillende dj's (house, disco, r&b, hits) en verrassend entertainment.

Waar: Beachclub Vooges, Zandvoort

Wanneer: vrijdag 13 september, 18.00 tot 23.55 uur

Prijs: 16 euro

Meer informatie

Een van de feesten van Frits Friday. (Foto: Frits Friday)

Open Monumentendagen - Haarlem

Meer dan vierduizend monumenten in heel Nederland zijn dit weekend gratis toegankelijk. In Haarlem zetten meer dan zestig monumenten hun deuren open voor het publiek. In de Gravenzaal van het Stadhuis is een informatiepunt ingericht met onder meer het programmaboekje, kaartjes voor rondleidingen en wandelfolders.

Waar: Stadhuis Haarlem, Grote Markt 2

Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 september

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Korenlint - Binnenstad

Al sinds 2001 valt het Korenlint samen met de Open Monumentendagen: in vele monumenten laten dit weekend de Haarlemse koren horen wat ze in hun mars hebben. De stad telt inmiddels meer dan zestig koren, die verschillende genres zingen en bestaan in allerlei soorten en maten.

Waar: verschillende locaties, binnenstad

Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 september

Prijs: gratis entree

Meer informatie

SuperHero Kidsrun - Reinaldapark

Deze zondag vindt de allereerste SuperHero KidsRun van Nederland plaats in Haarlem. Kinderen vanaf vijf jaar leggen verkleed als superheld een parcours af van 1 of 2,5 kilometer, met een aantal hindernissen. Na de finish belanden ze in een Superhelden-wereld met superhelden, superkrachten en verschillende verrassingen.

Waar: Burgemeester Reinaldapark

Wanneer: zondag 15 september, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree, wel van tevoren inschrijven

Meer informatie

Kinderen rennen verkleed als superheld over een parcours met obstakels. (Foto: SuperHero Kidsrun)

Hondenplons - De Houtvaart

Tijdens de derde editie van de Haarlemse Hondenplons in zwembad De Houtvaart mogen honden niet alleen vrij rondzwemmen, er is ook een hondentrimsalon aanwezig om de honden te drogen en een hondenfotograaf die professionele foto's van de viervoeters maakt.

Waar: zwembad De Houtvaart, Piet Heinstraat 12

Wanneer: zondag 15 september, 11.00 tot 15.00 uur

Prijs: 4,30 euro

Meer informatie

Tijdens de derde editie van de Haarlemse Hondenplons mogen honden een frisse duik nemen. (Foto: de Haarlemse Hondenplons)

