Er is komend weekend weer veel te doen in Amsterdam. Bezoek een klassiek openluchtfestival op het Amstelveld of vier het einde van de werkweek op de laatste Vrijmiboot van het jaar 2019. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

The Amsterdam Beerfestival 2019 - Brouwerij Homeland

Kies uit meer dan vijftig verschillende bieren afkomstig uit heel Nederland tijdens The Amsterdam Beer Festival. Twaalf brouwerijen uit twaalf verschillende provincies zullen hun bieren presenteren. Per dag staan er drie liveoptredens op het programma. Sluit op zondag af met het viergangendiner met bijpassende bieren.

Waar: Brouwerij Homeland, Kattenburgerstraat 5

Wanneer: vrijdag 13 tot zondag 15 september van 15.00 tot 00.00 uur

Prijs: 5 euro voor entree en bedrukt glas

Klassiek op het Amstelveld - Amstelveld

Klassiek op het Amstelveld is een jaarlijks terugkerend openluchtfestival voor klassieke muziek. De dag begint met een open podium waar zowel beginners als grote talenten hun muzikale kunsten tonen. Naarmate de dag vordert zullen professionele artiesten en concerten samenspelen met de jeugd om hen te inspireren om te volharden in hun muzikale ambities.

Waar: Amstelveld

Wanneer: zaterdag 14 september van 10.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis entree

Vrijmiboot – het IJ

Sluit de werkweek vrijdag voor het laatst af op de Vrijmiboot. De trossen worden rond 18.30 uur losgegooid bij Pier 14 achter het centraal station. Vanaf dat moment gaat de muziek aan op twee overdekte stages. Dans op hitjes, drink cocktails en vergeet vooral niet een pokébowl of wat bitterballen te eten.

Waar: Pier 14

Wanneer: vrijdag 13 september van 18.30 tot 23.30 uur

Prijs: 16,90 euro

Vrienden van Meneer Nieges Festival – Meneer Nieges

De Vrienden Van en Meneer Nieges hebben de handen ineengeslagen en organiseren zaterdag een festival waar liefhebbers van Nederlandstalige muziek hun hart op kunnen halen. En ook aan de foodies is gedacht met de Lunchshow op het terras van Meneer Nieges. De dag zal worden afgesloten met muziek van verschillende dj's.

Waar: Meneer Nieges, Westerdoksdijk 40

Wanneer: zaterdag 14 september van 13.00 tot 23.00 uur

Prijs: 24,99 euro

Tuinen van Westfest – Tuinen van West

Zowel jong als oud vermaakt zich tijdens dit festival midden in de mooie Tuinen van West. Kijk naar poëtische voordrachten, een poppentheater of doe mee met een circusworkshop of een maakworkshop die geleid wordt door echte kunstenaars. Het eten is bereid met groenten afkomstig uit de lokale oogst en diverse bandjes en artiesten zullen de Tuinen vullen met muzikale klanken.

Waar: Tuinen van West, Tom Schreursweg 40

Wanneer: zondag 15 september van 12.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis entree

Klimaatmanifestatie The Raindance Project - Vondelpark

The Raindance Project bestaat uit drie evenementen die gelijktijdig in Nederland, Kenia en Tanzania plaatsvinden om vergroening te promoten als oplossing voor klimaatverandering. De Jeugd van Tegenwoordig, Donnie, Akwasi, Naaz en The Flexican treden op en Justdiggit ambassadeur Floortje Dessing, Tess Mile en Harm Edens komen spreken.

Waar: Vondelpark Openluchttheater

Wanneer: zaterdag 14 september van 12.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis entree

