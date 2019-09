De verfilming van de succesvolle Britse serie Downton Abbey draait vanaf deze week in de bioscoop. Daarnaast maakt de Amerikaanse rapper Cardi B haar debuut in een film over twee gewiekste strippers die zakenmannen oplichten. Een overzicht van de vijf films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Downton Abbey - drama

De Britse serie Downton Abbey verschijnt deze week in filmvorm. De Crawleys en hun onberispelijke personeel bereiden zich voor op een koninklijk bezoek van de koning en koningin van Engeland. Het zet de familie onder hoge druk om alles perfect te laten verlopen. Te midden van alle voorbereidingen ontwikkelen zich schandalen, romantische affaires en intriges.

Genre: drama

Regisseur: Michael Engler

Cast: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Allen Leech, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Hustlers - comedy

De gewiekste strippers Ramona en Destiny zien hun inkomsten slinken na de financiële crisis van 2008. Ze voelen zich bestolen door de rijke bankiers die avond na avond in hun stripclub komen. De vrouwen besluiten de rollen om te draaien en beginnen hun Wall Street-klanten op te lichten. Maar wanneer hun nieuw verworven luxeleventje hen verblindt door hebzucht, komt hun vriendschap onder druk te staan.

Genre: actie, comedy, drama

Regisseur: Lorene Scafaria

Cast: Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Cardi B

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Miles Davis: Birth of the Cool - documentaire

Miles Davis was een radicaal vernieuwende jazzartiest. Hij groeide uit tot een van Amerika's invloedrijkste muzikanten en meest gelikte stijliconen met zijn peperdure auto's en prachtige pakken. Tegelijkertijd was hij een man met een donkere huidskleur die opgroeide in het diep-racistische en gesegregeerde Amerika. Alcohol en drugs hielden hem stevig in hun greep en hij behandelde zijn geliefden slecht.

Genre: documentaire, muziek

Regisseur: Stanly Nelson

Kijkwijzer: 9+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Thomas de Stoomlocomotief, Opgraven & Ontdekken - familiefilm

Thomas de Stoomlocomotief reist naar Italië, waar hij de mooie en slimme Gina ontmoet. Gina wil hem alles over Italië vertellen en laten zien, maar de eigenwijze Thomas slaat haar hulp af. Hij kan het zelf wel af. Maar zijn overmoedigheid brengt hem in de problemen wanneer hij verdwaald raakt in een oude mijn. Hij leert dat het geen schande is om om hulp te vragen wanneer dat nodig is.

Genre: familiefilm

Regisseur: Joey So, Dianna Bosso

Stemmen: Jürgen Theuns, Lucie de Lange, Frans Limburg, Marloes van den Heuvel, Desi van Doeveren

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Anna - actie

Het leven van de Russische marktkoopvrouw Anna Poliatova staat op zijn kop wanneer ze wordt ontdekt door een modellenscout. Ze verandert in een internationale modesensatie. Maar achter de beeldschone trekken schuilt een geheim: Anna is een van de meest gevreesde geheim agenten van de wereld.

Genre: actie, thriller

Regisseur: Luc Besson

Cast: Sasha Luss, Luke Evans, Helen Mirren, Cillian Murphy

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Rojo - drama

Een onbekende man loopt een restaurant binnen in een Argentijns dorp in de jaren zeventig. Daar valt hij zonder aanleiding de bekende advocaat Claudio aan. Omstanders schieten te hulp en werken de man de deur uit. Maar wanneer Claudio en zijn vrouw het restaurant verlaten, wordt de weg versperd door de man, die vastberaden is om wraak te nemen. Dan neemt Claudio een beslissing die hij niet terug kan draaien en die hem de rest van zijn leven achtervolgt.

Genre: drama

Regisseur: Benjamín Naishtat

Cast: Andrea Frigerio, Darío Grandinetti, Alfredo Castro

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 11 of 12 september in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

