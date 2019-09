Er is dit weekend weer genoeg te doen in Groningen. Zo kun je tijdens de Museumnacht door de gangen en zalen van vijf musea dwalen of zondag rondstruinen tussen de antiek en curiosa op de Zomermarkt.

Groninger Museumnacht

Tijdens de Groninger Museumnacht bezoek je vijf musea in één avond: het GRID Grafisch Museum, het Groninger Museum, Storyworld (het voormalige Stripmuseum), het Noordelijk Scheepvaartmuseum en het Universiteitsmuseum. De tickets waren tijdens de vorige twee edities uitverkocht dus wacht niet te lang met het kopen van een kaartje.

Waar: vijf Groningse musea

Wanneer: zaterdag 7 september van 19.00 tot 1.00 uur

Prijs: 5 euro

Het Groninger Museum. (foto: 123RF)

After Groninger Museumnacht – OOST

Nadat je 's avonds door de gangen en zalen van de Groningse musea hebt gedwaald, gaat het feest verder in nachtclub OOST. Daar draait dj Elias Mazian de hele nacht housemuziek met een klassieke twist.

Waar: OOST, Oosterstraat 13a

Wanneer: zaterdag 7 september vanaf 0.00 uur

Prijs: 6 euro voor Museumnachtbezoekers, anders 8 euro

Jubileumfeest 40 Jaar ORKZ

Het leegstaande Oude Rooms-Katholieke Ziekenhuis werd veertig jaar geleden gekraakt, maar is inmiddels uitgegroeid tot een levendige en creatieve gemeenschap. In het gebouw zijn onder anderen een theaterzaal, eethuis, bar en moestuin te vinden. Zaterdag is iedereen welkom om door de gangen te lopen en de aanwezige kunst te bewonderen. Daarnaast zijn er optredens van onder meer de Amsterdam Klezmer Band en Mr. Wallace.

Waar: ORKZ, Emmastraat 15

Wanneer: zaterdag 7 september van 13.00 tot 23.30 uur

Prijs: gratis

Zomermarkt Groningen - Vismarkt

De Zomermarkten van Dingen 050 zijn bedoeld voor liefhebbers van moderne kunst, vinyl, boeken, antiek en curiosa en kleding. Daarnaast is er verse koffie, een ijskraam, churroskraam en viskraam op de markt te vinden.

Waar: Vismarkt

Wanneer: zondag 8 september van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Verkopers laden hun vintage meubels uit. (foto: IJ-Hallen)

Tabletop Testing Night – Indietopia

Spellenmakers en spelers komen samen tijdens de Tabletop Testing Night. Tijdens deze avond krijg je de mogelijkheid om als eerste bordspellen te spelen die nog in ontwikkeling zijn. Met de feedback die je de makers geeft, kunnen ze de spellen verbeteren. Deelname is gratis, maar je moet je nog wel even aanmelden via de link.

Waar: Indietopia, Lübeckweg 2

Wanneer: vrijdag 6 september van 19.30 tot 22.30 uur

Prijs: gratis

Pubquiz in 't Golden Fust

't Golden Fust pakt in september hun maandelijkse pubquiz weer op. In een aantal rondes beantwoord je vragen over geschiedenis, muziek, films, showbizz, sport en nieuws.

Waar: 't Golden Fust, Poelestraat 15

Wanneer: zondag 8 september van 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: 2,50 euro

