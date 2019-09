Er is genoeg te doen in Den Haag dit weekend. Liefhebbers van cultuur, lekker eten en sport kunnen hun hart ophalen. NU.nl geeft een overzicht van de activiteiten.

Embassy Festival - Lange Voorhout

Dit weekend is alweer de zevende editie van het jaarlijkse Embassy Festival. Met maar liefst 67 deelnemende landen wordt het de grootste tot nu toe. Ontdek eten, drinken, muziek en kunst van over de hele wereld.

Waar: Lange Voorhout

Wanneer: 6 september van 17.00 tot 23.00 uur en 7 september van 12.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

UIT Festival - diverse locaties

Dit weekend is het UIT Festival in Den Haag, met optredens en voorstellingen verspreid over de stad in zowel theaters als de buitenlucht. Op vrijdagavond is er UIT in de Wijk met onder anderen zangeres Karima el Fillali en op zaterdag is in de binnenstad de UIT Nacht met onder meer optredens van Michael Prins en Tania Kross. Op zondag is er een kinderprogramma en een cultuurmarkt waar je voor het komend theaterseizoen kaartjes met korting kunt kopen.

Waar: Lange Voorhout en diverse culturele instellingen

Wanneer: 6 tot en met 8 september

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

Fusion Beach Challenge - Kijkduin

Op zaterdag is er een cross triatlon op het strand en in de duinen van Kijkduin. Deelnemers zwemmen in zee, fietsen door de duinen en rennen over het strand tijdens deze uitdagende wedstrijd. Voor kinderen is er een speciaal parcours uitgezet.

Waar: Beach Resort Kijkduin, Deltaplein 622

Wanneer: zaterdag 7 september van 09.00 tot 18.00 uur

Prijs: deelname vanaf 27,50 euro

Meer informatie en inschrijven

Celebrate the 90's - Scheveningen

Op vrijdagavond kun je op het strand van Scheveningen genieten van hits en artiesten uit de jaren negentig. Onder anderen Charly Lownoise & Mental Theo, 2 Unlimited, Snap!, The Sunclub, Party Animals en 2 Brothers on the 4th Floor betreden het podium. Radio-dj Gerard Ekdom is gastheer.

Waar: Scheveningen Strand, ter hoogte van Strandweg 1

Wanneer: vrijdag 6 september, 17.00 tot 23.00 uur

Prijs: 23,50 euro als je met zes of meer vrienden boekt, anders 26,50 euro

Meer informatie en tickets

Celebrate the 90's vindt plaats op het strand van Scheveningen. (foto: Live on the Beach.)

Body Art for Nature - Avonturia De Vogelkelder

Op zondag is er in de bekende Haagse dierenwinkel Avonturia De Vogelkelder een body art evenement met als thema 'Painting the Forest'. In de winkel beschilderen diverse artiesten hun modellen tot levende kunstwerken. Kinderen kunnen zich laten schminken.

Waar: Avonturia De Vogelkelder, Kerketuinenweg 3

Wanneer: zondag 8 september van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

Het thema van het bodypaintevenement: Painting the Forest. (foto: Montfrooy foto-grafische productie.)

Oproep