Het gaat weer wat beter met dierenpark WILDLANDS in Emmen. In maart van dit jaar moest de gemeente Emmen het noodlijdende park nog voor een faillissement behoeden. Inmiddels ligt WILDLANDS op koers om het verwachte bezoekersaantal te gaan halen en lijdt het bedrijf minder verlies. Wat is er veranderd?

Het duurt nog wel een aantal jaar voor dierenpark WILDLANDS winst gaat maken, verwacht interim-directeur Erik van Engelen. Dit jaar lijkt de schade in elk geval mee te vallen: het verlies over 2019 wordt begroot op 4 miljoen euro, tegen een verlies van 8,5 miljoen euro vorig jaar.

Het ziet er ook naar uit dat dit jaar een bezoekersaantal van 940.000 gehaald gaat worden. Tot slot is de bezoekersbeoordeling van het park omhooggegaan: op Zoover steeg de waardering van een 6,5 naar een 8,1.

Het park heeft nog een lange weg te gaan. Waarom bleek het zo moeilijk om bezoekers naar een park met dieren én attracties én safaribusritten én boottochten te trekken?

Wat was er aan de hand?

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen opende in 2016 de deuren. Het park profileerde zich als een plek waar belevenissen centraal staan en niet zozeer het bekijken van dieren. In het eerste reclamespotje van het park zie je bezoekers die in een bioscoopzaal gierend van de pret met bewegende stoelen door elkaar geschud worden, ruig met een safaribus door een beekje rijden en in bootjes op een junglerivier dobberen.

Het nieuwe gemixte attractie- en dierenpark halveerde het aantal diersoorten ten opzichte van het oude Dierenpark Emmen. De dieren kregen bovendien grotere, levensechte verblijven. Het park kreeg daarbij drie themagebieden: een jungle, een savanne en een poolgebied. Dat belevenissenpark moest jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken.

Het eerste jaar werd dat streven nog gehaald, maar in het tweede jaar liep het aantal terug tot één miljoen. Vorig jaar kwamen er nog zo'n 855.000 bezoekers.

In maart van dit jaar greep de gemeente Emmen in om het park met miljoenen euro's aan belastinggeld te redden van een faillissement .

Hoe deden andere dierentuinen het vorig jaar? DierenPark Amersfoort: 903.049 bezoekers

Burgers' Zoo: 1.108.797 bezoekers

Ouwehands Dierenpark: 1.060.000 bezoekers

Diergaarde Blijdorp: 1.431.276 bezoekers

ARTIS: 1.411.908 bezoekers

Het leeuwenverblijf in WILDLANDS. (Foto: WILDLANDS)

'Je kunt geen attractiepark en dierenpark tegelijk zijn'

Volgens marketing- en retailstrateeg Paul Moers is het concept van WILDLANDS vanaf het begin af aan te onduidelijk geweest. "Je moet kiezen of je je wil onderscheiden als attractiepark of als dierenpark", zegt hij. "Dat zijn twee totaal verschillende werelden en het is buitengewoon moeilijk om van beide verstand te hebben", zegt hij. "Vergelijk het met dat ik peren en vliegtuigen zou verkopen."

Wat een succesvol themapark volgens Moers nodig heeft, is een kraakhelder idee van wat het park is en hoe de bezoekers geraakt moeten worden. "Je moet het merk krachtig en eensluidend neerzetten", zegt hij. "Neem de Efteling: daar staat alles in het licht van de dag magisch maken. Dat wordt tot in het absurde geaccentueerd. Zoiets bereik je niet door een achtbaan in je park neer te zetten."

Hoe wordt het park aangepast?

Het bestuur van het park ziet dat inmiddels zelf ook in. "We hebben in het begin van ons bestaan veel vragen gekregen over wat we nu eigenlijk waren. Is het dierentuin? Is het een attractiepark?", vertelt woordvoerder Renee Vorenkamp van WILDLANDS. "Daar hebben we nu een duidelijke koers in gekozen: we zijn een dierentuin."

“We zullen niet weer een nieuwe achtbaan neerzetten.” Renee Vorenkamp, WILDLANDS

In het aangepaste park komen de dieren weer centraal te staan. "We zullen niet weer een nieuwe achtbaan neerzetten", zegt Vorenkamp. In plaats daarvan wordt de zichtbaarheid van de dieren vergroot: de leeuwen hebben een grote klimboom van waaruit ze goed te zien zijn, de schuilplaatsen van de dieren hebben doorkijkjes en er komen glasplaten om dieren onder water te kunnen zien.

Daarnaast is de muziek die door de speakers schalde vervangen door natuurgeluiden, zijn er nieuwe doorsteekjes tussen de themagebieden gebouwd en gaat het park het aantal diersoorten weer flink uitbreiden. Zo komen in het oude pinguïnverblijf binnenkort wasberen en stinkdieren.

Is het genoeg?

"De aanpassingen zijn keihard nodig", zegt Moers. "We gaan nu weer naar economisch ingewikkelde tijden toe", zegt hij.

"Om het park overeind te houden, moeten ze met een briljant uitgewerkt plan komen om te laten zien waar ze onderscheidend in zijn. Dat is de kern van alles."