In Nederlandse musea openen deze maand veel tentoonstellingen. Het Singer Laren verbeeldt vierhonderd jaar wispelturig Hollands weer in Weer & Wind, Kunsthal KaDe fantaseert over hoe een bemande missie naar Mars eruit zou zien en in het Voorlinden staan kolossale installaties van de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer. NU.nl maakt een overzicht van nieuwe tentoonstellingen.

Anselm Kiefer – Museum Voorlinden

De Duitse kunstenaar Anselm Kiefer was vijf maanden oud toen de Tweede Wereldoorlog eindigde. Deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis vormt een van zijn grootste inspiratiebronnen.

"In Kiefers grote schilderijen en installaties zitten allerlei verwijzingen naar literatuur en mythologie en ze bevatten bijna altijd sporen van de Tweede Wereldoorlog", aldus kunstkenners Mirjam Kooiman, Nathalie Maciesza en Renee Schuiten-Kniepstra, beter bekend als De Kunstmeisjes. Vorige maand verscheen hun boek De Kunstmeisjes: Vijftig kunstwerken om langer dan twintig seconden naar te kijken.

De installaties zijn veelal gemaakt van natuurmaterialen zoals hout, aarde, zand en hooi. "Door hun grote formaat en diversiteit valt er genoeg te zien en te ontdekken", zeggen De Kunstmeisjes.

Waar: Museum Voorlinden, Buurtweg 90, Wassenaar

Wanneer: vanaf 16 september

Prijs: 17,50 euro

Meer informatie

Karfunkelfee door Anselm Kiefer, 2008. (Foto: Anselm Kiefer)

Weer & Wind: Avercamp tot Willink – Singer Laren

Hagelbuien, slagregens, donderslagen en storm: in het Singer Laren worden vier eeuwen extreem weer verbeeld in de tentoonstelling Weer & Wind. Er zijn ruim honderd tekeningen en schilderijen te zien, opgedeeld in thema's zoals Koud en guur of Storm en regen. Het oudste werk uit de expositie is het ruim 450 jaar oude winterlandschap Kruiend ijs bij Delfshaven van Cornelis Jacobsz van Culemborch, maar ook hedendaagse kunst komt aan bod.

Waar: Singer Laren, Oude Drift 1, Laren

Wanneer: 3 september tot en met 5 januari

Prijs: 17 euro

Meer informatie

'Gezicht op een stad' door Carel Willink, 1944. (Foto: Museum Het Valkhof)

Night Watching – Rijksmuseum

Night Watching is een video-installatie die over De Nachtwacht gaat, en toch ook helemaal niet. "Het is een vervolg op het videowerk I See a Woman Crying uit 2009, waarin een groep schoolkinderen naar een werk van Picasso kijkt en vertelt waar ze aan moeten denken", vertellen De Kunstmeisjes.

Kunstenares Rineke Dijkstra filmde voor Night Watching de reacties van veertien groepen mensen terwijl ze naar Rembrandts meesterwerk kijken. Het schilderij zelf blijft buiten beeld. Terwijl de groepen benoemen wat ze in het schilderij zien, worden de onderlinge relaties en de achtergrond van iedere groep zichtbaar. De kunstbespreking verandert zo in een intiem portret, zoals Dijkstra ze vaker maakt. "Wij zijn dol op Dijkstra's kwetsbare portretten van jongeren op het strand en haar innemende videowerken", zeggen De Kunstmeisjes.

Waar: Rijksmuseum, Museumstraat 1, Amsterdam

Wanneer: 5 september tot en met 3 december

Prijs: 20 euro (online 19 euro)

Meer informatie

'Night Watching' door Rineke Dijkstra, 2019. (Foto: Rijksmuseum)

Congo Tales Told by the People of Mbomo – Museum De Fundatie

Bewoners van het Congobekken, dat naast de Amazone het grootste tropische regenwoud ter wereld is, vertellen hun verhaal in de tentoonstelling Congo Tales. De New Yorkse fotograaf Pieter Henket, bekend van zijn schilderachtige portretten van onder anderen Lady Gaga en Eddie Redmayne, maakt filmische, surrealistische portretten van de Congolezen. Zij vertellen verhalen over de kracht van het oerwoud, hoe de dood tegelijkertijd levens neemt en nieuw leven mogelijk maakt en over bovennatuurlijke verschijningen in de jungle. Henket werkte vijf jaar aan het de tentoonstelling, die eerder in Congo en in Duitsland te zien was.

Waar: Museum De Fundatie, Blijmarkt 25, Zwolle

Wanneer: 14 september tot en met 5 januari

Prijs: 14 euro

Meer informatie

'The Twins' door Pieter Henket, 2017. (Foto: Pieter Henket)

Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.: Migranten in Parijs – Stedelijk Museum Amsterdam

In de eerste helft van de twintigste eeuw was het door twee wereldoorlogen geteisterde Parijs een plek vol vreemdelingenhaat en antisemitisme. Kunstenaars Marc Chagall, Pablo Picasso en Piet Mondriaan wonen en werken in deze tijd in de gepolariseerde Franse hoofdstad. Zij konden er tot uitzonderlijk vernieuwend werk. Of, zoals De Kunstmeisjes het verwoorden: "Zij experimenteerde, documenteerden en floreerden. In plaats van verdeeldheid lieten ze schoonheid achter in de stad." In het Stedelijk Museum wordt gereflecteerd op het werk van meer dan vijftig kunstenaarsmigranten die Parijs op zijn kop zetten.

Waar: Stedelijk Museum Amsterdam, Museumplein 10, Amsterdam

Wanneer: 21 september tot en met 2 februari

Prijs: 18,50 euro

Meer informatie

'De violist' door Marc Chagall, 1912-13. (Foto: Pictoright Amsterdam)

One Way Ticket to Mars – Kunsthal KAdE

Voorlopig is een bemande missie naar Mars nog toekomstmuziek, maar Kunsthal KaDe speelt al met de gedachte hoe het er zou zijn. Bij de tentoonstelling One Way Ticket to Mars volgt de bezoeker vier verhaallijnen: het verlangen, de reis, het verblijf en heimwee. De nieuwsgierigheid wordt direct bij binnenkomst aangewakkerd, wanneer bezoekers een grote donkere zaal betreden waarin een kolossale lichtgevende Marsbol met een diameter van 6 meter zweeft.

Waar: Kunsthal KAdE, Eemplein 77, Amersfoort

Wanneer: 21 september tot en met 12 januari

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie

'HI-SEAS Mission 1' door Angelo Vermeulen, 2013. (Foto: Angelo Vermeulen)

What if Women Ruled the World? – Garage Rotterdam

What if Women Ruled the World? is een groepstentoonstelling van zeven kunstenaars die verkennen hoe de wereld eruit zou zien als vrouwen de macht hebben. De kunstenaars willen laten zien dat de opmars van de vrouw geen opstand tegen mannen is, maar dat de kwaliteiten van vrouwen steeds zichtbaarder worden. De expositie bestaat uit performances, installaties, muurschilderingen en film. "In deze expositie worden niet alleen je ogen geprikkeld, maar ook je brein", aldus De Kunstmeisjes.

Waar: Garage Rotterdam, Goudsewagenstraat 27, Rotterdam

Wanneer: 6 september tot en met 3 november

Prijs: 2 euro

Meer informatie

'Futurist Females' door Hadassah Emmerich, 2019. (Foto: Hadassah Emmerich)

Inopportune: Stage Two – Kröller-Müller Museum

In een grote zaal staat binnenkort de rauwe, pijnlijke installatie Inopportune: Stage Two. Het werk bestaat uit negen replica's van tijgers die over hun hele lichaam worden doorboord door pijlen. De tijgers zweven in doodsnood in de ruimte. Kunstenaar Cai Guo-Quiang roept een fysieke pijnprikkel op bij het publiek. Guo-Quiang geeft met zijn tijgers commentaar op de uitroeiing van diersoorten. De tijgers waren éénmaal eerder in het Kröller-Muller te zien en waren toen een grote publieksfavoriet.

Waar: Kröller-Muller Museum, Houtkampweg 6, Otterlo

Wanneer: 28 september tot en met 19 april

Prijs: 19 euro

Meer informatie

Inopportune Stage Two door Cai Guo-Qiang, 2004. (Foto: Museum Voorlinden)

Lezersaanbieding

Deze aanbieding wordt aangeboden door NUshop

Het Moco museum is een echt boetiekmuseum in Amsterdam en heeft een breed scala aan moderne, inspirerende en hedendaagse kunst. Denk hierbij aan de kunstwerken van Banksy en Warhol. Bezoekers die naar het Moco museum komen, zullen kunst ervaren die nergens anders te zien is.