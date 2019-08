Het nieuwe festival Hullabaloo is het eerste meerdaagse evenement met festivalcamping in Groningen. De organisatie verwacht minstens twintigduizend bezoekers. NU.nl maakt een overzicht van bijzondere artiesten op het festival.

Craig David

De opvallendste artiest uit de line-up is de Britse zanger Craig David, bekend van hits als Seven Days, No Drama, I Know You en Got it Good. David maakte zijn eerste album toen hij nog maar negentien jaar oud was. Tijdens het festival treedt hij een uur lang op op de Hurly-Burly Stage.

Waar: Hurly-Burly Stage

Wanneer: 31 augustus om 20.15 uur

Jungle by Night

Jungle by Night is een zeer geliefde festivalband die al eerder op de podia van noordelijke festivals als Noorderzon (2011), Into the Great Wide Open (2016) en Welcome to the Village (2018) stond. De muziekstijl van Jungle by Night bestaat uit een mix van afrobeat, ehtio-jazz, funk, dub en rock. Verwacht veel koperblazers en opzwepende ritmes bij deze mannen.

Waar: Mayhem Stage

Wanneer: 30 augustus om 19.30 uur

Willem

Rapper Willem de Bruin vormde tot 2014 met Twan Steenhoven het succesvolle hiphopduo The Opposites. Willem raakte daarna in een ernstige persoonlijke crisis. Vorig jaar maakte hij het album Man in Nood over de depressies, paniekaanvallen en geldproblemen die hem teisterden. Het zette hem onmiddellijk terug op de kaart als artiest.

Waar: Brouhaha Stage

Wanneer: 31 augustus om 18.15 uur

Duncan Laurence

Sinds het winnen van het Eurovisie Songfestival heeft Duncan Laurence niet stilgezeten. Arcade kreeg dubbel platina, hij verkocht de Ziggo Dome volledig uit en treedt zaterdag op tijdens Hullabaloo.

Waar: Mayhem Stage

Wanneer: 31 augustus om 17.30 uur

Idaly

Rapper en producer Idaly maakt onderdeel uit van het New Wave-collectief, dat in 2016 de Popprijs toegekend kreeg. Hij werkte mee aan hits als Wine Slow met Ronnie Flex, Bizzey en Famke Louise en Lil Mama met Josylvio.

Waar: Brouhaha Stage

Wanneer: 31 augustus om 13.00 uur

Robin Schulz

De Duitse dj en producer is onder meer bekend van zijn remix van Waves van Mr. Probz en Prayer in C van Lilly Wood & The Prick. Beide nummers werden hits in Europa. Robin Schulz draait zaterdag op het podium voor elektronische muziek

Waar: Fuss Stage

Wanneer: 31 augustus om 18.30 uur

De Jeugd van Tegenwoordig

Van Watskeburt!?, Shenkie, Sterrenstof en Buma In Me Zak tot Manon: het viertal van de Jeugd van Tegenwoordig heeft al tientallen hits genoteerd en lijkt daar voorlopig nog niet mee te stoppen. De Jeugd is een van de headliners die de zaterdagavond afsluit, samen met BLØF, DI-RECT en Oscar & The Wolf.

Waar: Mayhem Stage

Wanneer: 31 augustus om 21.15 uur

De Jeugd van Tegenwoordig. (Foto: Harold Versteeg)