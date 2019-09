Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag kun je speciaalbieren drinken op het Janskerkhof en zondag kun je naar het Bauhausfestival in het Griftpark.

Smeerboel Festival 10 jaar - Papendorp

Festival Smeerboel bestaat dit jaar tien jaar en viert het met iedereen die onderdeel is van Smeerboel. Daardoor staan er een heleboel artiesten op het programma. Daarnaast is er een mobiele bingohal, beerpong, bakfiets Twister, waarzegger, shotjesbar en er zijn zelfs hottubs.

Waar: Grasweide Papendorp, Mercatorlaan

Wanneer: zaterdag 14 september van 12.00 tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 34,50 euro

Foodtruckfestival Toost - Wijk bij Duurstede

Vrijdag, zaterdag en zondag staan er meer dan veertien foodtrucks aan de Hordenweg in Wijk bij Duurstede. Ook is er zomerse muziek van dj's, bands en singer-songwriters en een kunstzinnig kinderprogramma met workshops.

Waar: Hordenweg 8, Wijk bij Duurstede

Wanneer: vrijdag 13 tot en met zondag 15 september

Prijs: gratis entree

Vintage per Kilo - TivoliVredenburg

Vintage per Kilo is terug in Utrecht. Deze keer vindt de tweedehands verkoop plaats in TivoliVredenburg. Er is van alles te vinden, van tassen tot blousejes en van schoenen tot jassen. 1 kilo kost 18 euro, maar je kunt ook los spullen kopen. Zo kost een blouse van 100 gram bijvoorbeeld maar 1,80 euro. Neem wel je eigen tas mee.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11

Wanneer: vrijdag 13 september, 17.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis entree

Vrouwen snuffelen in de kledingrekken. (Foto: Vintage Kilo Sale)

Utrechtse Kunstmanifestatie - Maliebaan

Kunstliefhebbers zijn dit weekend aan het zuidelijke deel van de Maliebaan aan het juiste adres. Hier kun je kunst kopen en bezichtigen, maar ook de Utrechtse kunstenaars ontmoeten en de verhalen achter hun werk leren kennen. Op het terrein is er ook een mogelijkheid voor een drankje en een kinderprogramma en openluchtopera.

Waar: Maliebaan

Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 september

Prijs: gratis entree

Mother's Finest Craftbeer Festival - Janskerkhof

Op dit festival op het Janskerkhof kun je speciaalbieren proeven van over de hele wereld onder het genot van livemuziek en barbecuegerechten. Er staan meer dan 25 brouwerijen met uiteenlopende bierstijlen. Bij de eerste bestelling aan de bar betaal je 7,50 euro voor een entreebandje en de borg voor je festivalglas. Daarvan krijg je later 4 euro terug. Je kunt alleen met pin betalen.

Waar: Janskerkhof

Wanneer: vrijdag 13 september 16.00 tot 1.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Bauhausfestival - Griftpark

Poëzie, muziek, warmte en verhalen in en rondom de caravans van Tour d'Artistique, het rijdende musuem van de Utrechtse verzamelkunstenaar Pet van Luijtgaarden. Er zijn workshops, film en muziek te zien en te horen in de caravans en er is een kinderprogramma geïnspireerd op Bauhaus.

Waar: Griftpark

Wanneer: zaterdag 14 september, 12.30 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

25 jaar dB's festival - Zuilen

dB's bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd op 14 september. Er wordt groot uitgepakt met een gratis toegankelijk buitenfestival. Op drie podia staan er 25 bands. Bevestigde namen zijn onder andere Blaudzun en The Kik.

Waar: dB's Studio, Cab-Rondom 100

Wanneer: zaterdag 14 september van 12.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis entree

