Ook dit weekend is er weer van alles te doen in Rotterdam. Zie hoe saaie gebouwen omgetoverd worden tot unieke kunstwerken, neem een kijkje achter de deuren van monumenten of ga dansen op metal, hardcore of wereldmuziek.

Rrrollend Rotterdam - Museumpark

Tijdens het foodtruckfestival in het Museumpark ga je langs een van de vele eetkraampjes voor een maaltijd naar keuze. Kinderen kunnen zich laten schminken, plezier maken in de ballenbak of zweefmolen en 's avonds is er een dj voor wie nog even wil dansen.

Waar: Museumpark

Wanneer: 13 tot en met 15 september

Prijs: entree gratis

Meer informatie

BMX-Fietsdag voor kinderen - Hefpark

Rotterdam staat dit weekend in het teken van streetart, hiphop en urban sports. Op zaterdag vindt de BMX-Fietsdag plaats, een onderdeel voor kinderen van drie tot en met twaalf jaar. Ze kunnen meedoen met BMX-clinics, een dikkebandenrace, een loopfietswedstrijd en kijken naar demonstraties.

Waar: Hefpark

Wanneer: zaterdag 14 september, 10.00 tot 15.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Festival Baroeg Open Air - Zuiderpark

Van hardcore tot metal, op Baroeg Open Air ontdek je grote en kleinere bands uit de undergroundmuziek. Het festival staat bekend om zijn brede programmering en ontspannen sfeer. Dit jaar staan onder andere Dark Tranquillity, Hatari en Wild Romance (de begeleidingsband van Herman Brood) op het programma.

Waar: Zuiderpark

Wanneer: zaterdag 14 september, 12.00 uur

Prijs: entree 9,99 euro

Meer informatie

Street Art Festival POW! WOW! - Afrikaanderplein

Grijs beton en saaie gebouwen veranderen in kleurrijke kunst tijdens Street Art festival POW! WOW! Meer dan tien kunstenaars maken gedurende een week unieke kunstwerken op gebouwen rondom het Afrikaanderplein, met de onthulling op zondag. Op het festival zijn er speciale tentoonstellingen, livemuziek en het '20 VANS, 30 CANS'-evenement, waarbij busjes worden beschilderd.

Waar: Afrikaanderplein

Wanneer: zondag 15 september, 11.00 tot 23.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Graffiti-artiest Mr. June tijdens het POW! WOW! Festival. (Foto: POW! WOW! Rotterdam)

Open Monumentendag

Vele Rotterdamse monumenten openen dit weekend hun deuren. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd bij het erfgoed in de stad. Loop bijvoorbeeld de monumentenroute van Diergaarde Blijdorp of doe mee aan de fietstour langs havenmonumenten in het M4H-gebied. Kinderen kunnen onder andere naar kindertheater in zwembad Van Maanen.

Waar: verschillende locaties

Wanneer: 14 en 15 september

Prijs: verschillende prijzen

Meer informatie

Muziek op de Rotte - Noordplein

Muziek op de Rotte presenteert een mix van wereldmuziek, klassieke muziek en jazz op een drijvend podium. Tijdens dit gratis driedaagse festival aan het Noordplein komt alles voorbij, van een Turks koor tot balkanblues. Latin band Son de Aquí sluit het festival af.

Waar: Noordplein

Wanneer: 13 september tot met 15 september

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Midden in de Maasfestival - Noordereiland

Tijdens het laatste Midden in de Maas-pleinconcert treden studenten van SKVR en Codarts op, waaronder het Trico Trio, dat stijlen van over de hele wereld met elkaar mengt. Neem er een kopje koffie of cocktail bij van een van de horecazaken op het Noordereiland. Na afloop is er een barbecue.

Waar: het Burgemeester Hoffmanplein, Noordereiland

Wanneer: zaterdag 14 september, 14.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

