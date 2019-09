Dit weekend is er ontzettend veel te doen in Den Haag. Van het Prinsjesfestival en Open Monumentendag tot het Chinees Maanfeest in Chinatown. Een overzicht van de activiteiten.

Nacht van de Dictatuur - Binnenstad

Tijdens de Nacht van de Dictatuur wordt stilgestaan bij dictaturen in de hele wereld. De nacht wordt geopend door de Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman. Er zijn lezingen, debatten en exposities en je kunt kijken naar de theatervoorstelling Kinderen van Aleppo van theatermaker George Tobal.

Waar: ProDemos, Museum de Gevangenpoort, Nieuwspoort en Filmhuis Den Haag

Wanneer: vrijdag 13 september, van 19.00 tot 0.00 uur

Prijs: vanaf 12,50 euro

Hollands Historisch Festijn - Binnenstad

Dit weekend is het Hollands Historisch Festijn met impersonaties van historische figuren zoals Willem van Oranje en Aletta Jacobs. Langs de Hofvijver is een historisch kampement en op het Lange Voorhout zijn shows met paarden. Op zondag is er een demonstratie kanonschieten.

Waar: Binnenhof, Hofvijver, Paleistuin en het Lange Voorhout

Wanneer: 14 en 15 september

Prijs: gratis toegang

Een jonkvrouwe loopt door Den Haag tijdens het Hollands Historisch Festijn. (Foto: Hollands Historisch Festijn)

Prinsjesfestival - Binnenstad

Tijdens het Prinsjesfestival wordt de Nederlandse democratie gevierd met allerlei feestelijke en inhoudelijke activiteiten. Zo is er op zaterdagochtend een Prinsjesontbijt aan de Hofvijver en kun je 's middags meedoen met een hoedenwandeling.

Waar: diverse locaties in de binnenstad

Wanneer: 10 tot en met 17 september

Prijs: gratis toegang, voor sommige onderdelen heb je een kaartje nodig

Bezoekers maken een selfie met hun hoedjes. (Foto: Prinsjesfestival)

Open Monumentendag - Binnenstad

Op zaterdag en zondag is het weer Open Monumentendag met dit jaar 'Plekken van plezier' als thema. In Den Haag zijn er bijna tachtig prachtige monumenten gratis toegankelijk. Bezoek onder andere de Eerste en Tweede Kamer, de Ridderzaal, de Gevangenpoort, Hotel des Indes en het Willibrordushuis.

Waar: diverse locaties in Den Haag

Wanneer: 14 en 15 september, van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis toegang

Chinees Maanfeest - Chinatown

Het Chinees Maanfeest is een Oost-Aziatisch feest dat op de vijftiende van de achtste maand van de Chinese kalender wordt gehouden. In Chinatown zijn muziek- en dansoptredens en je kunt er workshops over thee en lampionmaken volgen. Ook is er een markt met Aziatische producten en hapjes.

Waar: Chinatown, Wagenstraat

Wanneer: zaterdag 14 september, van 11.30 tot 16.00 uur

Prijs: gratis toegang

Poetry at Sea - Zwarte Pad

Poetry at Sea is een jaarlijks terugkerend literair festival in de buitenlucht. Hier vind je poëzie in de breedste zin van het woord, van voordrachten en spoken word tot rap en muziek van singer-songwriters. Je kunt ook zelf iets voordragen op het podium of deelnemen aan de diverse workshops.

Waar: Manta Beach, Strand Noord 57b

Wanneer: zondag 15 september, van 14.00 tot 21.30 uur

Prijs: gratis toegang

Een dichter draagt haar werk voor tijdens Poetry at Sea. (Foto: Fleur Huijsdens)

