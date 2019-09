Deze week keert Bill Skarsgard terug in de rol van horroclown Pennywise in It Chapter Two. Daarnaast verschijnt Celle Que Vous Croyez over een moegestreden vrouw die zich na het instorten van haar huwelijk online voordoet als 24-jarige en een film over een behekste jurk. Een overzicht van de zes films die deze week in de bioscoop verschijnen.

It Chapter Two – horror

Het is 27 jaar geleden sinds de kwaadaardige clown Pennywise verslagen werd door de vriendengroep van de Losers Club. De inmiddels volwassen vrienden keren terug naar de stad Derry om hun belofte na te komen de clown nogmaals te verjagen wanneer hij weer zou opduiken. De vrienden zijn nog altijd getekend door de gebeurtenissen uit hun jeugd en de clown is dodelijker dan ooit tevoren.

Genre: horror, thriller

Regisseur: Andy Muschietti

Cast: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Bill Skarsgard

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Stupid Young Heart – drama

De zestienjarige Kiira ondekt dat ze zwanger is van haar klasgenoot Lenni. Het tweetal besluit de baby te houden en hem alle aandacht te geven die ze zelf tekortkomen van hun eigen ouders. Lenni heeft negen maanden de tijd om van een vijftienjarige jongen uit te groeien tot een volwassen man. Maar zonder vaderfiguur om die kunst bij af te kijken wendt hij zich tot Janne, een extreemrechtse skinhead. Kiira en Lenni drijven steeds verder uit elkaar.

Genre: drama, jeugd

Regisseur: Selma Vilhunen

Cast: Ville Haapasalo, Pihla Viitala, Rosa Honkonen, Aamu Milonoff

Kijkwijzer: onbekend

Bekijk hier waar de film o.a. draait

In Fabric – horror

Een winkelende vrouw is op zoek naar iets nieuws om te dragen tijdens een eerste date. In een luxe warenhuis koopt ze een schitterende rode jurk. Maar al snel na de aanschaf gebeuren er onheilspellende dingen en wordt de vrouw geteisterd door nachtmerries. Ze doneert de jurk aan een kringloopwinkel en vanaf daar wisselt hij meerdere malen van eigenaren. Het rode kledingstuk eist steeds meer slachtoffers.

Genre: drama, horror, komedie

Regisseur: Peter Strickland

Cast: Fatma Mohamed, Leo Bill, Hayley Squires, Steve Oram, Julian Barratt

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Celle Que Vous Croyez – drama

Wanneer het huwelijk van de vijftiger Claire strandt, moet ze zichzelf herpakken. Ze maakt een nepaccount aan op een datingsite, waar ze zich voordoet als een jonge vrouw van 24. Ze komt online in contact met Alex en al snel vallen de twee voor elkaar. Alex begint in zijn berichten al snel aan te dringen op een ontmoeting en Claire raakt steeds dieper verstrikt in haar web van leugens.

Genre: drama

Regisseur: Safy Nebbou

Cast: Juliette Binoche, François Civil, Charles Berling, Guillaume Gouix

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

La Ragazza Nella Nebbia – thriller

Op een dag verdwijnt de vijftienjarige Anna Lou spoorloos uit het Italiaanse dorp Avechot. De excentrieke detective Vogel wordt gevraagd om mee te werken aan de zaak. Aan Vogel de taak om te onderzoeken of het opstandige meisje uit zichzelf is verdwenen of dat iemand in het dorp haar verborgen houdt.

Genre: thriller

Regisseur: Donato Carrisi

Cast: Toni Servillo, Galatea Ranzi, Alessio Boni, Jean Reno, Michela Cescon

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Monos – drama

Een stel jongeren van een rebellengroep genaamd De Organisatie leeft op de Colombiaanse hoogvlakte. Ze voeren militaire oefeningen uit en waken over hun krijgsgevangene, een Amerikaanse dokter en een koe. Tijdens een van de oefeningen wordt de koe per ongeluk gedood en vlucht de groep het oerwoud in.

Genre: thriller, drama

Regisseur: Alejandro Landes

Cast: Julianne Nicholson, Sofia Buenaventura, Moisés Arias, Julian Giraldo

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 5 september in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

