In september worden de appels en peren geoogst en kun je op veel plekken rechtstreeks fruit plukken uit de boomgaard. Zo hopen de telers dat mensen wat leren over fruit van Nederlandse bodem en het meer op waarde gaan schatten.

Veel landwinkels, fruitboerderijen en telers maken zich op voor de oogst van de appels en de peren. Gedurende een paar weekenden in september is iedereen welkom om met mandjes of kruiwagens zelf fruit te komen plukken tijdens de Landelijke Fruitplukdagen.

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) wil door middel van de plukdagen een groot publiek kennis laten maken het het Nederlandse fruit, zegt Janneke van der Velden van de NFO. "Als je meer weet over waar het vandaan komt, weet je het fruit in de supermarkt ook beter te waarderen", zegt ze.

“Mensen vragen weleens aan me waarom de appelplukdagen niet in mei worden georganiseerd.” Janneke van der Velden, NFO

Want de kennis die de gemiddelde Nederlander over zijn voedsel heeft, kan nog wel wat worden bijgespijkerd. "Mensen vragen weleens aan me waarom de plukdagen niet een keer in mei worden georganiseerd, wanneer het vakantie is", zegt Van der Velden. "Tja, dan valt er nog niet zo veel te plukken."

Wat voor soorten fruit kun je nu plukken? Jonagold: zoetzure sappige appel, gele schil met oranje tot rode blos, lekker met yoghurt en muesli

Elstar: zoetzure appel, geelgroene schil met rode blos, lekker als handappel

Conference: zoete en sappige peer met stevige schil en korrelig vruchtvlees. Lekker in een fruitsalade of in de perencompote

Gieser Wildeman: kleine bruingele peer. Geschikt als stoofpeer

Recht uit de boomgaard plukken voor 1 euro per kilo

Bezoekers hoeven zich voor deze fruitplukdagen niet van tevoren op te geven. Je kunt gewoon met een paar tassen naar een van de ruim veertig deelnemende fruittelers gaan en je daar melden. De teler legt uit hoe het plukken in zijn werk gaat. Daarna vertrekt de groep naar de aangewezen boomgaarden. Sommige telers hebben een pluktreintje om naar de appel- en perenbomen te rijden.

Eenmaal daar mag je zoveel fruit plukken als je wil. Na afloop laat je je tas afwegen en reken je het fruit af. De prijzen liggen tijdens het plukdagen vaak laag, zo'n 1 euro per kilo.

De plukdagen zijn vooral geliefd bij gezinnen, vertelt Van der Velden. "Kinderen vinden het hartstikke leuk om een uur door zo'n boomgaard te scharrelen. Maar we zien ook veel ouderen die er een fietstochtje aan vastknopen."

'Kinderen vinden het hartstikke leuk om een uur door zo'n boomgaard te scharrelen', zegt Janneke van der Velden van de NFO. (Foto: NFO)

De eerste plukdag is extra feestelijk

De fruittelers maken vooral van de eerste plukdag een extra feestelijke gelegenheid. Imkers geven bijvoorbeeld presentaties over hun bijen en hoe deze helpen de fruitbomen te bestuiven. Of er wordt op het erf een markt met streekproducten georganiseerd.

"We hebben verse koffie met appeltaart, je kunt versgeperst appelsap proeven en kinderen kunnen knutselen of geschminkt worden", zegt Joke Hoekstra van fruitbedrijf Hoekstra in Luttelgeest.

Bij boerderijwinkel en fruitbedrijf Horstink in het Gelderse Rha is er een groot springkussen besteld voor de eerste appelplukdag. "We hebben ook een grote zandbak en kleurplaten. Er rijdt een pluktreintje naar de boomgaard waar kinderen een ritje mee kunnen maken en er staan wat kraampjes op het erf van bedrijven uit de buurt", zegt Monique Horstink.

Er doen minstens veertig bedrijven mee aan de Landelijke Fruitplukdagen. Welke dat zijn en wanneer je er kan plukken, zie je op de kaart hieronder. Daarnaast organiseren de fruittelers vaak ook nog eigen plukdagen.